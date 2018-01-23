В ночь на 21 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная совместно с СОБР ДВД Костанайской области, находясь на дежурстве, задержали подозреваемых в угоне автомашины BMW.
Как сообщила пресс-служба ДВД, при задержании одному из полицейских пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.
- Около 5 часов утра мы получили сообщение о том, что нашими коллегами в районе дизельного завода замечена автомашина марки BMW, которая двигалась с большой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке, - рассказал инспектор СОБР ДВД, старший лейтенант полиции Максат БАКИРЖАН.
Автопатруль «Байкал-2» направился в район Северо-Запада. Полицейские на двух автопатрулях продолжили преследование BMW без государственных номеров.
Погоня продолжилась в районе Костанай-2, где на пересечении улиц Жуковского и Белинского автомашину BMW занесло и она опрокинулась в кювет. Подозреваемые выбрались из нее и стали убегать в разные стороны.
Полицейские Максат Бакиржан и Берик Елесканов стали преследовать их по заснеженной степи.
"Подозреваемые продолжали игнорировать законные требования, тогда младший сержант полиции Елесканов согласно статьи 61 подпункта 7 Закона «О правоохранительной службе» (предупреждения граждан о намерении применить оружия, подачи сигнала тревоги или вызова помощи) произвел один выстрел вверх из табельного оружия. После чего подозреваемые были задержаны полицией", - говорится в сообщении пресс-службы.
- Мы применили приемы самбо и злоумышленники были задержаны. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, - рассказал Берик ЕЛЕСКАНОВ.
В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что задержанные являются местными жителями в возрасте 18 лет. В ночь с 20-го по 21 января они угнали BMW с территории СТО по улице Авиационной.
Проводится досудебное расследование по ст. 200 ч. 2 УК РК (неправомерное завладение автомобилем). Задержанные дали признательные показания.
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
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Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
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и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: