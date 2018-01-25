В Костанае вновь отменены занятия для школьников

25 января отмена коснулась 0-9 класса первой смены. Отдел образования акимата Костаная сообщает, что отмена связана с морозом -28 градусов в сочетании с ветром 3-5 м/с.

По прогнозу синоптиков, днем, как обычно немного потеплеет, но в целом морозы сохранятся. Следите за нашими сообщениями.