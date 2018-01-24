Операционный зал для приема граждан открыли в ДВД Костанайской области
Лика НОВИКОВА
Операционный зал для работы с гражданами, который будет работать по принципу «свободного окна», открыли в здании ДВД по ул. Баймагамбетова сегодня, 24 января. Подобный зал уже открыт в Петропавловске.
- Органы внутренних дел оказывают 39 услуг для граждан. В ЦОНе оказываются услуги по выдаче водительских удостоверений, регистрации транспортных средств, вопросы документирования населения, - рассказал заместитель начальника ДВД Касым ДОСАНОВ. - Но часть услуг оказывают непосредственно в подразделении ДВД. В частности - оформление переоборудованных транспортных средств, сейчас многие переходят на использование газовых баллонов. Чтобы гражданам было комфортно, мы открыли операционный зал.
В операционном зале четыре окна. Теперь в одном месте жители области могут получить архивные справки, подать заявку на приобретение и регистрацию оружия. Также здесь будут регистрировать приехавших в Казахстан иностранных граждан, продлевать и выдавать визы.
Житель Азербайджана Анар САЛИМОВ стал одним из первых посетителей зала.
- Я в прошлом году приезжал в Казахстан. У меня в Костанае родители живут, в гости приезжаю постоянно, - поделился он с «НГ». - Раньше долго стояли на улице на проходной, холодно - было очень неудобно. Потом ждали, когда выйдет сотрудник и нас встретит, проведет в кабинет. И после этого начиналась процедура. Сейчас стала легче. Экономия времени - зашел в отдельную дверь, в окошке быстро все документы приняли, сел и написал заявление. А главное - тепло.
Как отметил начальник ДВД Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, такие кабинеты эффективны для борьбы с коррупцией.
- Во-первых, мы сократили время приема одного гражданина. 30 минут в кабинете специалиста - это перебор, - пояснил он. - Зал должен повысить эффективность работы полицейских, а главное - обеспечит прозрачность и открытость. Контакт гражданина с сотрудником полиции сведен до минимума. Теперь наша цель - открыть такой операционный зал в Рудном.
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