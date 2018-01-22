Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения сотрудники колонии в Костанае

19 января, около 21 часа, старший инспектор-психолог, капитан юстиции Динара Мадиярова, находясь возле дежурной части РГУ «Учреждение УК-161/11» (колоние-поселение), услышала зов о помощи.

Она сообщила об этом сотрудникам колонии - майору Ильясу Букаеву и капитану Асхату Баламбаеву, которые сразу направились в сторону промышленной зоны. На помощь им выехали на машине капитан Нурсултан Жумашев и старший лейтенант Диас Нурахметов.

За территорией учреждения, на трассе Рудный - Федоровка, возле основного ограждения, они обнаружили гражданина М., который кричал и звал на помощь. Он сообщил сотрудникам, что ехал из дома со своей девушкой на такси, между ними произошла ссора, после чего девушка сказала остановить машину, вышла из нее и отправилась в сторону поля.

В тот день был сильный мороз - минус 28 градусов с ветром и была плохая видимость. М. вышел из автотранспорта и потерял из виду девушку, найти ее не смог, так как сам очень сильно замерз. После чего подошел к забору учреждения и начал кричать о помощи.

Сотрудники учреждения прочесали местность в сторону аэропорта на расстоянии около 3 км. Начальник оперативного отдела Ильяс Букаев обнаружил следы гражданки В. и побежал с фонариком по следу в сторону аэропорта. Найденная девушка от переохлаждения не могла передвигаться и отвечать на вопросы. Букаев укутал ее в свой бушлат и понес на руках к вызванному автотранспорту. Со слов девушки стало ясно, что у нее сильно замерзли ноги и руки.

Девушку с парнем доставили на КПП учреждения. Их обогрели. Медработник, младший лейтенант Жаксылык Айтеков оказал им первую медицинскую помощь.

"Когда гражданка В. и гражданин М. пришли в себя, им была оказана дополнительно психологическая помощь старшим инспектором-психологом капитаном юстиции Мадияровой Динарой. Они поблагодарили сотрудников учреждения за оказанную им помощь. Сотрудниками учреждения они были доставлены домой", - сообщили в УК 161/11.

Фото предоставлено УК 161/11