В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу

Турнир по грэпплингу в двух разделах - ги (в кимоно) и но ги (по версии UWW) - проходил 20-22 января в зале академии смешанных единоборств Qazaq batyry. В чемпионате участвовали 20 бойцов.

- Бойцов немного, но собрались сильнейшие, - отметил главный судья соревнований Павел БАШЛАЙ. - Для ребят это не просто областные соревнования. Эти соревнования стали отборочными на чемпионат Казахстана, который пройдет в Астане 10-11 февраля. В разделе грэпплинг но ги (без кимоно) в основном участие приняли борцы греко-римского и вольного стилей. Они, как правило, отличаются амплитудной бросковой техникой. Также среди участников - борцы ММА и бразильского джиу-джитсу. Эти спортсмены хорошо продемонстрировали тактическую и позиционную борьбу в партере, с применением болевых и удушающих приемов.

Абай Айтпаев в весе 71 кг стал чемпионом области в разделах ги и но ги

Грэпплинг но ги был представлен в шести весовых категориях. В весе 71 кг победителем стал Абай АЙТПАЕВ из костанайского клуба «Барс». Финальная схватка завершилась практически сразу после начала - Абай применил удушающий прием.

- Неплохой турнир, правда маловато спортсменов, - признался он «НГ». - Я ожидал больше ребят увидеть, но соперники здесь достойные. Все ребята до конца борются, да и команда нашего клуба хороша. В финале все хорошо пошло, удачно применил прием и завершил схватку победой. Джиу джитсу и грэпплингом занимаюсь полгода. Совсем чуть-чуть занимался MMA. До этого борьбы в моей жизни почти не было, только в детстве было таэквондо. Победить помогает настрой. Тренер погоняет в зале, он же и на борьбу нас настраивает. Когда я на ковре, то не слышу крики и советы. Отключаюсь. Пытаюсь прислушаться, но не выходит.

Как отметил Павел Башлай, в разделе грэпплинг ги борьба была более вязкой.

- Это связано с тем, что все приемы и броски-переводы были с применением захватов кимоно. Из-за этого борьба была менее динамичной, зато более эффективной для проведения бросков и болевых приемов при помощи отворотов, - пояснил он. - В данном разделе выступили дзюдоисты, представители самбо, бразильского и традиционного джиу-джитсу. Хочется отметить команду ДВД Костанайской области, ребята хорошо подготовились к чемпионату.

Дияр ДУЛАТОВ из костанайского клуба «Вершина» в схватке за выход в финал уступил бойцу из клуба «Барс».

Денис Шестаков победил в весе 77 кг в разделе но ги

- Областной турнир всегда у нас проходит на высоком уровне. Соперников мало, но все достойные. Есть новички, но они о себе заявляют как раз на областных турнирах, набирают обороты и едут на республиканские соревнования, - рассказал он. - Я тоже пришел проверить себя, отобраться на чемпионат республики. Я уже был на чемпионате РК, стал вторым. Мой брат Диас много в спорте достиг и я по его примеру пошел тренироваться. Занимаюсь смешанными единоборствами. Первые свои соревнования проиграл, начинать всегда тяжело. Сейчас в призерах области, трехкратный чемпион. Помимо техники, нужно уметь побороть свой страх. Боятся все, но опытные бойцы умеют вовремя выключить панику. Ну и с хорошим тренером всего можно достичь.

В абсолютной категории в разделе грэпплинг ги победил Михаил Морозов (клуб «Евразия»), в разделе грэпплинг но ги - Олжас Сакаулов (ДЧС Костанайской области).

Победители турнира

Грэпплинг но ги (без кимоно) 66 кг Аман Жаманкараев, ДВД 71 кг Абай Айтпаев, клуб «Барс» 77 кг Денис Шестаков, клуб «Барс» 84 кг Рустам Магомедов, клуб «Вершина» 92 кг Еркын Кокшпан, Костанай Грэпплинг ги (кимоно) 58 кг Султан Кучербаев, клуб «Евразия» 66 кг Аманбек Жаманкараев, ДВД 71 кг Абай Айтпаев, клуб «Барс» 77 кг Жанас Усабаев, ДВД 84 кг Олжас Сакаулов, ДЧС

Фото Николая СОЛОВЬЕВА