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В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под руководством пенсионерки

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

24 января 2018, 12:07 |  Криминал

61-летняя Валентина Сульдина, под началом которой торговали героином 10 жителей Рудного и Костаная, получила 19 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Все остальные членам ОПГ, большинство из которых признаны особо опасными рецидивистами, назначены сроки от 7 до 17 лет. Приговор огласили сегодня, 24 января, в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области.

Напомним, члены ОПГ были задержаны в декабре 2016 года. В доме Валентины Сульдиной при обыске нашли арсенал оружия, боеприпасы к нему, фасовочное оборудование, 3 кг героина и 64 мобильных телефона. В последующие 3 дня были задержаны Ирина Комячко, Оксана Петренко, Людмила Петренко, Анатолий Ким, Давид Блинов, Виталий Евтерев, Нина Богатинова, Валерий Михель, Левани Чхетия и Татьяна Савенкова.

Судебный процесс начался в сентябре 2017 года. Как сказано в обвинительном заключении, бизнес Сульдиной просуществовал около года. Распространителями героина работали родственники пенсионерки и знакомые наркоманы. Большинство подсудимых имеют за плечами несколько ходок - за торговлю наркотиками, кражи и разбои. Как поясняли адвокаты, некоторые из их подзащитных большую часть своей жизни провели за решеткой. Привлекла у общему делу пенсионерка и своего сожителя - Валерия Михеля. В материалах дела указаны фамилии нескольких людей, которых нет на скамье подсудимых, так как они находятся в розыске. По традиции следствием не установлено и место, где Сульдина закупалась героином по оптовой цене.

Все подсудимые уже на первом заседании заявили о своей невиновности и «беспределе» со стороны полицейских. Методы дознания фигуранты дела охарактеризовали в трех словах: обман, фальсификация и давление. Позиция защиты такова - наркотики подкинули тем, на кого проще всего было «повесить» уголовное дело.

В суде допросили около 50 свидетелей. В итоге Сульдина получила 19 лет лишения свободы, Комячко - 11 лет и 3 месяца, Нина Богатинова - 10,5 лет, Ким - 17 лет, Людмила Петренко - 16,5 лет, Оксана Петренко - 16 лет, Михель - 16,5 лет, Евтерев - 16 лет, Чхетия - 16 лет. Все - с конфискацией, но в колониях разного режима: средней, максимальной и чрезвычайной безопасности. Меньше всех получили Блинов и Савенкова. Судья Абай РАИСОВ посчитал, что они не были участниками ОПГ и прекратил в отношении них уголовное преследование по ст. 262 УК РК. Блинов и Савенкова получили по 7 лет лишения свободы.

Согласно приговору суда, револьвер и патроны к нему, изъятые в доме Сульдиной, будут уничтожены, а ружье марки «Сайга» передадут ДВД Костанайской области.

В адрес ДВД вынесено частное постановление о нарушениях, допущенных в ходе следствия. Еще одно будет направлено в адрес антикоррупционной службы для проверки доводов подсудимых о том, что полицейские предоставляли им свободу передвижения по городу для того, чтобы те показали «торговые точки».

Вместе с приговором судья вынес постановление об определении несовершеннолетних детей осужденных. Татьяна Савенкова родила ребенка в СИЗО, сейчас ему около полугода. Отец малыша также находится на скамье подсудимых, а родственники, как выяснилось на первом заседании, брать на себя заботы о ребенке не хотят. Савенкова просила отсрочку исполнения приговора до того времени, как ребенку исполнится 18 лет, однако ее не назначили.
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Комментарии к новости
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Народный контроль
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 12:31
Комментарий удален модератором.

560
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 12:35
Комментарий удален модератором.

789
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда выйдет, будет 80 лет.

Кайрбек
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава Богу что наши не потребляют и не занимаются розничной торговлей этого товара, не доросли до этого, ну может, где, оптом приторговывают и крышуют, а вообще бизнес надо полагать очень прибыльный.

АфроАмереканец
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда выйдет, будет 80 лет
скорее всего, она не услышит свой "последний звонок"...в силу преклонного возраста и специфических условий содержания...по ту сторону забора...

§ сайлау курманов
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2546
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто-нибудь помнит , при советах были наркоманы и их торговцы , что я не припомню???
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* 112
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8993
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит конкуренты все таки убрали..
Что ж, молодцы, приятной им в дальнейшем работы..
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ТАНОМИ
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:" По традиции следствием не установлено и место, где Сульдина закупалась героином по оптовой цене."

И пока эти "традиции" будут соблюдаться, ряды Сульдиных и К не поредеют, а здоровью нации и, как следствие, безопасности существует реальная угроза.

Начальник
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кто-нибудь помнит , при советах были наркоманы и их торговцы , что я не припомню???


Владимир Семёнович
умер в 1980 году
(судя по фильму и рассказам современников страдал наркозависимостью)

Народный контроль
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 13:31
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начальник:
Владимир Семёнович
умер в 1980 году

Завтра у него - День Рождения.
Исполнилось бы ему - 80 лет...
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* drakon
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрбек:
Слава Богу что наши не потребляют и не занимаются розничной торговлей этого товара,

Ваши - это кто? Ваши - наверное - крышуют? Менты... :lol: :-P :-P
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* drakon
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сульдиной В. - терять нечего. Через пару месяцев,
"заскучав" на зоне,начнёт ментов - сдавать.
Думаю,что без них - тут не обошлось... 8-)
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nik58
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были но конечно не так развито как нынче,дорогу весьма открыл Афган в 80-х,до этого было в основном частное занятие или утечки фаркологии

.,
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Начальник:
Владимир Семёнович
умер в 1980 году

Завтра у него - День Рождения.
Исполнилось бы ему - 80 лет...

Что то не очень хорошее, стали о нем говорить, и наркозависимы, и с диссидентами, что то у него не хорошо, нравился он мне раньше но после того что слышу сейчас о нем, как то не то...

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