В Костанае отменены занятия второй смены

-29 градусов в областном центре при ветре 5-8 м/с стали причиной отмены занятий для учащихся второй смены. 23 января все классы, занимающиеся с обеда, останутся дома.

К вечеру ожидается усиление мороза