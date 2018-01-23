Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку полицейские

Сотрудники Местной полицейской службы Костаная при участии инспектора СОБР ДВД Костанайской области по горячим следам раскрыли ограбление 28-летней жительницы Астаны.

Иллюстративное фото

Девушка приехала в Костанай на свадьбу. После поездки на такси остановилась на улице Бородина и вышла из машины. В руках у нее была сумка с деньгами, планшетом и личными вещами. Это заметил злоумышленник и вырвал из рук девушки сумку.

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, потерпевшая сразу позвонила в полицию. Ближайший отряд находился в парке Победы на пешем патрулировании и первым получил заявку о происшествии.

- Мы направились к месту происшествия, в то время как подозреваемый пытался скрыться в нашем направлении. Увидев нас, он хотел спрятаться во дворах, но был задержан. В его руках была похищенная сумка, - рассказал инспектор специального отряда быстрого реагирования ДВД, капитан полиции Евгений КУРЬЯТА.

Общая сумма похищенного составила 149 тысяч тенге. Все имущество возвращено потерпевшей.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее не судимый.

Проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 1 УК РК (грабеж).