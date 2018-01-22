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ЮКА
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Вот здорово, давайте все обзаведемся неизлечимыми болезнями и будем воровать безнаказанно, по-полной, ссылаясь на невозможность содержания в колонии.
22.01.18 19:13
Алиса
Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения сотрудники колонии в Костанае
001: в последнее время многие обыденные вещи стали не совсем таковыми... ну сегодня в моде стал "пиар")) ведь не только фамилии прозвучали, но и организация (речь не только о конкретно...
22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
Морг имени Виктора.. Вы еще не у нас? Тогда мы идем к вам. Подпись Енг..
22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии. Ну,что ж это ведь совсем другое дело. Оправдать ,помочь с путевкой в ...
22.01.18 19:11
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Из-за закрытия дороги на выезде из Костаная в Астану образовалась очередь большегрузных машин

Галина ПЕТРЕНКО

22 января 2018, 15:17 |  Происшествия

Водители написали на редакционный WhatsApp, что простаивают зря: «При минус 23 градуса нужно открыть трассу, ехать вполне можно».

Корреспондент «НГ» дозвонился и до областного управления автодорог, и до филиала НК «КазАвтоЖол», так как в данном случае речь идет о трассе республиканского значения. В филиале уверены, что закрытие движения на этом направлении оправдано. Это в Костанае сейчас «минус 23», а в Есиле, например, по ходу их движения «минус 34» и с ветром, пояснили «НГ».

Водители также написали, что раз вынуждены стоять и, возможно, останутся на ночь за городом, необходим пункт горячего питания. Мы проинформировали об этом службу ЧС. Публикуем телефон, по которому можно обращаться тем, кто сейчас находится в похожих ситуациях: 54-66-48.

Фото присланы на редакционный WhatsApp
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Комментарии к новости

Астанчанин
Re: Из-за закрытия дороги на выезде из Костаная в Астану...




Отправлено: 22.01.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно делают, что не пускают в Астане - 34 да с ветром, ехал на работу по обводной дороги, дизеля стоят. Упоси бог в степи остаться без работающего двигателя. Пусть не ищут приключения на трассе.

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