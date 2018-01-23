Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в Костанае

В ночь на 21 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная совместно с СОБР ДВД Костанайской области, находясь на дежурстве, задержали подозреваемых в угоне автомашины BMW.

Как сообщила пресс-служба ДВД, при задержании одному из полицейских пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.

- Около 5 часов утра мы получили сообщение о том, что нашими коллегами в районе дизельного завода замечена автомашина марки BMW, которая двигалась с большой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке, - рассказал инспектор СОБР ДВД, старший лейтенант полиции Максат БАКИРЖАН.

Автопатруль «Байкал-2» направился в район Северо-Запада. Полицейские на двух автопатрулях продолжили преследование BMW без государственных номеров.

Погоня продолжилась в районе Костанай-2, где на пересечении улиц Жуковского и Белинского автомашину BMW занесло и она опрокинулась в кювет. Подозреваемые выбрались из нее и стали убегать в разные стороны.

Полицейские Максат Бакиржан и Берик Елесканов стали преследовать их по заснеженной степи.

"Подозреваемые продолжали игнорировать законные требования, тогда младший сержант полиции Елесканов согласно статьи 61 подпункта 7 Закона «О правоохранительной службе» (предупреждения граждан о намерении применить оружия, подачи сигнала тревоги или вызова помощи) произвел один выстрел вверх из табельного оружия. После чего подозреваемые были задержаны полицией", - говорится в сообщении пресс-службы.

- Мы применили приемы самбо и злоумышленники были задержаны. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, - рассказал Берик ЕЛЕСКАНОВ.

В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что задержанные являются местными жителями в возрасте 18 лет. В ночь с 20-го по 21 января они угнали BMW с территории СТО по улице Авиационной.

Проводится досудебное расследование по ст. 200 ч. 2 УК РК (неправомерное завладение автомобилем). Задержанные дали признательные показания.