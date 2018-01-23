200 тысяч жалоб "гуляют" между госорганами - заместитель генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов заявил, что 10 процентов жалоб казахстанцев "гуляют" между государственными органами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании правительства Марат Ахметжанов заявил, что если бы жалобы рассматривались госорганами в срок, это позволило бы избежать "очагов напряженности".

- Жалобы - это индикатор состояния общества. (...) Те же самые по заработной плате, по земельным вопросам. Запоздалый анализ показывает, что обращения граждан уже были, уже были предпосылки к тем или иным очагам напряженности, - сказал Марат Ахметжанов.

По его словам, госорганы сами виноваты в таких последствиях.

- Это все создает протестные настроения, потому что 200 тысяч жалоб "гуляют" между органами в течение года. Перенаправляют друг другу, чтобы сроки рассмотрения ушли. Отправляют туда и оттуда. 10 процентов только официально зарегистрированных жалоб гуляют между ведомствами, поэтому люди и жалуются, поэтому видят, что подрывают имидж государственной власти в глазах наших граждан, - добавил замгенпрокурора.

Марат Ахметжанов отметил, что такая ситуация складывается из-за отсутствия аналитики при рассмотрении жалоб и вследствие использования госорганами разных информационных систем.

- Почему такая ситуация? Нет аналитики. Рейтинг не дает полной оценки обращений. Сейчас каждый госорган при разрешении обращений огражден своими заборами. Большинство госорганов работает в автономных информационных системах, на пяти разных платформах, не подлежит интегрированию. Каждый выдумывает свою информационную систему, выделяет из бюджета деньги, нанимает компанию, - рассказал Ахметжанов.

Он напомнил, что Генеральная прокуратура проведет проверку госорганов в апреле.

- Мы вчера с Аскаром Жумагалиевым это рассмотрели. Он дал соответствующее поручение проводить соответствующую экспертизу. Мы должны только на одной платформе, с одними операторами работать, - заключил заместитель генпрокурора.