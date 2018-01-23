Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о планах создать интернет-площадку, где граждане смогут связаться со своим участковым онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эта система, по словам министра, сможет запуститься после подключения информационной базы данных участковых инспекторов полиции.

- Предполагается создание так называемой интернет-площадки, где граждане смогут в онлайн-режиме обращаться к участковому инспектору, отслеживать статус своего обращения, получать сведения о состоянии дел в районе проживания, сообщать об известных фактах правонарушений и вносить предложения, - рассказал Касымов на заседании правительства.

Создание базы данных, по словам министра, позволит обеспечить каждому инспектору полиции доступ к централизованным информационным базам путем использования персонального планшетного компьютера вне зависимости от времени и места его нахождения.

- К примеру, при пресечении правонарушения участковый инспектор оперативно на месте сможет проверить нарушителя по всем имеющимся учетам и оформит дело административного производства в электронном формате. В базе данных будут постоянно обновляться сведения об обслуживаемом административном участке, - пояснил Касымов.

Он уточнил, что общая стоимость проекта составит 2,7 миллиарда тенге.