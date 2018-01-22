«Горняк» в серии с лидером чемпионата РК по хоккею заработал 2 очка

18-19 января рудненский клуб в рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги провел две выездные встречи с «Номадом», занимающим первую строчку в турнирной таблице. Перед этими матчами «Горняк» от соперника отделяли 22 очка.

В первом матче «Горняк» дважды сравнивал счет и в итоге выиграл по буллитам / Фото из паблика ХК «Номад» ВКонтакте

Первый период первого матча начался бодро - «Номад» набирал скорость, «Горняк» старался не отставать, хоть и явно уступал в классе. Первую шайбу в ворота Максима Грязнова на 15 минуте забросил Дмитрий Преснов, ассистировали ему Ибрайбеков и Верещагин - 1:0. Спустя полторы минуты нападающий «Горняка» Степан Филонов сравнял счет. «Кочевники» после игр в Минске выглядели уставшими, рудненские хоккеисты не позволяли им захватить инициатиау.

Второй период начался с шайбы Никиты Титова в ворота Владимира Крамаря. Но на 36-й минуте Валерий Гурин сравнял счет. Как и в первом периоде игроки покинули лед с равным счетом.

В третьем периоде, через 8 минут после начала, Александр Пелевин с помощью Асетова и Петухова забил третью шайбу в ворота гостей. Через минуту Вячеслав Каравдин вновь сделал счет ничейным. Таким он и остался после финального свистка - 3:3. Исход матча решила серия послематчевых буллитов. Андрей Волгин забросил в ворота Крамаря решающую шайбу. 4:3 в пользу рудненского «Горняка», рудничане получают 2 очка.

На второй матч «кочевники» вышли на лед более решительно настроенными. Состав «Номада» усилили игроки «Барыса», выступающего в КХЛ. На 9 минуте хозяева льда распечатали ворота Максима Грязнова. Шайбу забросил Нурсултан Бельгибаев. До окончания первого периода «Горняк» сопротивлялся натиску соперника и на перерыв команда ушла с минимальным разрывом в счете. Однако во втором периоде рудненская команда стала допускать ошибки, а «Номад» продолжил натиск. С разрывом в 17 секунд сначала Андрей Яковлев, а за ним Павел Ждахин забросили по шайбе в ворота гостей. Третий период не оставил рудничанам шанса отыграться. На 53-й минуте Мадияр Ибрайбеков забил четвертую шайбу. За минуту до финального свистка в ворота «Горняка» залетела пятая безответная шайба в исполнении Владимира Гребенщикова. Итог - 5:0 .

- Во второй встрече игра шла до второго гола, - отметил на пресс-конференции тренер по вратарям ХК «Горняк»Борис ТОРТУНОВ. - Ошибка вратаря подломила команду. Плюс дополнительные силы сопернику добавили ребята из «Барыса». К сожалению, мы не можем в связи с регламентом всегда играть вратарем-россиянином. Поэтому такие обидные шайбы не дают команде раскрыться. Но завоевали два очка, едем дальше, готовимся к борьбе в плей-офф.

- Получились две разные игры. Первый матч вышел немного другого плана, большая часть состава была уставшей после Минска, толком не восстановились, - сказал главный тренер ХК «Номад» Георгий ВЕРЕЩАГИН. - Хотя мы вели в счёте. Жаль, что не дотерпели. А буллиты - пока наша огромная проблема, к сожалению. Из шести бросков не забить ни одного – плохо. Сегодня игра сложилась иначе, настроились, разозлились, разобрали ошибки, к ребятам нет претензий.

Следующие матчи «Горняк» проведет в Рудном 22-23 января против усть-каменогорского «Алтай-Торпедо». Начало - в 19.00.

Чемпионат РК. Высшая лига

18-19 января. «Темиртау» - «Алматы» 3:2, 1:3. «Номад» - «Горняк» 3:4, 5:0. «Арлан» - «Иртыш» 4:2, 1:3. «Кулагер» - «Бейбарыс» 4:1, 1:2. «Астана» - «Алтай-Торпедо» 2:4, 0:6.