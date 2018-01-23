В Костанае вновь отменены занятия для школьников
Мороз усилился - 23 января в 6 утра градусники областного центра показывают -30 при ветре 5-8 м/с. Отдел образования отменил занятия для учащихся 0-11 классов первой смены.
Днем синоптики обещают некоторое снижение мороза, однако ветер сохранится. Следите за нашими сообщениями.
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