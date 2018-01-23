Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о планах создать интернет-площадку, где граждане смогут связаться со своим участковым онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Эта система, по словам министра, сможет запуститься после подключения информационной базы данных участковых инспекторов полиции.
- Предполагается создание так называемой интернет-площадки, где граждане смогут в онлайн-режиме обращаться к участковому инспектору, отслеживать статус своего обращения, получать сведения о состоянии дел в районе проживания, сообщать об известных фактах правонарушений и вносить предложения, - рассказал Касымов на заседании правительства.
Создание базы данных, по словам министра, позволит обеспечить каждому инспектору полиции доступ к централизованным информационным базам путем использования персонального планшетного компьютера вне зависимости от времени и места его нахождения.
- К примеру, при пресечении правонарушения участковый инспектор оперативно на месте сможет проверить нарушителя по всем имеющимся учетам и оформит дело административного производства в электронном формате. В базе данных будут постоянно обновляться сведения об обслуживаемом административном участке, - пояснил Касымов.
Он уточнил, что общая стоимость проекта составит 2,7 миллиарда тенге.
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Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: