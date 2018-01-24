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Медный
ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по направлению "Костанай-Алматы", в этом году обновит вагонный парк
Рина: Чё там не купят. Чё за машахат. То угля нет возить вагонов, то на юг не могут найти вагон муку отвезти. Убирать этого Рожко надо. То поезда ломаются на пол пути с Астаны до Костная. Раньше...
24.01.18 00:38
Золотой человек
Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила, что ее подставили
Victor Yang: А когда истощён морально, то наименьшим злом начинает казаться признание, сделка и условный срок или штраф. Мельчаем господа!!! Богатыри не мы!!! При таких случаях лучше повспоминать...
23.01.18 23:02
pandit
Распределительное самоуправление
Вопрос по теме статьи от общественного совета Октябрьского сельского округа Костанайского района (с. Октябрьское бывший Казахстанец). Наймем юриста для решения следующих вопросов (электронная почта...
23.01.18 22:44
drakon
Областной зимний турнир по футболу начался в Костанае
Накрена Тобол в Турцтю отправили. Вот тут бы им и - играть.На снегу. Может быть бы 3 место - заняли,в турнире... :lol: :lol:
23.01.18 22:30
drakon
Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку полицейские
...: за день уже отловили угонщиков, воров, проституток.. Про воров,угонщиков - читал. А где про Проституток? Не найду... :lol:
23.01.18 22:25
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В Костанае в очередной раз отменены занятия для школьников

24 января 2018, 06:13 |  Общество

Причина отмены занятий 24 января для учащихся 0-9 классов первой смены - мороз -27 градусов в сочетании с ветром 3-5 м/с. О таком решении только что сообщил отдел образования акимата Костаная.

Днем температура воздуха должна слегка повыситься. Следите за нашими сообщениями.
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Комментарии к новости

Гость
В Костанае в очередной раз отменены занятия для школьников




Отправлено: 24.01.18 - 06:48
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