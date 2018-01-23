Ярмарка вакансий для отбывающих наказание в колонии-поселении впервые прошла в Костанае

Задача ярмарки, прошедшей сегодня, 23 января, в УК 161/11, - помочь бывшим заключенным вернуться к жизни в обществе и найти работу, чтобы в дальнейшем удержаться от преступных действий.

В колонии-поселении содержатся положительно характеризующиеся заключенные, переведенные из других колоний. В 2017 году ярмарки вакансий несколько раз прошли в колониях строгого и общего режимов. Теперь очередь дошла до УК 161/11, из которой, как правило, осужденные быстро выходят на свободу. На встречу с потенциальными работодателями пригласили 30 заключенных, которые освободятся уже к концу 2018 года.

- Мы решили не звать всех подряд. Всего в колонии содержатся порядка 200 заключенных. Собрали только тех, кто может извлечь из этой встречи максимум пользы, - отметил начальник отделения по воспитательной работе УК 161/11 Дамир МАХМЕТОВ. - Если честно, мы постоянно в поисках работодателей, мало кто соглашается брать на работу человека с судимостью.

- Осужденным после выхода на свободу трудно найти работу, так как большинство имеют лишь среднее или средне-специальное образование, - рассказал журналистам начальник УК 161/11 Канат ЕСЕНОВ. - Поэтому мы должны им помогать с трудоустройством и получением новых навыков. В 2017 году освободились 80 человек, на работу устроиться удалось десятерым. Но это только те, кого мы знаем.

Вакансии для осужденных предлагали ТОО «Нурай Б-Строй», ИП Петрук А. Ф., филиал РГП «Енбек-Костанай» и ТОО «РиК 2009». Также отбывающие наказание могли обратиться к представителям центра занятости, чтобы подать заявку на рассмотрение других вакансий, или записаться на трехмесячные курсы, чтобы получить новую специальность.

Осужденным в основном предлагали поработать сварщиками, разнорабочими, слесарями, токарями, дорожными рабочими. 6 человек пожелали устроиться в РГП «Енбек-Костанай», которое входит в систему ДУИС и по закону обязан принимать на работу заключенных.

- К нам охотно идут осужденные, у нас объемы работ большие, зарплата в среднем 50 000 - 60 000 тенге, - рассказала менеджер по персоналу РГП Наталья ШЕСТЮК. - Многие работают у нас еще во время заключения. Мы забираем их на объект, потом привозим обратно.

ИП Петрук работает прямо на территории УК 161/11. Фирма занимается металлообработкой и производит запчасти для сельхозтехники. Многие заключенные начинают работать еще во время отбывания срока, остаются и после выхода на свободу.

- Я открыл первый цех еще в 1978 году, когда здесь еще была детская колония, - рассказал «НГ» предприниматель Александр ПЕТРУК. - Я когда-то сам работал в колонии, потом вышел на пенсию, но все равно еще остаюсь здесь. У меня некоторые работают здесь очень давно. Один из рабочих 4 года отбывал наказание, все это время и вот до сих пор работает здесь. Семьями даже трудятся. Есть вольные, а есть и бывшие осужденные. Зарплата у меня хорошая, работы много. Получать можно, если постараться, свыше 100 000 тенге. Сейчас ко мне записались двое, уже завтра возьму их в ученики слесаря.

30-летний осужденный Станислав ЧИГАРКИН сразу направился к представителю центра занятости. После освобождения он хочет получить специальность слесаря-сантехника.

- Это хорошая профессия, я уже работал в этой сфере, заработок хороший, - поделился он с «НГ». - Я провел в колонии 3,5 года за крупную кражу, теперь хочу выйти и начать новую жизнь. За это время многое осознал.

Уже пятую по счету специальность будет получать 41-летняя Жанар НАШКЕНОВА. Она провела в заключении почти 8 лет, должна освободится в марте 2018 года. К своей прежней профессии бухгалтера Жанар вернуться не сможет - по приговору она не имеет права занимать материально ответственные должности еще некоторое время.

- Но я вообще не хочу работать больше бухгалтером, меня всегда больше к творчеству тянуло, - рассказала она. - Сейчас я записалась на курсы для облицовщиков-плиточников. У меня вообще 5 дипломов: я штукатур и облицовщик-плиточник 3 разряда, швея... Хочу для себя обучиться, чтобы, когда будет дома ремонт, самой все сделать. У меня трое детей, я стараюсь для них.

Сейчас в колонии-поселении при общем наполнении в 320 человек отбывают наказание 182 осужденных.

Руководство планирует проводить ярмарку вакансий для тех, кто скоро освобождается, на регулярной основе, по мере необходимости.