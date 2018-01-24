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В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши над головой

Татьяна НАЗАРУК

24 января 2018, 15:29 |  Происшествия

Сообщения от имени аппарата акима Мичуринского сельского округа с призывом о помощи погорельцам появились в соцсетях сегодня, 24 января, утром. В нем просят не оставить в беде супругов с двумя детьми, которые этой ночью чудом выбрались из полыхающего дома. В огне сгорело все: вещи, мебель и сам дом, от которого остались только стены.

Как сообщили "НГ" в службе пожаротушения и оперативно-спасательных работ Костанайской области, 24 января в 00:11 по адресу ул. Озерная, 39 открытым пламенем горела крыша дома. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пожар был локализован в 02.25, ликвидирован в 03.36.

- Пострадавших нет, причина пожара выясняется, - говорится в сообщении пресс-службы едомства. - На место пожара выезжала пожарная часть № 1, специализированная пожарная часть № 2, пожарная часть № 3 и пожарная часть № 10 п.Затобольск на шести автоцистернах в количестве 22 человек личного состава, а также один штабной автомобиль.

Корреспонденты «НГ» связались с хозяйкой дома Олесей ХОЛОШЕНКО.

- Когда я услышала грохот, мы уже спали, - вспоминает она события минувшей ночи. - Я сразу разбудила мужа. Он увидел огонь и сразу стал нас с детьми выводить из дома. Горела крыша в туалете. Как это могло случиться, я не знаю. Дом у нас новый, мы его 3 года назад построили. Там было две жилые комнаты, но общая площадь дома более 100 кв. м. Еще мы только начали строить второй этаж. Даже толком не обжились. Детей мы вынесли в ночнушках, замотанных в одеяло. Эту ночь провели у соседей. Мы сразу вызвали пожарных, но когда они приехали, дом уже сгорел. Кроме документов, из вещей ничего не удалось спасти.

Семья не хочет бросать свой участок и планирует жить в небольшой постройке, где расположены баня и гараж. Первые дни после пожара проведут у соседей.

- К нам приезжали из акимата, не остались равнодушными к нашей беде - говорит Олеся. - Но материально помочь они нам не могут, потому что земельный участок, где стоял наш дом, мы арендовали, он нам не принадлежит. По этой причине мы не можем рассчитывать на какую-либо компенсацию. Но сотрудники акимата сразу же обратились через соцсети к людям, чтобы нам помогли, кто чем может.

Семье Холошенко сейчас подойдет любая посильная помощь: одежда для мальчика 3-х и девочки 9-ти лет, особенно колготки, носки и нижнее белье. Нужны канцелярские принадлежности и учебники для девочки-третьеклассницы.

Не осталось одежды у Олеси и ее мужа Василия. Размеры обуви - 39/41, одежды - 44/48-50. Нужны также мебель, постельное белье, одеяла и подушки. С продуктами, как говорит Олеся, проблем возникнуть не должно. Ими они смогут обеспечить себя сами.

Телефоны для связи с семьей Холошенко:

8 705 870 71 16 — Василий

8 747 601 97 67 - Олеся
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Комментарии к новости

§ Vital
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик у тебя 140 квартир. Прими семью. Если надо налог оплачу 1%
Профайл

§ Vital
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 000 дам на концелярию детям и всё такое. Куда скинуть? я могу в магазине у добринцофа оставлю он привезёт в редакцию.
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zass
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...




Отправлено: 24.01.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик у тебя 140 квартир. Прими семью. Если надо налог оплачу 1%

аутсайдер. лицемер

zass
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...




Отправлено: 24.01.18 - 16:01
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вася и Олеся я так понял документы остались. Номер кредитки в личку я через минуту скину вам.
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§ Victor Yang
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10190
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.01.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Номер кредитки в личку я через минуту скину вам.

Вот им делать нечего после пожара сайты читать и регистрироваться. Телефон указан - позвони и всё узнай.
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§ Vital
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 16:17
Комментарий удален модератором.
Профайл

zass
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...




Отправлено: 24.01.18 - 16:18
Комментарий удален модератором.

zss
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...




Отправлено: 24.01.18 - 16:19
Комментарий удален модератором.

ТТС
Re: В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши...




Отправлено: 24.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер, земляки. По всем вопросам звоните на указанные сотовые телефоны. Спасибо огромное за поддержку и помощь.

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