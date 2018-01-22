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22.01.18 19:13
Алиса
Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения сотрудники колонии в Костанае
001: в последнее время многие обыденные вещи стали не совсем таковыми... ну сегодня в моде стал "пиар")) ведь не только фамилии прозвучали, но и организация (речь не только о конкретно...
22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
Морг имени Виктора.. Вы еще не у нас? Тогда мы идем к вам. Подпись Енг..
22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии. Ну,что ж это ведь совсем другое дело. Оправдать ,помочь с путевкой в ...
22.01.18 19:11
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Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения сотрудники колонии в Костанае

22 января 2018, 16:28 |  Происшествия

19 января, около 21 часа, старший инспектор-психолог, капитан юстиции Динара Мадиярова, находясь возле дежурной части РГУ «Учреждение УК-161/11» (колоние-поселение), услышала зов о помощи.

Она сообщила об этом сотрудникам колонии - майору Ильясу Букаеву и капитану Асхату Баламбаеву, которые сразу направились в сторону промышленной зоны. На помощь им выехали на машине капитан Нурсултан Жумашев и старший лейтенант Диас Нурахметов.

За территорией учреждения, на трассе Рудный - Федоровка, возле основного ограждения, они обнаружили гражданина М., который кричал и звал на помощь. Он сообщил сотрудникам, что ехал из дома со своей девушкой на такси, между ними произошла ссора, после чего девушка сказала остановить машину, вышла из нее и отправилась в сторону поля.

В тот день был сильный мороз - минус 28 градусов с ветром и была плохая видимость. М. вышел из автотранспорта и потерял из виду девушку, найти ее не смог, так как сам очень сильно замерз. После чего подошел к забору учреждения и начал кричать о помощи.

Сотрудники учреждения прочесали местность в сторону аэропорта на расстоянии около 3 км. Начальник оперативного отдела Ильяс Букаев обнаружил следы гражданки В. и побежал с фонариком по следу в сторону аэропорта. Найденная девушка от переохлаждения не могла передвигаться и отвечать на вопросы. Букаев укутал ее в свой бушлат и понес на руках к вызванному автотранспорту. Со слов девушки стало ясно, что у нее сильно замерзли ноги и руки.

Девушку с парнем доставили на КПП учреждения. Их обогрели. Медработник, младший лейтенант Жаксылык Айтеков оказал им первую медицинскую помощь.

"Когда гражданка В. и гражданин М. пришли в себя, им была оказана дополнительно психологическая помощь старшим инспектором-психологом капитаном юстиции Мадияровой Динарой. Они поблагодарили сотрудников учреждения за оказанную им помощь. Сотрудниками учреждения они были доставлены домой", - сообщили в УК 161/11.

Фото предоставлено УК 161/11
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Комментарии к новости

001
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...




Отправлено: 22.01.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасли, молодцы. Зачем пиарится?

§ Вася Картошкин
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 22.01.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
001:
Зачем пиарится?

Чтоб больше другие не ходили в лютый мороз кто думает что это так легко.
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§ Volonter
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 22.01.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята!
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Директор Пляжа
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...




Отправлено: 22.01.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
001:

При чем тут пиар?
Однозначно молодцы ребята, да и такие новости читать приятно.

ГОСТЬ
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...




Отправлено: 22.01.18 - 17:56
Комментарий удален модератором.

001
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...




Отправлено: 22.01.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой бы человек, военный, полицейский, футболист, безработный сделал бы тоже самое, услышав крики о помощи. Я ничего против этих людей не имею, но в последнее время многие обыденные вещи стали не совсем таковыми... Человечество стало другим... Общество стало более мягким, нежным, даже не могу подобрать слово. Народ, чьи предки покоряли космос, целину, вешали флаг на побежденный рейхстаг, делали много - много хороших вещей, о которых мы никогда и не узнаем вообще. Народ первооткрыватель. Для нас всегда было чуждо в чем то хвалится, это являлось для нас нормой жизни.

Директор Пляжа
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...




Отправлено: 22.01.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
001:

А может более черствым оно стало?
Мерило стали другие? Да и не любой человек сейчас откликнется услышав голос о помощи. Пройдет стороной со словами - мыслями " а оно мне надо..а вдруг..опасно". Вот именно, общество поменялось, поэтому побольше надо таких новостей озвучивать, что бы люди задумывались. А то больше слышим - украли, убили, обманули. И тут оба на, свет в окошке. :lol:

Народный контроль
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...




Отправлено: 22.01.18 - 18:51
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаю бабулю активистку и еще несколько таких же , все в округе считают их немного странными лишь потому что они каждый день обычно по утрам идут кормить бродячих кошек живущих в колодце. Сегодня смотрел видео как мулла учит правильно резать животных за горло , да так подробно , откуда до куда , чтоб животное не увидела нож. Боже- подумал я, какие разные люди!
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§ Алиса
Re: Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.01.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
001:
в последнее время многие обыденные вещи стали не совсем таковыми...

ну сегодня в моде стал "пиар")) ведь не только фамилии прозвучали, но и организация (речь не только о конкретно этом случае) - это уже плюс в копилку для отчетов))))
Согласна, что естественные вещи вдруг оказываются "геройством".
Когда читаю подобное сразу (с силу профессии, да и вообще) вспоминаю стихотворение С.Маршака "Рассказ о неизвестном герое" - совсем далеко уже от нас такое поведение, это уже даже дикость, даже вообще непонятный персонаж!))))
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