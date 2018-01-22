Впервые с 2011 года горнодобывающий сектор Костанайской области завершил год с плюсом

Сегодня, 22 января, на аппаратном совещании в областном акимате подвели итоги развития региона за 2017 год. Он завершился с ростом всех важнейших социально-экономических показателей, доложил заместитель акима области Ерлан СПАНОВ.

Фото из архива "НГ"

В промышленности рост объемов производства составил 4,2%, причем основной вклад сделали горнодобывающие предприятия.

- Этот сектор в области продолжает определять динамику промышленного производства, - отметил Спанов. - Здесь, впервые с 2011 года, достигнут положительный результат. Индекс физического объема сложился на уровне 103,7%.

Если в 2011 году ИФО в этой отрасли составлял 100,1%, то, например, по итогам 2015 года, на пике падения объемов производства, ИФО составлял 70%.

- За прошлый год увеличены объемы у АО «ССГПО» - на 23,3% , у АО «Варваринское» - на 59,9%, у АО «Костанайские минералы» - на 8,8%, - перечислил заместитель акима области. - В результате возросла добыча медной (в 2,3 раза) и агломерированной железной (на 8,3%) руды, увеличено производство медных концентратов (60,0%), окатышей (18,9%), бокситов (0,9%), асбеста (0,1%), железорудных концентратов (1,7%).

Рост производства в сравнении с предыдущим годом отмечен также в сельском хозяйстве – на 3,5%, строительстве - на 27,8%, в торговле – на 5%. Ввод жилья увеличился на 36%.