Купленные заранее билеты на поезда будут стоить дешевле - МИР

Билеты на железнодорожный транспорт по ряду направлений в Казахстане можно будет купить со скидкой в зависимости от даты покупки и загруженности поездов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

В Казахстане утверждена новая методика определения предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по социально значимым направлениям. Она предусматривает изменение стоимости билета в зависимости от даты покупки и загруженности поезда.

Новая стоимость билета будет меняться согласно тарифной сетке с учетом динамического ценообразования в коридоре "-25 процентов" и "+25 процентов".

"Так, пассажир, приобретающий билет заранее, имеет возможность купить его по цене ниже базовой на четверть. При этом ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса на направление стоимость билета будет расти", - сообщили в ведомстве.

На первоначальном этапе динамическое ценообразование внедрено в пилотном режиме на двух межобластных и одном пригородном направлении: Алматы - Астана - "Нурлыжол" № 3/4, Астана-1 - Сарыагаш № 085/086, Астана - Караганда № 853/854, с 8 марта 2018 года. В дальнейшем новшеством охватят все поезда, курсирующие по социально значимым направлениям.

Сообщается, что приобрести билеты на вышеуказанные поезда можно будет с 23 января 2018 года.