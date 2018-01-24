«Горняк» и «Алтай-Торпедо» разделили 6 очков поровну в Рудном
Лика НОВИКОВА
В рамках чемпионата РК по хоккею с шайбой «Горняк» принимал на своем льду «Алтай-Торпедо» из Усть-Каменогорска. Игры прошли 22-23 января.
В первом матче хозяева одержали победу со счетом 3:1. В составе «Горняка» заброшенными шайбами отметились Никита Титов и Денис Гурьев, оформивший дубль.
1:0 – Гурьев, 27:46 Б
2:0 - Гурьев (Нестеров, Жилин), 34:48 ГБ
3:0 - Титов (Волгин), 37:35 ГМ
3:1 - Каиров (Тлеубаев, Лосев), 42:28
Вратари: Грязнов – Полуэктов
Броски: 37-24
Штраф: 4-6
Во втором матче в упорной борьбе с минимальным отрывом в счете победил «Алтай-Торпедо» - 4:3. За десять минут до конца третьего периода нападающий Роман Епишев забил решающий гол. В составе «Горняка» забиввали Денис Гурьев, Степан Филонов и Андрей Волгин.
0:1 - Есиркенов (Капитуров, Меньщиков), 03:01 ГБ
0:2 - Лосев (Меренков, Кокшаров), 37:55
0:3 - Каиров (Меренков, Кокшаров), 42:44 ГБ
0:4 - Вологодский (Тлеубаев, Бекетаев), 48:28 ГБ
0:5 - Писмаркин (Гришанов) - 54:44 ГБ
0:6 - Пархоменко (Меренков, Каиров), 55:18
Вратари: Зыкин – Севидов
Броски: 21-36
Штраф: 14-12
- Первой игрой мы конечно довольны, - сказал на пресс-конференции тренер по вратарям ХК «Горняк» Борис ТОРТУНОВ. - Второй - нет, так как не взяли очки. Есть претензии, но они к отдельным людям в команде. К команде в целом претензий нет. Победил тот, кто больше хотел выиграть. Хотелось бы сказать, что уровень хоккея в Казахстане в этом году возрос. Это видят невооруженным взглядом все: хоккеисты, тренеры, поклонники. Хотелось бы, чтобы подтягивались к этому все. Потому что шаг вперед сделали и хоккеисты, и клубы, хотелось бы и других подтянуть.
- Провели две хорошие игры с хорошим соперником, - отметил главный тренер ХК «Алтай-Торпедо» Андрей ПСАРЕВ. - По содержанию и самоотдаче ребят игры понравились. Вообще развитие игры было хорошее. Ребята показали быстрый комбинационный хоккей. Что с нашей стороны, что со стороны соперников, показали мужскую игру. Когда мы приезжали в прошлый раз, коллега отмечал, что между нами происходят мужские игры без подлости и хамства на льду. Поэтому игры нам понравились. Рады, что вторую игру выиграли. Первая игра шла хорошо, но втором периоде, заработав дважды большинство, не смогли воспользоваться преимуществом. И соперник наказал за ошибки. Когда работаешь над ошибками, есть самоотдача, то меняешь результат, мы это показали во второй игре. Поэтому ребята - молодцы. Благодарен им за эти две игры.
Следующую серию ХК «Горняк» проведет на выезде 28-29 января против «Астаны». Начало матчей - в 16.00.
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