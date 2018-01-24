В Костанае в очередной раз отменены занятия для школьников

Причина отмены занятий 24 января для учащихся 0-9 классов первой смены - мороз -27 градусов в сочетании с ветром 3-5 м/с. О таком решении только что сообщил отдел образования акимата Костаная. Днем температура воздуха должна слегка повыситься. Следите за нашими сообщениями.