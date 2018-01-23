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В Костанае отменены занятия второй смены
23 января 2018, 10:35 | Общество
-29 градусов в областном центре при ветре 5-8 м/с стали причиной отмены занятий для учащихся второй смены. 23 января все классы, занимающиеся с обеда, останутся дома.
К вечеру ожидается усиление мороза
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Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: