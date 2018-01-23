В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Лика НОВИКОВА
Турнир по грэпплингу в двух разделах - ги (в кимоно) и но ги (по версии UWW) - проходил 20-22 января в зале академии смешанных единоборств Qazaq batyry. В чемпионате участвовали 20 бойцов.
- Бойцов немного, но собрались сильнейшие, - отметил главный судья соревнований Павел БАШЛАЙ. - Для ребят это не просто областные соревнования. Эти соревнования стали отборочными на чемпионат Казахстана, который пройдет в Астане 10-11 февраля. В разделе грэпплинг но ги (без кимоно) в основном участие приняли борцы греко-римского и вольного стилей. Они, как правило, отличаются амплитудной бросковой техникой. Также среди участников - борцы ММА и бразильского джиу-джитсу. Эти спортсмены хорошо продемонстрировали тактическую и позиционную борьбу в партере, с применением болевых и удушающих приемов.
Абай Айтпаев в весе 71 кг стал чемпионом области в разделах ги и но ги
Грэпплинг но ги был представлен в шести весовых категориях. В весе 71 кг победителем стал Абай АЙТПАЕВ из костанайского клуба «Барс». Финальная схватка завершилась практически сразу после начала - Абай применил удушающий прием.
- Неплохой турнир, правда маловато спортсменов, - признался он «НГ». - Я ожидал больше ребят увидеть, но соперники здесь достойные. Все ребята до конца борются, да и команда нашего клуба хороша. В финале все хорошо пошло, удачно применил прием и завершил схватку победой. Джиу джитсу и грэпплингом занимаюсь полгода. Совсем чуть-чуть занимался MMA. До этого борьбы в моей жизни почти не было, только в детстве было таэквондо. Победить помогает настрой. Тренер погоняет в зале, он же и на борьбу нас настраивает. Когда я на ковре, то не слышу крики и советы. Отключаюсь. Пытаюсь прислушаться, но не выходит.
Как отметил Павел Башлай, в разделе грэпплинг ги борьба была более вязкой.
- Это связано с тем, что все приемы и броски-переводы были с применением захватов кимоно. Из-за этого борьба была менее динамичной, зато более эффективной для проведения бросков и болевых приемов при помощи отворотов, - пояснил он. - В данном разделе выступили дзюдоисты, представители самбо, бразильского и традиционного джиу-джитсу. Хочется отметить команду ДВД Костанайской области, ребята хорошо подготовились к чемпионату.
Дияр ДУЛАТОВ из костанайского клуба «Вершина» в схватке за выход в финал уступил бойцу из клуба «Барс».
Денис Шестаков победил в весе 77 кг в разделе но ги
- Областной турнир всегда у нас проходит на высоком уровне. Соперников мало, но все достойные. Есть новички, но они о себе заявляют как раз на областных турнирах, набирают обороты и едут на республиканские соревнования, - рассказал он. - Я тоже пришел проверить себя, отобраться на чемпионат республики. Я уже был на чемпионате РК, стал вторым. Мой брат Диас много в спорте достиг и я по его примеру пошел тренироваться. Занимаюсь смешанными единоборствами. Первые свои соревнования проиграл, начинать всегда тяжело. Сейчас в призерах области, трехкратный чемпион. Помимо техники, нужно уметь побороть свой страх. Боятся все, но опытные бойцы умеют вовремя выключить панику. Ну и с хорошим тренером всего можно достичь.
В абсолютной категории в разделе грэпплинг ги победил Михаил Морозов (клуб «Евразия»), в разделе грэпплинг но ги - Олжас Сакаулов (ДЧС Костанайской области).
Победители турнира
|
Грэпплинг но ги (без кимоно)
|
66 кг
|
Аман Жаманкараев, ДВД
|
71 кг
|
Абай Айтпаев, клуб «Барс»
|
77 кг
|
Денис Шестаков, клуб «Барс»
|
84 кг
|
Рустам Магомедов, клуб «Вершина»
|
92 кг
|
Еркын Кокшпан, Костанай
|
Грэпплинг ги (кимоно)
|
58 кг
|
Султан Кучербаев, клуб «Евразия»
|
66 кг
|
Аманбек Жаманкараев, ДВД
|
71 кг
|
Абай Айтпаев, клуб «Барс»
|
77 кг
|
Жанас Усабаев, ДВД
|
84 кг
|
Олжас Сакаулов, ДЧС
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: