Незаконно уволенная мать-одиночка добилась справедливости в суде

Жительница с. Камысты обратилась в суд с заявлением к ГУ «Камыстинская средняя школа № 1» отдела образования акимата Камыстинского района о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, женщина, находясь в отпуске, 1 августа получила уведомление о сокращении ее должности. В этот же день она поставила руководство школы в известность, что является матерью-одиночкой и не подлежит сокращению. Однако руководство проигнорировало доводы, поэтому женщина обратилась в органы РАГС за справкой для подтверждения статуса матери-одиночки.

Получив справку, 31 августа женщина предоставила её вместе с письменным заявлением, в котором вновь уведомила руководство о том, что не подлежит сокращению. Несмотря на это руководство школы издало приказ о сокращении. Гражданка обратилась с иском в суд.

Камыстинский районный суд установил нарушение трудового законодательства и признал незаконным увольнение истицы. Решением суда она полностью восстановлена на прежней должности.

Также с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в сумме 46 853 тенге и компенсация морального вреда в размере 20 000 тенге.

Решение вступило в законную силу.