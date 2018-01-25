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Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу своих "замерзающих работников"

Татьяна НАЗАРУК

25 января 2018, 11:36 |  ЖКХ

Несколько фотографий с подписью "Замерзающий КТЭК" в рубрику "Народные новости" нам прислали 23 января.

- Так выглядит котельный участок, - пояснил неизвестный автор фотографий. - Работники КТЭКа, дающие тепло, сами замерзают в цехах.

"НГ" запросила комментарий по этому поводу у руководства ГКП "КТЭК".

- Да, это наше помещение. Это участок паровых котлов, - ответил на вопросы "НГ" заместитель директора ГКП "КТЭК" Валерий СОЛОДОВ. - Мы связались с администрацией ТЭЦ, выехали на место, провели температурные замеры. Около котлов температура достигает +27 градусов. И это при норме, согласно Трудовому кодексу, в 18-19 градусов выше нуля. На фотографию попал оператор паровых котлов, он осуществляет контроль над технологическим состоянием этих котлов. Температура на его рабочем месте около +30 градусов. Как там может быть холодно? Я не знаю, почему он в куртке сидит. Думаю, что вас намеренно дезинформировали. Жалоб от сотрудников на холод в котельной не поступало.

Напомним, в феврале 2017 года директор ГПК "КТЭК" Аскар Бекпаганбетов на организованном КНПК круглом столе рассказывал, что отключил отопление в ТЭЦ в целях экономии. В тот момент конфликт руководства КТЭК с коллективом предприятия был еще в самом разгаре,
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Комментарии к новости
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непонятливый
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономия на спичках.. Люди начнут простывать и ещё дороже выйдет.

365
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холодно им, пусть теперь с лопатой на улице на дорожных работах или на базаре за прилавком греется, все равно он вас всех "специалистов" от туда уберет, дай срок, вами там даже пахнуть не будет, иш..ты оппозиция, привыкли к бардаку.

§ 112
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есди холодно тебе, ищи другую работу..
Как то же на северном полюсе работают..
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§ Добринцофф
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5745
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Температура на его рабочем месте около +30 градусов. Как там может быть холодно? Я не знаю, почему он в куртке сидит.

+30 :-o ,так там бассейн можно возле котлов установить,Ждём ответное фото от начальства КТЭК где возле котлов прогуливаются девушки в купальниках,как никак +30 всё таки :lol:
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гость
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Около котлов температура достигает +27 градусов. И это при норме, согласно Трудовому кодексу, в 18-19 градусов выше нуля. На фотографию попал оператор паровых котлов, он осуществляет контроль над технологическим состоянием этих котлов. Температура на его рабочем месте около +30 градусов. Как там может быть холодно? Я не знаю, почему он в куртке сидит.

То есть около источника тепла-плюс 27, а чем от него дальше, тем теплее!?
Садитесь, господин начальник, вам двойка по физике. Какие ещё аномалии у вас там происходят?
;-)

Читатель 1
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по качеству окон и оборудования - не с советских ли времён наследие??)))

§ юля елиссева
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.01.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пункте приема платежей по Чехова на проходной КТЭКа кассиры обогреваются электрообогревателем! Свое собственное помещение отопить не могут!
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в тумане
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Около котлов температура достигает +27 градусов. И это при норме, согласно Трудовому кодексу, в 18-19 градусов выше нуля. На фотографию попал оператор паровых котлов, он осуществляет контроль над технологическим состоянием этих котлов. Температура на его рабочем месте около +30 градусов.

Давайте рассуждать логически чисто во вводным данным (школота, отпущенная с уроков подключайтесь). Дано: 1) операторная отделена от котлов, скорее всего, чтобы не коррозировать электрику и в случае ЧП не замкнуть все к такой-то бабушке. Температура у котлов, со слов начальника, +27С. Температура у оператора на 3 градуса больше t котлов, со слов начальника. Вопрос, где на.. ошибка, если директор отключил отопление еще год назад?
п.с. На фото мы видим оператора убирающего ноги от теплого пола(обжигает +30 все таки) и емкую операторную, с низкими потолками окруженную батареями отопления.

дос
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Есди холодно тебе, ищи другую работу..
Как то же на северном полюсе работают..

это сарказм? Ты ж обычно говоришь о "людишках", которые не отстаивают свои права. Поменял флюгер или просто прикалываешься.

Валенин
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в тумане:

окна еще сфотографировали, совесть у них есть сидят и свое рабочее место утеплить не могут? или им начальник будет утеплять? мы у себя всегда окна на зиму проклеивали на работе, делали субботник подкрашивали и подбеливали, где надо, цветы сажали, украшали всяческий, ведь это наше рабочее место где мы проводим основную часть жизни.

686
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:41
Комментарий удален модератором.

Валентин
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:41
Комментарий удален модератором.

Аргынтинец
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Есди холодно тебе, ищи другую работу..
Как то же на северном полюсе работают..

Если тебе не нравится новость, или нечего сказать..
Поищи что-нибудь на нурхабаре..
Как то же и там что-то пишут..

Валентин
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
В пункте приема платежей по Чехова на проходной КТЭКа кассиры обогреваются электрообогревателем! Свое собственное помещение отопить не могут!

для вас же стараются что бы вам тепла больше досталось.

§ 112
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дос:

это сарказм? Ты ж обычно говоришь о "людишках", которые не отстаивают свои права. Поменял флюгер или просто

Во первых, кампания частная или нет?
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