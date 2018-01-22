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сайлау курманов
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
чем отличается благотворительность на местах от тех кто выехал ?
22.01.18 19:22
ЮКА
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
Вот здорово, давайте все обзаведемся неизлечимыми болезнями и будем воровать безнаказанно, по-полной, ссылаясь на невозможность содержания в колонии.
22.01.18 19:13
Алиса
Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения сотрудники колонии в Костанае
001: в последнее время многие обыденные вещи стали не совсем таковыми... ну сегодня в моде стал "пиар")) ведь не только фамилии прозвучали, но и организация (речь не только о конкретно...
22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
Морг имени Виктора.. Вы еще не у нас? Тогда мы идем к вам. Подпись Енг..
22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии. Ну,что ж это ведь совсем другое дело. Оправдать ,помочь с путевкой в ...
22.01.18 19:11
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Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане

22 января 2018, 15:47 |  Государство

Поддержка родной области бизнесменами, переехавшими в другие регионы, может стать одним из видов благотворительности и получить налоговые преференции. Об этом сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Нуржан Альтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта unsplash.com

- Одной из задач, поставленных в программной статье Главой государства, является содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать как-то свою малую родину. В целях реализации данной задачи разработаны поправки в закон "О благотворительной деятельности", предусматривающие наряду с уже существующими видами благотворительной деятельности, деятельность, направленную на поддержку своей малой родины - добровольную деятельность, которая будет основана на патриотизме, - рассказал Альтаев на презентации проекта закона по вопросам социального обеспечения в Мажилисе.

Он уточнил, что в действующем законодательстве таких норм нет, и в понятие благотворительности оказание содействия своей малой родине не входит.

- По закону лица, которые занимаются благотворительностью, имеют возможность получать какие-то преференции, в том числе налоговые. Допустим, вы тратите деньги на благотворительность и вам дается определенный процент вычетов от налогообложения, то есть эта сумма, которую вы потратили на благотворительность, она в определенной степени не облагается налогом, - отметил Альтаев в кулуарах Мажилиса.

Однако поощрение благотворителей планируется не ограничивать только налоговыми льготами.

- Сегодня было предложение депутатов пойти еще дальше: предусмотреть, может, такие виды стимулирующих мер, как, допустим, возможность назвать своим именем здание, которое он построил, или самому назвать поселок. Эти вопросы еще будут обсуждаться, - отметил вице-министр.
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Комментарии к новости

надо помагать
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...




Отправлено: 22.01.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы этот вопрос решить и на международном уровне с РФ, много наших земляков выехало за пределы РК туда, и видно даже из обсуждении на форумах, что переживают, тоскуют за свою малую Родину, ведь они то же могли бы внести ощутимы вклад, например открыть фонд, счет в акимате, как только увидел, что на малой Родине чего не хватает чего то или делают из дешевого материала, а душа болит, не браться за компьютер и критиковать, а сразу к банкомату и закинул туда на счет на сколько душа болит за Родину и сиди спокойно, вот кстати на счет переименовании Давыденовки, вот многие высказывали недовольство, а там один житель Давыденовки Мукушев взял да и пообещал отремонтировать спорт зал оснастить, сами наверное видели в основном там живет молодежь не очень зажиточная, могли бы им всем купить на развод к примеру по корове, пяток овец, десяток гусей и было бы название прежнее, а то целыми днями тоскуете по сухому.

§ 112
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8954
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Если каждый выехавший костанаец начнет сейчас здания, улицы, поселки, дороги и реки переименовывать на свое имя, получится какоц то дебилизм..
А что, Март можно назвать именем Святоши..
Цум еще одним именем.
Церкви, мечети, магазины..
Перекресток имени 112го..
Остановка Добринцофа..
Конечная от Алекса..
Кладбище имени Серого..
Те кто там лежит, назвать серыми волками..
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§ 112
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8954
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морг имени Виктора..
Вы еще не у нас?
Тогда мы идем к вам.
Подпись Енг..
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем отличается благотворительность на местах от тех кто выехал ?
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