За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены жители Тарановского района

Дело в отношении троих членов ОПГ рассмотрел Тарановский районный суд Костанайской области.

По материалам дела, А.Тулепов в период с января по июнь 2017 года создал и руководил организованной преступной группой на территории Тарановского района с целью получения незаконного дохода.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, для реализации замысла Тулепов подобрал из числа своих родственников и знакомых А. Хамитова и Н. Митрофанова, которым рассказал о возможностях вступления в преступную группу, перспективах совместного обогащения и получения прибыли.

Подсудимым были предъявлены обвинения в транспортировке, хранении и реализации дизельного топлива в объеме 49 110 литров на сумму 6 875 400 тенге, что составляет особо крупный размер.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными в совершении уголовного проступка. А.Тулепов осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А. Хамитову назначено 5,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и с конфискацией имущества. Н. Митрофанову назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества.

Приговор еще не вступил в законную силу.