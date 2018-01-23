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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
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23.01.18 19:15
Vital
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
23.01.18 19:14
Иолис
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
23.01.18 18:55
Медный
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
23.01.18 18:07
КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 3)
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23.01.18 18:05
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Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в Костанае

23 января 2018, 10:47 |  Криминал

В ночь на 21 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная совместно с СОБР ДВД Костанайской области, находясь на дежурстве, задержали подозреваемых в угоне автомашины BMW.

Как сообщила пресс-служба ДВД, при задержании одному из полицейских пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.

- Около 5 часов утра мы получили сообщение о том, что нашими коллегами в районе дизельного завода замечена автомашина марки BMW, которая двигалась с большой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке, - рассказал инспектор СОБР ДВД, старший лейтенант полиции Максат БАКИРЖАН.

Автопатруль «Байкал-2» направился в район Северо-Запада. Полицейские на двух автопатрулях продолжили преследование BMW без государственных номеров.

Погоня продолжилась в районе Костанай-2, где на пересечении улиц Жуковского и Белинского автомашину BMW занесло и она опрокинулась в кювет. Подозреваемые выбрались из нее и стали убегать в разные стороны.

Полицейские Максат Бакиржан и Берик Елесканов стали преследовать их по заснеженной степи.

"Подозреваемые продолжали игнорировать законные требования, тогда младший сержант полиции Елесканов согласно статьи 61 подпункта 7 Закона «О правоохранительной службе» (предупреждения граждан о намерении применить оружия, подачи сигнала тревоги или вызова помощи) произвел один выстрел вверх из табельного оружия. После чего подозреваемые были задержаны полицией", - говорится в сообщении пресс-службы.

- Мы применили приемы самбо и злоумышленники были задержаны. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, - рассказал Берик ЕЛЕСКАНОВ.

В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что задержанные являются местными жителями в возрасте 18 лет. В ночь с 20-го по 21 января они угнали BMW с территории СТО по улице Авиационной.

Проводится досудебное расследование по ст. 200 ч. 2 УК РК (неправомерное завладение автомобилем). Задержанные дали признательные показания.
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Комментарии к новости
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§ Baraken
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 23.01.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герои конечно, двух щеглов напугали погоней, выстрелами и толпой скрутили "обделавшихся" пацанов. Приемы самбо то тут зачем нужны были? А в общем правильно конечно что задержали.
Профайл

коматозник
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 11:01
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самбо. стреляли.
ордена, премии, звания.
они хотя бы знают что такое самбо?

§ лимон
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.01.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без выстрелов в воздух не догнали бы?
Профайл

гость
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы!!!

аноним
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бежали за деньгами. думали тыч 100 запросят.
утро. вьезд в город.
получился облом.

365
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 11:39
Комментарий удален модератором.

365
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 11:44
Комментарий удален модератором.

Следопыт
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята

Серж
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При виде авто Жолпол возникают неоднозначные чувства,далекие от уважения почему то.С этим что то надо делать, и полицейским,реально нужно работать в этом направлении,чтобы вернуть авторитет.Не одинаковое у них отношение ко всем участникам дорожного движения.все это знают.Есть неприкасаемые,а есть статисты,что сильно раздражает простой люд.

Гость
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
один негатив в комментариях. Если бы вашу машину угнали, а эти ребята задержали, наверно расцеловали бы их. А ребята молодцы! Так держать. Сейчас 18 летние щеглы могут запросто любому мужику навалять, поэтому и применяли приемы самбо.

k2
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улица Жуковского и Белинского параллельные улицы, в разных сторонах Костаная 2, какое пересечение???

5555
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 14:05
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 14:18
Комментарий удален модератором.

костанаец
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
один негатив в комментариях. Если бы вашу машину угнали, а эти ребята задержали, наверно расцеловали бы их. А ребята молодцы! Так держать. Сейчас 18 летние щеглы могут запросто любому мужику навалять, поэтому и применяли приемы самбо.

совершенно верно, а негативные комментарии пишут те кто всегда недоволен.

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