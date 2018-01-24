В Костанае отменены занятия второй смены

В связи с морозом -26 градусов, который сочетается с ветром 9-14 м/с, отдел образования акимата Костаная принял решение отменить занятия второй смены в школах областного центра для всех классов.

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