В Костанае в очередной раз отменены занятия для школьников
Причина отмены занятий 24 января для учащихся 0-9 классов первой смены - мороз -27 градусов в сочетании с ветром 3-5 м/с. О таком решении только что сообщил отдел образования акимата Костаная.
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