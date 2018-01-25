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frezer33307
В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под руководством пенсионерки
Хрюша и степаша: Статья расстрельная была, Чушь не пори "Статья 214 УК Каз ССР Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств Незаконное...
25.01.18 03:22
elektron
В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши над головой
То что "земля" в аренду понять можно, Но почему дом не застраховали? Помощь необходима в любом случае (может что и как спасибо вернётся, если была страховка жилья) Но для этого нужна...
25.01.18 02:16
Серый волк
В очередной раз - о наболевшем
О мои самые любимые разделы культур-мультурной жизни! Я уж беспокоиться стал. Думал может отменили! Не знаю почему, но зря событие в анонсы и Афиши не включили. Только вот не знаю как правильно это...
25.01.18 02:10
Серый волк
В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши над головой
- К нам приезжали из акимата, не остались равнодушными к нашей беде - говорит Олеся. - Но материально помочь они нам не могут, потому что земельный участок, где стоял наш дом, мы арендовали, он нам...
25.01.18 02:02
Медный
Где-то стало дешево, а где-то сердито
а ничего что опубликовали чьи-то личные данные?
25.01.18 02:00
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В Костанае вновь отменены занятия для школьников

25 января 2018, 06:17 |  Общество

25 января  отмена коснулась 0-9 класса первой смены. Отдел образования акимата Костаная сообщает, что отмена связана с морозом -28 градусов в сочетании с ветром 3-5  м/с.

По прогнозу синоптиков, днем, как обычно немного потеплеет, но в целом морозы сохранятся. Следите за нашими сообщениями.
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