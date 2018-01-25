Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...

Президент Филиппин Родриго ДУТЕРТЕ на днях подтвердил репутацию одного из самых экстравагантных глав государств на Земле, фактически санкционировав государственный переворот против себя самого.

- Если я засижусь во власти и захочу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу, - приказал он во время визита на военную базу, напомнив, что священный долг силовых структур - защищать конституцию и людей.

Примечательно, что как раз на прошлой неделе сторонники Дутерте в Парламенте проголосовали за созыв конституционного собрания. Они предлагают перейти к федеративному устройству государства, которое позволит президенту находиться во главе страны два срока. Принятие новой конституции привело бы к отсрочке парламентских выборов 2019 года. При этом сам Дутерте заявлял, что не собирается оставаться на своем посту дольше одного срока и даже уйти в отставку раньше. Так что, если он все-таки пойдёт наперекор своим планам и навстречу пожеланиям своих сторонников, армия и полиция встанут перед выбором: кого им всё-таки нужно защищать - старую конституцию, новую конституцию или жителей страны, поголовно радующихся усилению президентской вертикали.

Ситуация, в которой ты сам себе как бы уже и не принадлежишь, рано или поздно возникает в жизни всех крупных политиков. Отсюда - противоречия между их заявлениями и естественным ходом событий. Например, если депутаты маслихата Южно-Казахстанской области единогласно поддерживают предложение переименовать проспект Астаны в Шымкенте в проспект им. Нурсултана Назарбаева, можно ведь сказать, что они нарушают указание президента Казахстана, который после переименования в его честь улицы Фурманова в Алматы мягко попенял:

- Конечно, я могу своим указом запретить это делать. Я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать! Не надо. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками. А что бывает с памятниками, мы все прекрасно знаем.

Но можно сказать и по-другому - что депутаты выполняют наказ избирателей, считающих неприличным существование города, в котором не увековечен Ел басы. Так что, когда президентские горизонтали появятся во всех областных центрах Казахстана, станет очевидно, что воля народа в нашей демократической стране одержала очередную убедительную победу.

Правда, некоторые зарубежные СМИ повадились превратно толковать наши успехи. Посол Казахстана в Великобритании Ерлан ИДРИСОВ даже был вынужден сделать разъяснение жителям этой страны, которых могла ввести в заблуждение статья в Financial Times под названием «Когда столица государства становится проектом тщеславия». Наш посол твёрдо заявил: утверждения о том, что Астана является проектом тщеславия с широкими возможностями для коррупции и обклеена портретами Назарбаева, не имеют подкрепляющих доказательств. И не потому, что в столице мало осужденных коррупционеров и изображений президента, а потому, что «истина иная». Она в том, что c 1997 года население столицы увеличилось с 280 000 человек до миллиона и казахстанцы «безмерно горды» этим «выдающимся достижением, во главе которого стоит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев». И не нужно путать безмерную гордость своим президентом с преклонением перед ним.

- Предполагать, что город охвачен культом его личности, так же абсурдно, как и извлекать аналогичный вывод из наличия статуи сэру Уинстона Черчилля на Парламентской площади в Лондоне, - указал г-н Идрисов на бревно в британском глазу.

Тот факт, что памятник Черчиллю установили через 8 лет после его смерти и 18 лет после отставки с поста главы правительства, аналогии не помешал. Но кто будет обращать внимание на эти мелочи, говоря о великих людях?