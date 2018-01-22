Из-за закрытия дороги на выезде из Костаная в Астану образовалась очередь большегрузных машин

Водители написали на редакционный WhatsApp, что простаивают зря: «При минус 23 градуса нужно открыть трассу, ехать вполне можно».

Корреспондент «НГ» дозвонился и до областного управления автодорог, и до филиала НК «КазАвтоЖол», так как в данном случае речь идет о трассе республиканского значения. В филиале уверены, что закрытие движения на этом направлении оправдано. Это в Костанае сейчас «минус 23», а в Есиле, например, по ходу их движения «минус 34» и с ветром, пояснили «НГ».

Водители также написали, что раз вынуждены стоять и, возможно, останутся на ночь за городом, необходим пункт горячего питания. Мы проинформировали об этом службу ЧС. Публикуем телефон, по которому можно обращаться тем, кто сейчас находится в похожих ситуациях: 54-66-48.

Фото присланы на редакционный WhatsApp