Два холодных антициклона определяют погоду на большей части территории Казахстана

Синоптики не прогнозируют в Костанайской области ослабления морозов в ближайшие три дня. К холодным воздушным массам Монгольского антициклона, традиционно проходящего через нашу территорию зимой, присоединились не менее холодные воздушные массы Арктического антициклона, сформировавшегося над Карским морем.

- По ночам мороз будет достигать 30-35, местами 38 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем термометры покажут от 18 до 23, местами 28 градусов ниже нуля. В четверг, 25 января, к тому же в южных районах области ожидается и низовая метель при северо-восточном ветре скоростью 15-20 м/с. Поскольку антициклон - это область высокого давления и не несет облачности, осадков до конца недели не ожидается.

По прогнозам синоптиков, некоторое ослабление морозов можно ожидать не раньше воскресенья, 28 января, когда ветер сменит направление на западное. Ночные температуры ожидаются в пределах 15-20 градусов, днем будет 10-15 градусов мороза.