Незаконно уволенная мать-одиночка добилась справедливости в суде
Жительница с. Камысты обратилась в суд с заявлением к ГУ «Камыстинская средняя школа № 1» отдела образования акимата Камыстинского района о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, женщина, находясь в отпуске, 1 августа получила уведомление о сокращении ее должности. В этот же день она поставила руководство школы в известность, что является матерью-одиночкой и не подлежит сокращению. Однако руководство проигнорировало доводы, поэтому женщина обратилась в органы РАГС за справкой для подтверждения статуса матери-одиночки.
Получив справку, 31 августа женщина предоставила её вместе с письменным заявлением, в котором вновь уведомила руководство о том, что не подлежит сокращению. Несмотря на это руководство школы издало приказ о сокращении. Гражданка обратилась с иском в суд.
Камыстинский районный суд установил нарушение трудового законодательства и признал незаконным увольнение истицы. Решением суда она полностью восстановлена на прежней должности.
Также с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в сумме 46 853 тенге и компенсация морального вреда в размере 20 000 тенге.
Решение вступило в законную силу.
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Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
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Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
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и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
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Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: