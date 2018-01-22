Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
Поддержка родной области бизнесменами, переехавшими в другие регионы, может стать одним из видов благотворительности и получить налоговые преференции. Об этом сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Нуржан Альтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
- Одной из задач, поставленных в программной статье Главой государства, является содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать как-то свою малую родину. В целях реализации данной задачи разработаны поправки в закон "О благотворительной деятельности", предусматривающие наряду с уже существующими видами благотворительной деятельности, деятельность, направленную на поддержку своей малой родины - добровольную деятельность, которая будет основана на патриотизме, - рассказал Альтаев на презентации проекта закона по вопросам социального обеспечения в Мажилисе.
Он уточнил, что в действующем законодательстве таких норм нет, и в понятие благотворительности оказание содействия своей малой родине не входит.
- По закону лица, которые занимаются благотворительностью, имеют возможность получать какие-то преференции, в том числе налоговые. Допустим, вы тратите деньги на благотворительность и вам дается определенный процент вычетов от налогообложения, то есть эта сумма, которую вы потратили на благотворительность, она в определенной степени не облагается налогом, - отметил Альтаев в кулуарах Мажилиса.
Однако поощрение благотворителей планируется не ограничивать только налоговыми льготами.
- Сегодня было предложение депутатов пойти еще дальше: предусмотреть, может, такие виды стимулирующих мер, как, допустим, возможность назвать своим именем здание, которое он построил, или самому назвать поселок. Эти вопросы еще будут обсуждаться, - отметил вице-министр.
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