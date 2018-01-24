В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши над головой

Сообщения от имени аппарата акима Мичуринского сельского округа с призывом о помощи погорельцам появились в соцсетях сегодня, 24 января, утром. В нем просят не оставить в беде супругов с двумя детьми, которые этой ночью чудом выбрались из полыхающего дома. В огне сгорело все: вещи, мебель и сам дом, от которого остались только стены.

Как сообщили "НГ" в службе пожаротушения и оперативно-спасательных работ Костанайской области, 24 января в 00:11 по адресу ул. Озерная, 39 открытым пламенем горела крыша дома. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пожар был локализован в 02.25, ликвидирован в 03.36.

- Пострадавших нет, причина пожара выясняется, - говорится в сообщении пресс-службы едомства. - На место пожара выезжала пожарная часть № 1, специализированная пожарная часть № 2, пожарная часть № 3 и пожарная часть № 10 п.Затобольск на шести автоцистернах в количестве 22 человек личного состава, а также один штабной автомобиль.

Корреспонденты «НГ» связались с хозяйкой дома Олесей ХОЛОШЕНКО.

- Когда я услышала грохот, мы уже спали, - вспоминает она события минувшей ночи. - Я сразу разбудила мужа. Он увидел огонь и сразу стал нас с детьми выводить из дома. Горела крыша в туалете. Как это могло случиться, я не знаю. Дом у нас новый, мы его 3 года назад построили. Там было две жилые комнаты, но общая площадь дома более 100 кв. м. Еще мы только начали строить второй этаж. Даже толком не обжились. Детей мы вынесли в ночнушках, замотанных в одеяло. Эту ночь провели у соседей. Мы сразу вызвали пожарных, но когда они приехали, дом уже сгорел. Кроме документов, из вещей ничего не удалось спасти.

Семья не хочет бросать свой участок и планирует жить в небольшой постройке, где расположены баня и гараж. Первые дни после пожара проведут у соседей.

- К нам приезжали из акимата, не остались равнодушными к нашей беде - говорит Олеся. - Но материально помочь они нам не могут, потому что земельный участок, где стоял наш дом, мы арендовали, он нам не принадлежит. По этой причине мы не можем рассчитывать на какую-либо компенсацию. Но сотрудники акимата сразу же обратились через соцсети к людям, чтобы нам помогли, кто чем может.

Семье Холошенко сейчас подойдет любая посильная помощь: одежда для мальчика 3-х и девочки 9-ти лет, особенно колготки, носки и нижнее белье. Нужны канцелярские принадлежности и учебники для девочки-третьеклассницы.

Не осталось одежды у Олеси и ее мужа Василия. Размеры обуви - 39/41, одежды - 44/48-50. Нужны также мебель, постельное белье, одеяла и подушки. С продуктами, как говорит Олеся, проблем возникнуть не должно. Ими они смогут обеспечить себя сами.

Телефоны для связи с семьей Холошенко:

8 705 870 71 16 — Василий

8 747 601 97 67 - Олеся