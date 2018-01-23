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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
23.01.18 19:15
Vital
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
23.01.18 19:14
Иолис
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
23.01.18 18:55
Медный
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
23.01.18 18:07
КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol:
23.01.18 18:05
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Подробную информацию о перекрытии дорог в связи с морозом распространил ДВД Костанайской области

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

23 января 2018, 13:21 |  Происшествия

С 21 января, в связи с понижением температуры и сильным ветром, ограничено движения на автодорогах Костанайской области. Как сообщает пресс-служба ДВД, закрыты следующие участки для транспорта, работающего на дизельном топливе:

P-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган (с 3 по 242 км)

Костанай-Аулиеколь-Челгаши до границы с Акмолинской областью

N-36 Екатеринбург-Алматы (с 555 по 729 км)

От города Костаная до поселка Сарыколь, до границы с Северо-Казахстанской областью

А-21 Мамлютка-Костанай (с 180 по 404 км)

Костанай-Узунколь-Троебратное

Также с 18 часов 22 января для всего транспорта перекрыты дороги:

А-16 сообщением Жезказган-Петропавловск (с 340 по 377 км)

От Аркалыка до границы с Акмолинской областью

С 8 часов 23 января перекрыты автодороги:

А-22 Карабутак-Комсомольский-Денисовка-Рудный (с 231 по 503 км)

Рудный-Денисовка до границы с Акмолинской областью

А-23 Денисовка – Житикара – Миктыколь до границы с Российской Федерацией (с 82 по 174 км).

Полицейские совместно со спасателями несут службу на всех загородных трассах, чтобы своевременно оказать помощь при поломке автотранспорта. Как отметили в пресс-службе ДВД, уже спасено несколько десятков автолюбителей.

Полицейские рекомендуют воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы городов и районов без особой надобности.
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Комментарии к новости

54151
Re: Подробную информацию о перекрытии дорог в связи с морозом...




Отправлено: 23.01.18 - 17:02
Комментарий удален модератором.

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