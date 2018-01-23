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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
23.01.18 19:15
Vital
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
23.01.18 19:14
Иолис
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
23.01.18 18:55
Медный
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
23.01.18 18:07
КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol:
23.01.18 18:05
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Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку полицейские

23 января 2018, 11:18 |  Криминал

Сотрудники Местной полицейской службы Костаная при участии инспектора СОБР ДВД Костанайской области по горячим следам раскрыли ограбление 28-летней жительницы Астаны.

Иллюстративное фото

Девушка приехала в Костанай на свадьбу. После поездки на такси остановилась на улице Бородина и вышла из машины. В руках у нее была сумка с деньгами, планшетом и личными вещами. Это заметил злоумышленник и вырвал из рук девушки сумку.

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, потерпевшая сразу позвонила в полицию. Ближайший отряд находился в парке Победы на пешем патрулировании и первым получил заявку о происшествии.

- Мы направились к месту происшествия, в то время как подозреваемый пытался скрыться в нашем направлении. Увидев нас, он хотел спрятаться во дворах, но был задержан. В его руках была похищенная сумка, - рассказал инспектор специального отряда быстрого реагирования ДВД, капитан полиции Евгений КУРЬЯТА.

Общая сумма похищенного составила 149 тысяч тенге. Все имущество возвращено потерпевшей.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее не судимый.

Проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 1 УК РК (грабеж).
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Комментарии к новости

Директор Пляжа
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он и деньги и планшет и личные вещи получается заметил?))

уйгур
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он и деньги и планшет и личные вещи получается заметил?))
не только заметил...по пытался экспроприировать...дабы сравнять свои доходы, согласно о заявлении МинТруда и СоцРазвития ...о среднемесячной з/п Казахстанцев.... ;-)

...
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самопиар служивых похоже пошел.
за день уже отловили угонщиков, воров, проституток..

Народный контроль
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 14:11
Комментарий удален модератором.

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