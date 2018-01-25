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МаШа
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olegggon
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olegggon
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25.01.18 19:09
kbkz1980
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Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...

«Воля народа в нашей стране одержала очередную убедительную победу»
25 января 2018, 08:46 |  Мнения

Президент Филиппин Родриго ДУТЕРТЕ на днях подтвердил репутацию одного из самых экстравагантных глав государств на Земле, фактически санкционировав государственный переворот против себя самого.

- Если я засижусь во власти и захочу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу, - приказал он во время визита на военную базу, напомнив, что священный долг силовых структур - защищать конституцию и людей.

Примечательно, что как раз на прошлой неделе сторонники Дутерте в Парламенте проголосовали за созыв конституционного собрания. Они предлагают перейти к федеративному устройству государства, которое позволит президенту находиться во главе страны два срока. Принятие новой конституции привело бы к отсрочке парламентских выборов 2019 года. При этом сам Дутерте заявлял, что не собирается оставаться на своем посту дольше одного срока и даже уйти в отставку раньше. Так что, если он все-таки пойдёт наперекор своим планам и навстречу пожеланиям своих сторонников, армия и полиция встанут перед выбором: кого им всё-таки нужно защищать - старую конституцию, новую конституцию или жителей страны, поголовно радующихся усилению президентской вертикали.

Ситуация, в которой ты сам себе как бы уже и не принадлежишь, рано или поздно возникает в жизни всех крупных политиков. Отсюда - противоречия между их заявлениями и естественным ходом событий. Например, если депутаты маслихата Южно-Казахстанской области единогласно поддерживают предложение переименовать проспект Астаны в Шымкенте в проспект им. Нурсултана Назарбаева, можно ведь сказать, что они нарушают указание президента Казахстана, который после переименования в его честь улицы Фурманова в Алматы мягко попенял:

- Конечно, я могу своим указом запретить это делать. Я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать! Не надо. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками. А что бывает с памятниками, мы все прекрасно знаем.

Но можно сказать и по-другому - что депутаты выполняют наказ избирателей, считающих неприличным существование города, в котором не увековечен Ел басы. Так что, когда президентские горизонтали появятся во всех областных центрах Казахстана, станет очевидно, что воля народа в нашей демократической стране одержала очередную убедительную победу.

Правда, некоторые зарубежные СМИ повадились превратно толковать наши успехи. Посол Казахстана в Великобритании Ерлан ИДРИСОВ даже был вынужден сделать разъяснение жителям этой страны, которых могла ввести в заблуждение статья в Financial Times под названием «Когда столица государства становится проектом тщеславия». Наш посол твёрдо заявил: утверждения о том, что Астана является проектом тщеславия с широкими возможностями для коррупции и обклеена портретами Назарбаева, не имеют подкрепляющих доказательств. И не потому, что в столице мало осужденных коррупционеров и изображений президента, а потому, что «истина иная». Она в том, что c 1997 года население столицы увеличилось с 280 000 человек до миллиона и казахстанцы «безмерно горды» этим «выдающимся достижением, во главе которого стоит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев». И не нужно путать безмерную гордость своим президентом с преклонением перед ним.

- Предполагать, что город охвачен культом его личности, так же абсурдно, как и извлекать аналогичный вывод из наличия статуи сэру Уинстона Черчилля на Парламентской площади в Лондоне, - указал г-н Идрисов на бревно в британском глазу.

Тот факт, что памятник Черчиллю установили через 8 лет после его смерти и 18 лет после отставки с поста главы правительства, аналогии не помешал. Но кто будет обращать внимание на эти мелочи, говоря о великих людях?
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Комментарии к новости

андрей
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что боролись как говорится , и это уже наш крест . А западу принципе мы не нужны . А вот в плане разжечь костёрчик , это можно . Только вся разница между нашими и их руководителями ,они не поспешают , что бы на свой счёт очередную галочку поставить . Поэтому держат в тонусе местную публику , печатая подобные статьи о тщеславии и диктаторстве , для того что бы когда придёт время всё было обоснованно .

Серж
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это пройдет.Тайное станет явным,время все расставит по своим местам.

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде так, в каждом городе, в каждом селе, и даже в каждом коллективе..
Не говоря уже о некоторых СМИ, где если не пронурлыкунишь редактору и его приближенным, то будешь забанен и на тебя коллеги по цеху должны показывать пальцем..
Так что Тимур, не он первый и не он последний..
Так делает каждый, кто хоть немного выберется из людской грязи чуть чуть повыше остальных..
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Кайрат
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые андрей с маленькой буквы, Сержи и другие Тимуры Гафуровы, Вы что представляете наш народ? вы пока еще никого не представляете и никогда не будите представлять, кто вам на это дал право? говорите там у себя на кухне или в гараже, и не надо здесь выносить свой куриные измышления на общее обозрение, для нашего народа это не просто выборный менеджер- президент, Назарбаев лидер нации, не надо его трогать вонючими лапами.

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, чем же там почти миллион занят??))

ТАНОМИ
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 14:04
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 25.01.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:

А вы, значит, вправе представлять народ?! Стесняюсь спросить, где же это право выдают и по чём?
Профайл

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И судьбы всей казны вершат они порой..
Но что ни говори, делиться по любви
С народишком не может ни один король..
Да уш..
Внутри каждого из нас будет жить свой Мистер Голд, стань каждый из нас на ступень выше..
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