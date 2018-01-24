В Костанайском районе из-за пожара семья осталась без крыши над головой
Татьяна НАЗАРУК
Сообщения от имени аппарата акима Мичуринского сельского округа с призывом о помощи погорельцам появились в соцсетях сегодня, 24 января, утром. В нем просят не оставить в беде супругов с двумя детьми, которые этой ночью чудом выбрались из полыхающего дома. В огне сгорело все: вещи, мебель и сам дом, от которого остались только стены.
Как сообщили "НГ" в службе пожаротушения и оперативно-спасательных работ Костанайской области, 24 января в 00:11 по адресу ул. Озерная, 39 открытым пламенем горела крыша дома. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пожар был локализован в 02.25, ликвидирован в 03.36.
- Пострадавших нет, причина пожара выясняется, - говорится в сообщении пресс-службы едомства. - На место пожара выезжала пожарная часть № 1, специализированная пожарная часть № 2, пожарная часть № 3 и пожарная часть № 10 п.Затобольск на шести автоцистернах в количестве 22 человек личного состава, а также один штабной автомобиль.
Корреспонденты «НГ» связались с хозяйкой дома Олесей ХОЛОШЕНКО.
- Когда я услышала грохот, мы уже спали, - вспоминает она события минувшей ночи. - Я сразу разбудила мужа. Он увидел огонь и сразу стал нас с детьми выводить из дома. Горела крыша в туалете. Как это могло случиться, я не знаю. Дом у нас новый, мы его 3 года назад построили. Там было две жилые комнаты, но общая площадь дома более 100 кв. м. Еще мы только начали строить второй этаж. Даже толком не обжились. Детей мы вынесли в ночнушках, замотанных в одеяло. Эту ночь провели у соседей. Мы сразу вызвали пожарных, но когда они приехали, дом уже сгорел. Кроме документов, из вещей ничего не удалось спасти.
Семья не хочет бросать свой участок и планирует жить в небольшой постройке, где расположены баня и гараж. Первые дни после пожара проведут у соседей.
- К нам приезжали из акимата, не остались равнодушными к нашей беде - говорит Олеся. - Но материально помочь они нам не могут, потому что земельный участок, где стоял наш дом, мы арендовали, он нам не принадлежит. По этой причине мы не можем рассчитывать на какую-либо компенсацию. Но сотрудники акимата сразу же обратились через соцсети к людям, чтобы нам помогли, кто чем может.
Семье Холошенко сейчас подойдет любая посильная помощь: одежда для мальчика 3-х и девочки 9-ти лет, особенно колготки, носки и нижнее белье. Нужны канцелярские принадлежности и учебники для девочки-третьеклассницы.
Не осталось одежды у Олеси и ее мужа Василия. Размеры обуви - 39/41, одежды - 44/48-50. Нужны также мебель, постельное белье, одеяла и подушки. С продуктами, как говорит Олеся, проблем возникнуть не должно. Ими они смогут обеспечить себя сами.
Телефоны для связи с семьей Холошенко:
8 705 870 71 16 — Василий
8 747 601 97 67 - Олеся
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 133
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
kbkz1980: Шо милок соскучишся? Лилькаешь на всю округу А чё стесняться и скрываться за очками . Пример для подражания должен быть узнаваем и открыт . Популярным личностям , призывающим к...
Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
Гость: У меня новая красивая машина на сегодня. Если тебе 15 лет и у тебя ВАЗ 99, с номерами 999, то девчонка будет без ума.. Но если тебе уже 40 и вот Это вот с Этими номерами, девчонка лучше...
"Литерное мероприятие..."
Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
Народный контроль: Ты так рассуждаешь потому что у тебя таких денег нет! Есл Еще раз. Деньги тут ни при чем.. Что есть деньги, если нет статуса? Если ты уязвим и сам зависишь от таких, у кого...
112: Раньше например давали 001 авторитетам, настоящим и стоящим.. Сейчас у каждого извиняюсь за выражение куска богатого Г., чьего то сыночка, будет такой номер.. Прав,112,до начала 2000х вапще...