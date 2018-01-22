По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»

Сегодня, 22 января, в суде Костаная № 2 состоялось второе заседание по делу о крупном хищении средств, в котором обвиняется руководитель филиала РГП «Казахавтодор» Нурлан МОЛДАТАЕВ.

По материалам дела, в ноябре 2016 года Молдатаев заключил с областным филиалом АО НК «КазАвтоЖол» договор на зимнее содержание дорог республиканского значения на общую сумму 174 млн тенге. Затем с целью хищения средств заключилдоговор займа на поставку дизельного топлива с рудненским ТОО «Стройгазсервис ЛТД». В итоге «Казахавтодор» получил дизтопливо на сумму более 40 млн тенге - всего 11 000 талонов или 220 000 литров - только на бумаге.

В начале 2017 года, используя, как предлог, фиктивную задолженность перед рудненским ТОО, Молдатаев получил от «Казахавтодора» эти 11 000 талонов и присвоил их.

Потерпевшим в этом деле признано само РГП «Казахавтодор», которое потеряло в результате заключения договора 41 млн тенге.

Второе заседание подряд судья Арман КАБЕНОВ допрашивал Жанарбека НАБИЕВА - юриста РГП и представителя потерпевшей стороны.

Набиев, согласно материалам дела, составлял договор займа между «Казахавтодором» и «Стройгазсервис ЛТД». Однако его показания противоречили друг другу: по факту договор датирован декабрем 2016 года, а Набиев начал работать в «Казахавтодоре» лишь в январе 2017 года. Но юрист все равно утверждает, что он и составлял этот договор, хотя разницу в датах пояснить не смог.

- На следствии мне показали тот договор, который я составил в январе 2017 года, но датирован он декабрем 2016 года, - согласился Набиев. - Когда я составлял договор, тогда еще даты не было. Наверное, она потом появилась.

Кроме того, Набиев уверяет, что по документам недостачи дизельного топлива в РГП нет.

Свидетели на заседание сегодня не явились. Судья планировал выслушать двух сотрудников «Казахавтодора». Всего же свидетелей по этому делу - более 30-ти.

Пока нерешенными остаются вопросы: почему при заключении договора на обслуживание дорог с «Казавтожолом» не были предусмотрены услуги по поставке дизтоплива и почему Молдатаев самостоятельно заключил дополнительный договор, если это можно было сделать только при условии проведения тендера.

Защитник Молдатаева Олег БРАНЦЕВ попросил судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии.

- Меня вызывали в медсанчасть, меня обследовали, собрали консилиум врачей, - пояснил сам Нурлан Молдатаев. - Заключения пока еще нет. Я чувствую себя плохо: ноги, руки немеют.

В обращении адвоката к суду сказано, что у Нурлана Молдатаева есть риск развития гипертонического криза. У него ишемическая болезнь сердца, тахикардия, повышенный уровень сахара в крови...

После получения медзаключения суд решит, сможет ли Молдатаев находиться в условиях заключения.