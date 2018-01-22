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22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
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22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
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22.01.18 19:11
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Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае

22 января 2018, 13:04 |  Криминал

21 января, около 14.30, в супермаркете «Астыкжан» по пр. Абая неизвестный мужчина похитил с прилавка кассы сотовый телефон марки «Самсунг» стоимостью 40 000 тенге.

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой отчетливо запечатлен факт кражи.

"Сотрудники отдела криминальной полиции Южного отдела полиции УВД Костаная просят жителей внимательно посмотреть на представленные видео и скриншоты фотографий. Любую информацию можно сообщить по номеру телефона 8-702-492-99-92 или «102». Благодарим за сотрудничество," - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото и видео пресс-службы ДВД Костанайской области
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Комментарии к новости

Ололош
Re: Укравшего в супермакете мобильник мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 13:06
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже на Заканыча.

§ лимон
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.01.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на что рассчитывает немолодой клептоман? камеры на каждом углу
Профайл

...
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понял.
кто-то оставил.
если бы он его не взял.
его бы в взял охранник или кассир. кто-то в этом сомневается?
кошелек валяется на улице- тот же случай.

ваще
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я в декабре нашел брелок с ключом от авто.
написал пять обьявлений , развесил рядом , где нашел.
почитал в о кто ищет.
я кто - преступник?

знаток жизни
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 13:39
Комментарий удален модератором.

365
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 13:41
Комментарий удален модератором.

!
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
не понял.
кто-то оставил.
если бы он его не взял.

Возможно телефон оставила женщина с красным кошельком стоящая перед этим мужчиной. Мужчина некоторое время держит левую руку на прилавке закрывая таким образом телефон. После того как перед ним женщина окончательно уходит он сразу же кладет телефон в карман и смотрит ей вслед.

§ yeti91
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 555
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 22.01.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полиция уже вообще ничего не может ?

[Исправлено: yeti91, 22.01.2018 - 15:20]
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неан
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
противоречивое деяние, дело по статье 188, на деле же , ППВС СССР от 1979: если в помещении, где совершается кража, будет хотя бы один человек, в силу психо физиологического состояния не могущий оказать должного сопротивления, или иным способом помешать совершить кражу, то, надлежит расценивать кражу как грабеж. 8-)

Народный контроль
Re: Укравшего в супермакете сотовый мужчину ищут в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 18:36
Комментарий удален модератором.

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