Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу своих "замерзающих работников"

Несколько фотографий с подписью "Замерзающий КТЭК" в рубрику "Народные новости" нам прислали 23 января.

- Так выглядит котельный участок, - пояснил неизвестный автор фотографий. - Работники КТЭКа, дающие тепло, сами замерзают в цехах.

"НГ" запросила комментарий по этому поводу у руководства ГКП "КТЭК".

- Да, это наше помещение. Это участок паровых котлов, - ответил на вопросы "НГ" заместитель директора ГКП "КТЭК" Валерий СОЛОДОВ. - Мы связались с администрацией ТЭЦ, выехали на место, провели температурные замеры. Около котлов температура достигает +27 градусов. И это при норме, согласно Трудовому кодексу, в 18-19 градусов выше нуля. На фотографию попал оператор паровых котлов, он осуществляет контроль над технологическим состоянием этих котлов. Температура на его рабочем месте около +30 градусов. Как там может быть холодно? Я не знаю, почему он в куртке сидит. Думаю, что вас намеренно дезинформировали. Жалоб от сотрудников на холод в котельной не поступало.

Напомним, в феврале 2017 года директор ГПК "КТЭК" Аскар Бекпаганбетов на организованном КНПК круглом столе рассказывал, что отключил отопление в ТЭЦ в целях экономии. В тот момент конфликт руководства КТЭК с коллективом предприятия был еще в самом разгаре,