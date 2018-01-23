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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
23.01.18 19:15
Vital
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
23.01.18 19:14
Иолис
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
23.01.18 18:55
Медный
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
23.01.18 18:07
КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol:
23.01.18 18:05
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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов

23 января 2018, 15:45 |  Государство

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о планах создать интернет-площадку, где граждане смогут связаться со своим участковым онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эта система, по словам министра, сможет запуститься после подключения информационной базы данных участковых инспекторов полиции.

- Предполагается создание так называемой интернет-площадки, где граждане смогут в онлайн-режиме обращаться к участковому инспектору, отслеживать статус своего обращения, получать сведения о состоянии дел в районе проживания, сообщать об известных фактах правонарушений и вносить предложения, - рассказал Касымов на заседании правительства.

Создание базы данных, по словам министра, позволит обеспечить каждому инспектору полиции доступ к централизованным информационным базам путем использования персонального планшетного компьютера вне зависимости от времени и места его нахождения.

- К примеру, при пресечении правонарушения участковый инспектор оперативно на месте сможет проверить нарушителя по всем имеющимся учетам и оформит дело административного производства в электронном формате. В базе данных будут постоянно обновляться сведения об обслуживаемом административном участке, - пояснил Касымов.

Он уточнил, что общая стоимость проекта составит 2,7 миллиарда тенге.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов




Отправлено: 23.01.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Алло, это полиция?
- Да.
- Мне нечего надеть.
- Наряд выезжает.

Жакан
Re: Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов




Отправлено: 23.01.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные участковые, и так головы не поднимают всякими отчетами, обходами по домам участие на общегородских мероприятиях, приводах, теперь и базами загрузят, когда им работать?

Житель
Re: Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов




Отправлено: 23.01.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он должен не онлаин,он должен обходить каждый двор каждое утро,жить на участке,знать население а не просить зерно у КХ для начальника РОВД и онлаин с населением общаться. Касымов наведи порядок в МВД а не УИП онлаин.Почему не выделяют жильё для УИП, руководство коммерсанты,вопросы Л\С их не интересуют бытовые,семейные. Он должен заниматься на участке,просто дайте им заниматься своей работой.Участковый инспектор не от слова участвовать ,а от слова участок,он обслуживает административный участок,поэтому участковый инспектор,дайте самостоятельность,оградите от акимов,они мешают им работать.

надо
Re: Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов




Отправлено: 23.01.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Он должен не онлаин,он должен обходить каждый двор каждое утро,жить на участке,знать население а не просить зерно у КХ для начальника РОВД и онлаин с населением общаться. Касымов наведи порядок в МВД а не УИП онлаин.Почему не выделяют жильё для УИП, руководство коммерсанты,вопросы Л\С их не интересуют бытовые,семейные. Он должен заниматься на участке,просто дайте им заниматься своей работой.Участковый инспектор не от слова участвовать ,а от слова участок,он обслуживает административный участок,поэтому участковый инспектор,дайте самостоятельность,оградите от акимов,они мешают им работать.

Так не дают же им, брат, работать везде как затычки, их вообще надо от мвд отделить, выделить жилье, выделить нормальное помещение для работы, оснастить его, дать доступ к базам, а не пинать их куда попадя, прикрывая свой зад.

§ 112
Re: Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
112


(Пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.01.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном уже давно по васапу..
На кого хочешь настучать, пишешь участковому..
Профайл

§ Медный
Re: Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1682
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.01.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет...
пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого угодно
Нанесут ещё один штришок на проблемную картину действительности
Профайл

365
Re: Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов




Отправлено: 23.01.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет...
пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого угодно
Нанесут ещё один штришок на проблемную картину действительности

Вначале когда внедрять будут новую систему, возможно так и будет, потом разберутся, помню когда внедряли компьютеры в 90х годах похлеще было, помню поставили в бухгалтерию компьютеры, не могли освоить сколько мучились, главбухша пожилая женщина все не могла освоить даже плакала, злилась брала счеты и пересчитывала по новой не доверяла компьютеру, пыталась даже втихаря ломать его, так и ушла на пенсию из за компьютера, могла бы еще лет 10 работать.

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