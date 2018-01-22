21 января, около 14.30, в супермаркете «Астыкжан» по пр. Абая неизвестный мужчина похитил с прилавка кассы сотовый телефон марки «Самсунг» стоимостью 40 000 тенге.
Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой отчетливо запечатлен факт кражи.
"Сотрудники отдела криминальной полиции Южного отдела полиции УВД Костаная просят жителей внимательно посмотреть на представленные видео и скриншоты фотографий. Любую информацию можно сообщить по номеру телефона 8-702-492-99-92 или «102». Благодарим за сотрудничество," - говорится в сообщении пресс-службы.
Фото и видео пресс-службы ДВД Костанайской области
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