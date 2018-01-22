В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и мороза

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в регионе будут довольно суровыми.

- По области ожидаются низовые метели, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам будет очень морозно - минус 25-30, местами до 35 градусов. Днем ожидается не выше 23-25 градусов. Сопровождаться такая низкая температура будет ветром 10-15, местами до 20 м/с, преимущественно северо-восточного и восточного направления.

Улучшения погоды до конца недели синоптики не обещают.