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За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены жители Тарановского района

24 января 2018, 10:13 |  Криминал

Дело в отношении троих членов ОПГ рассмотрел Тарановский районный суд Костанайской области.

По материалам дела, А.Тулепов в период с января по июнь 2017 года создал и руководил организованной преступной группой на территории Тарановского района с целью получения незаконного дохода.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, для реализации замысла Тулепов подобрал из числа своих родственников и знакомых А. Хамитова и Н. Митрофанова, которым рассказал о возможностях вступления в преступную группу, перспективах совместного обогащения и получения прибыли.

Подсудимым были предъявлены обвинения в транспортировке, хранении и реализации дизельного топлива в объеме 49 110 литров на сумму 6 875 400 тенге, что составляет особо крупный размер. 

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными в совершении уголовного проступка. А.Тулепов осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А. Хамитову назначено 5,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и с конфискацией имущества. Н. Митрофанову назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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Комментарии к новости

любопытный
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 10:55
Комментарий удален модератором.

§ самый умный
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 24.01.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
транспортировке, хранении и реализации дизельного топлива


А это запрещено что ли? И какая статья будет, например, за хранение 200л ДТ в гараже?
Дурдом. АЗС еще начните привлекать тогда
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Народный контроль
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Дурдом. АЗС еще начните привлекать тогда

Лицензированный вид деятельности! Давай тогда сделай соседу операцию по удалению аппендицита или шунтирование на сердце.

§ Медный
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1688
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.01.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
90-ые закончились и период накопления первоначальных капиталов преступным путём тоже прикрыли. В этот бизнес теперь пускают только избранных.
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* 112
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8993
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Слышал про какого то Тулепова в Тоболе, крутой чувак и Уважаем там всеми акимами..
По моему того звали Алмаз..
Вроде бы..
Неужели он..
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Человек
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много дали. АЗС тоже продают.

* drakon
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Неужели он..

Марик,хорошо,что это - не ты...
:lol: :oops:
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§ Baraken
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 24.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лицензия говорите, а что это? куча денег на лапу, откатов и послед абон плата на руки. Наказание не сопоставимо с преступлением! Это максимум административка и штраф! Убийцам и то меньше сроки дают...
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1952/доктор СИЗО
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 14:30
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8993
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,хорошо,что это - не ты...

Поначалу думал что я..
Однофамильцев у меня не так много..
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Хохол
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
90-ые закончились и период накопления первоначальных капиталов преступным путём тоже прикрыли. В этот бизнес теперь пускают только избранных.

Какие избранные ? Кто пускает ? Ты чё несёшь ? Топливо подакцизный товар . Как например алкоголь . Сопроводиловка идёт от завода до конечного потребителя . Да ж вовремя не отчитался за продвижение товара , имея все разрешения , штраф . Опасный бизнес , знали на чё шли .

§ Добринцофф
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5742
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Как например алкоголь . Сопроводиловка идёт от завода до конечного потребителя .

Ну не совсем до конечного,до магазина только.
Хотя закон написан так ,что любого без сопроводиловки можно штрафовать.
Купил бутылку водки ,везёшь домой,значит уже нарушил,перевозка алкогольной продукции без сопроводительных документов,то-же самое и с хранением.Стоит дома в холодильнике бутылка водка без документов,можно в принципе штраф выписывать.
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Хохол
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Хотя закон написан так ,что любого без сопроводиловки можно штрафовать.
Купил бутылку водки ,везёшь домой,

Ну про бутылку ты загнул конечно , показывай чек с магазина и вези домой дальше .

§ Медный
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1688
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.01.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

а мне вспомнились святые 90-ые, а ты что несёшь? :-)
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