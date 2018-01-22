В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в двух километрах от дома

Как сообщил "НГ" заместитель руководителя Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС РК Сергей ШМИДТ, спасательная опреация развернулась в ночь с 19 на 20 января в селе Ашутасты, близ Аркалыка. Родственники искали пропавшего пожилого мужчину 1930 года рождения.

- 20 января в 00.12 оперативному дежурному спасательного подразделения города Аркалык Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что 88-летний мужчина 19 января в 23.20 минут вышел из дома по улице Целинная 7-2 и направился в сторону собственного дома на улицу Мичурина 22-1, но до места назначения не дошёл,- говорилось в сообщении.

Искать пенсионера выехали 7 человек на УАЗе и машине высокой проходимости "Марш-Бронто". Спасатели прочесывали территорию, где предположительно мог находиться потерявшийся мужчина.

Спустя два часа пенсионера обнаружили в двух километрах от собственного дома.

- Он был дезориентирован, в шоковом состоянии. Стоял по колени в снегу и не мог самостоятельно двигаться, - сообщил Сергей Шмидт. - Спасатели доставили пенсионера домой, передали родственникам и медицинскому работнику.

В дальнейшем он был госпитализирован в больницу Аркалыка с легкими обморожениями.