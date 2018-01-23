Подробную информацию о перекрытии дорог в связи с морозом распространил ДВД Костанайской области
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
С 21 января, в связи с понижением температуры и сильным ветром, ограничено движения на автодорогах Костанайской области. Как сообщает пресс-служба ДВД, закрыты следующие участки для транспорта, работающего на дизельном топливе:
P-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган (с 3 по 242 км)
Костанай-Аулиеколь-Челгаши до границы с Акмолинской областью
N-36 Екатеринбург-Алматы (с 555 по 729 км)
От города Костаная до поселка Сарыколь, до границы с Северо-Казахстанской областью
А-21 Мамлютка-Костанай (с 180 по 404 км)
Костанай-Узунколь-Троебратное
Также с 18 часов 22 января для всего транспорта перекрыты дороги:
А-16 сообщением Жезказган-Петропавловск (с 340 по 377 км)
От Аркалыка до границы с Акмолинской областью
С 8 часов 23 января перекрыты автодороги:
А-22 Карабутак-Комсомольский-Денисовка-Рудный (с 231 по 503 км)
Рудный-Денисовка до границы с Акмолинской областью
А-23 Денисовка – Житикара – Миктыколь до границы с Российской Федерацией (с 82 по 174 км).
Полицейские совместно со спасателями несут службу на всех загородных трассах, чтобы своевременно оказать помощь при поломке автотранспорта. Как отметили в пресс-службе ДВД, уже спасено несколько десятков автолюбителей.
Полицейские рекомендуют воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы городов и районов без особой надобности.
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Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
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Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
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и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: