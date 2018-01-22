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22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
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22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
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В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в двух километрах от дома

Татьяна НАЗАРУК

22 января 2018, 12:32 |  Происшествия

Как сообщил "НГ" заместитель руководителя Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС РК Сергей ШМИДТ, спасательная опреация развернулась в ночь с 19 на 20 января в селе Ашутасты, близ Аркалыка. Родственники искали пропавшего пожилого мужчину 1930 года рождения.

- 20 января в 00.12 оперативному дежурному спасательного подразделения города Аркалык Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что 88-летний  мужчина 19 января в 23.20 минут вышел из дома по улице Целинная 7-2 и направился в сторону собственного дома на улицу Мичурина 22-1, но до места назначения не дошёл,-  говорилось в сообщении.

Искать пенсионера выехали 7 человек на УАЗе и машине высокой проходимости "Марш-Бронто". Спасатели прочесывали территорию, где предположительно мог находиться потерявшийся мужчина.

Спустя два часа пенсионера обнаружили в двух километрах от собственного дома.

- Он был дезориентирован, в шоковом состоянии. Стоял по колени в снегу и не мог самостоятельно двигаться, - сообщил Сергей Шмидт. - Спасатели доставили пенсионера домой, передали родственникам и медицинскому работнику.

В дальнейшем он был госпитализирован в больницу Аркалыка с легкими обморожениями.

 
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Комментарии к новости

456987
Re: В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в...




Отправлено: 22.01.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В такие моменты радуешься, что есть Государство - в лице МЧС, скорой помощи и т.д. вот меня собака укусила, а страна мне бесплатно прививки делает, заботится обо мне. Хорошо!
Пусть скажут, мол так и должно быть, чему радуешься? Но ведь просто отлично, что всё это работает! Надо ценить.
Спасателям спасибо! :-) :lol:

шанхай уральская
Re: В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в...




Отправлено: 22.01.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В такие моменты радуешься, что есть Государство - в лице МЧС, скорой помощи и т.д.
И это время же меня огорчает где родственники,почему родственники не следят за пожилым человеком,тем более в такой мороз.

§ сайлау курманов
Re: В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 18:36
Комментарий удален модератором.
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Щюкарь
Re: В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в...




Отправлено: 22.01.18 - 18:56
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: В Костанайской области 88-летний пенсионер едва не замерз в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.01.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чего не сидится дома

об этом же подумала когда только заголовок прочитала...))))
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