В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в двух километрах от дома
Татьяна НАЗАРУК
Как сообщил "НГ" заместитель руководителя Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС РК Сергей ШМИДТ, спасательная опреация развернулась в ночь с 19 на 20 января в селе Ашутасты, близ Аркалыка. Родственники искали пропавшего пожилого мужчину 1930 года рождения.
- 20 января в 00.12 оперативному дежурному спасательного подразделения города Аркалык Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что 88-летний мужчина 19 января в 23.20 минут вышел из дома по улице Целинная 7-2 и направился в сторону собственного дома на улицу Мичурина 22-1, но до места назначения не дошёл,- говорилось в сообщении.
Искать пенсионера выехали 7 человек на УАЗе и машине высокой проходимости "Марш-Бронто". Спасатели прочесывали территорию, где предположительно мог находиться потерявшийся мужчина.
Спустя два часа пенсионера обнаружили в двух километрах от собственного дома.
- Он был дезориентирован, в шоковом состоянии. Стоял по колени в снегу и не мог самостоятельно двигаться, - сообщил Сергей Шмидт. - Спасатели доставили пенсионера домой, передали родственникам и медицинскому работнику.
В дальнейшем он был госпитализирован в больницу Аркалыка с легкими обморожениями.
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