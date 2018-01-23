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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
23.01.18 19:15
Vital
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
23.01.18 19:14
Иолис
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
23.01.18 18:55
Медный
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
23.01.18 18:07
КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol:
23.01.18 18:05
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200 тысяч жалоб "гуляют" между госорганами - заместитель генпрокурора

23 января 2018, 14:37 |  Государство

Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов заявил, что 10 процентов жалоб казахстанцев "гуляют" между государственными органами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании правительства Марат Ахметжанов заявил, что если бы жалобы рассматривались госорганами в срок, это позволило бы избежать "очагов напряженности".

- Жалобы - это индикатор состояния общества. (...) Те же самые по заработной плате, по земельным вопросам. Запоздалый анализ показывает, что обращения граждан уже были, уже были предпосылки к тем или иным очагам напряженности, - сказал Марат Ахметжанов.

По его словам, госорганы сами виноваты в таких последствиях.

- Это все создает протестные настроения, потому что 200 тысяч жалоб "гуляют" между органами в течение года. Перенаправляют друг другу, чтобы сроки рассмотрения ушли. Отправляют туда и оттуда. 10 процентов только официально зарегистрированных жалоб гуляют между ведомствами, поэтому люди и жалуются, поэтому видят, что подрывают имидж государственной власти в глазах наших граждан, - добавил замгенпрокурора.

Марат Ахметжанов отметил, что такая ситуация складывается из-за отсутствия аналитики при рассмотрении жалоб и вследствие использования госорганами разных информационных систем.

- Почему такая ситуация? Нет аналитики. Рейтинг не дает полной оценки обращений. Сейчас каждый госорган при разрешении обращений огражден своими заборами. Большинство госорганов работает в автономных информационных системах, на пяти разных платформах, не подлежит интегрированию. Каждый выдумывает свою информационную систему, выделяет из бюджета деньги, нанимает компанию, - рассказал Ахметжанов.

Он напомнил, что Генеральная прокуратура проведет проверку госорганов в апреле.

- Мы вчера с Аскаром Жумагалиевым это рассмотрели. Он дал соответствующее поручение проводить соответствующую экспертизу. Мы должны только на одной платформе, с одними операторами работать, - заключил заместитель генпрокурора.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: 200 тысяч жалоб "гуляют" между госорганами -...




Отправлено: 23.01.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не наказывают исполнителей которые занимаются отпиской? Почему в судебном порядке не понудят к исполнению законодательства?

1952/доктор СИЗО
Re: 200 тысяч жалоб "гуляют" между госорганами -...




Отправлено: 23.01.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то 2 года, гуляет и моя жалоба, про то как банк Центркредит и банк Казкоммерцбанк 5 лет назад выдали мне один кредит, и путем хитроумных комбинаций, называемых рефинансированием, получили каждый по 68 тысяч теньге в виде процентов за один и тот же кредит. В книгу рекордов Гиннеса надо записать таких фокусников. Или отправить на исцелеление в Салехардские рудники ихних управляющих банками. :-) :-( ;-) :lol: 8-) :-o :oops: :-P :-x

архимед
Re: 200 тысяч жалоб "гуляют" между госорганами -...




Отправлено: 23.01.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет должного контроля со стороны прокуратуры и суда! Надо в судебном порядке наказывать штрафами каждого госслужащего, независимо, что он сотрудник правоохранительных органов или специальных органов, КНБ и тому подобное! Самое главное, эти 200 тысяч обращений "футболят" специально, иначе останутся без работы, не подозревая, что настраивают граждан против себя! Например, ТОО или ПКСК невозможно наказать за то, что он не предоставил копию договора по заявлению заинтересованного лица, не предоставляют копии решений общего собрания, не предоставляют ежеквартальные отчеты о расходовании денег. Наказывает Закон только госслужащих, а субъектов малого, среднего бизнеса и некоммерческие организации не наказываются ни административным, ни уголовным законодательством! Вот где нарушение норм граждан страны и он бесправен! Когда наведут порядок, реки и озера слез, огорчений высохнут! Получается государственные служащие отписками защищают себя, а не народ!

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