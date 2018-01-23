В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны

Морозная погода в Костанайской области держится с вечера 21 января. По всему региону перекрыли дороги республиканского и областного значения для автотранспорта на дизельном топливе. В филиале АО "НК "Казавтожол", отвечающем за республиканские трассы, уверены, что эта мера оправдана. В ведомстве опасаются, что из-за морозов машина может встать на трассе. Если никого не окажется рядом, водители рискуют замерзнуть.

Сегодня, 23 января, корреспонденты «НГ» побывали на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган, где сейчас простаивают большегрузы. Дорожный патруль дежурит на этом месте с вечера 21 января. Полиция останавливает все машины на дизельном топливе. К 16 часам возле арки на выезде из Костаная на аулиекольскую трассу скопилось 19 машин. В основном это огромные фуры.

- Наши местные дальнобойщики разворачиваются, едут на ночлег, а остальные стоят, - рассказал «НГ» сотрудник батальона дорожной полиции МПС ДВД Костанайской области Бауыржан УТЕГЕНОВ. - Если здесь так холодно, то представьте, как на трассе в степи. Еще плюс ветер. Там все минус 35 точно есть. Близ Семёновки в Костанайском районе вот встал большегруз, его зацепили КамАЗом и оттаскивали. Конечно, ситуация накаляется - фуры стоят, солярку жгут.

Евгений ЧЕРВЯКОВ везет груз из Челябинска в Астану. Сам он родом из Караганды, говорит, что к холодам привык, и не считает такую погоду причиной для закрытия дорог. Тем более, что сегодня днем столбик термометра поднялся с минус 30 до минус 22 градусов.

- Нас, наверное, к школьникам приравняли, - смеется водитель. - У нас транспорт подготовлен, мы и сами готовы ехать. Я со вчерашнего вечера уже стою. Никакой помощи к нам не присылали. В Есиле вчера фуры стояли, так их сопроводили до Астаны полицейские. Почему у нас так же нельзя сделать?

Пока мы разговаривали с водителями, приехала машина Центра медицины катастроф (ЦМК). Сотрудники получили задание проверить и осмотреть всех водителей, которые нуждаются во врачебной помощи.

- Если кто-то замерз, то можем отогреть их в своей машине, чаем напоить, - пояснила сотрудница ЦМК Жанара ЕСЕНТЕМИРОВА. - Питания у нас, к сожаления нет, но зато поможем лекарствами. Вдруг давление у кого.

Водители Александр и Сергей стоят на трассе уже почти сутки. Везут грузы из Москвы в Караганду. Пока они сидят в одной машине, у второй тоже включен двигатель. Выключать зажигание нельзя - при таком холоде мотор потом не заведется.

- Да чем больше мы стоим, тем больше замерзает машина, - говорят водители. - Температура двигателя выше, когда машина в движении. Бортовой компьютер показывает минус 22 градуса, это нормальная температура. Вон у одного водителя масло потекло из-за того, что машина стоит. Мы солярку жжем почем зря, а заглушить никак нельзя. Когда нас уже выпустят?

Нурлан САРИЕВ на небольшом бусе тоже стоит уже почти сутки. Он проехал Затобольск и застрял на трассе в 2 часа ночи. Едет из России в Бишкек - домой.

- К нам приезжали сотрудники ЧС, объясняли ситуацию. Но ситуация пока не меняется. Нас выпустят, когда потеплеет. А когда потеплеет? Если только уже весной, - смеется водитель.

На горячую линию по номеру 54-66-48 для тех, кто оказался в морозном плену на дороге и кому необходима помощь, позвонили уже многие водители. В основном все спрашивают, когда откроют трассы.

- Мы им объясняем, что в городе теплее, а на трассе с ветром будет все минус 35, - рассказала "НГ" главный специалист-психолог ДЧС Костанайской области Айнур ОРАЗАЛИНА. - Сегодня вызвали на место медиков, чтобы они по необходимости оказали помощь. Насчет горячего питания нужно спрашивать в акимате, наши службы этим вопросом не занимаются. По области организованы 12 пунктов временного обогрева. Они расположены вдоль трасс в каждом районе. Ближайший к простаивающим на Аулиекольской трассе фурам находится в Аулиекольском районе. Это здания, где можно разместить 5-6 человек, но не больше.

В «Казавтожоле» нам сообщили, что машины не выпустят, пока будет сохраняться сильный мороз. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Костанайской области еще в ближайшие дни.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

