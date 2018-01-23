Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку полицейские
Сотрудники Местной полицейской службы Костаная при участии инспектора СОБР ДВД Костанайской области по горячим следам раскрыли ограбление 28-летней жительницы Астаны.
Иллюстративное фото
Девушка приехала в Костанай на свадьбу. После поездки на такси остановилась на улице Бородина и вышла из машины. В руках у нее была сумка с деньгами, планшетом и личными вещами. Это заметил злоумышленник и вырвал из рук девушки сумку.
Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, потерпевшая сразу позвонила в полицию. Ближайший отряд находился в парке Победы на пешем патрулировании и первым получил заявку о происшествии.
- Мы направились к месту происшествия, в то время как подозреваемый пытался скрыться в нашем направлении. Увидев нас, он хотел спрятаться во дворах, но был задержан. В его руках была похищенная сумка, - рассказал инспектор специального отряда быстрого реагирования ДВД, капитан полиции Евгений КУРЬЯТА.
Общая сумма похищенного составила 149 тысяч тенге. Все имущество возвращено потерпевшей.
Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее не судимый.
Проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 1 УК РК (грабеж).
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Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
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Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
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и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: