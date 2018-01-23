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Медный
Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения сотрудники колонии в Костанае
001: а теперь это называется "формирование положительного образа гос.служащих" что однако не умоляет свершённого
23.01.18 03:54
elektron
Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК
я всё же нашёл табличку ;-) Таблица 1: Пенсионный возраст в Германии Год рождения Наступление пенсионного возраста до 1947 65 лет 1947-1958 К 65 годам прибавляется еще 1 месяц за 1 прошедший...
23.01.18 01:54
elektron
Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК
Kairat stayer: В любом случае сведения противоречащие друг другу, кому верить? Может вы иностранный агент, который Да противоречивые, но на это есть причины. Потому как не всё так просто....
23.01.18 01:30
elektron
информация для тех кому грустно)
Семен: по Русский Семен :lol: Семен-саймен: Я продолжу про крепостной строй, в те времена пьянства на Руси небыло вообще, это потом когда распустили крестьян они и запили, потому как барин...
23.01.18 01:07
saba
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
Как не верил, так и не верю в его виновность. На прежней должности мог брать просто деньгами, однако не брал, а тут талонами (почему не сборными щетками) и на секунду, стало страшно если таких, как...
23.01.18 00:02
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В Костанае вновь отменены занятия для школьников

23 января 2018, 06:19 |  Общество

Мороз усилился - 23 января в 6 утра градусники областного центра показывают -30 при ветре 5-8 м/с. Отдел образования отменил занятия для учащихся 0-11 классов первой смены.

Днем синоптики обещают некоторое снижение мороза, однако ветер сохранится.  Следите за нашими сообщениями.
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