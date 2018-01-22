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22.01.18 19:12
коматозник
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Житель Камыстинского района осужден на 9 лет за убийство и кражу

22 января 2018, 09:50 |  Криминал

Дело в отношении жителя Камыстинского района А. Рериха рассмотрел Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 20 октября 2017 года Рерих вместе со своей 46-летней знакомой Г. распивал спиртные напитки в нежилой квартире в селе Арка Камыстинского района. Между ними произошла ссора: Рерих начал высказывать претензии по поводу того, что Г. не отдает 20 000 тенге, которые она заняла у него в мае. Г. сказала, что вернет деньги после того, как её сожителя Ш. выпишут из областного наркодиспансера. Однако Рерих не поверил ей и начал душить.

"Когда Г., перестав хрипеть, упала на пол, Рерих пнул несколько раз знакомую по телу и голове. Убедившись, что она не подает признаков жизни, Рерих скинул тело в погреб , расположенный в той же комнате, где они пили, накрыл погреб досками, и застелил линолеумом. После этого он забрал себе сотовый телефон гражданки Г, стоимостью 5 000 тенге" - сообщает пресс-служба.

Через два дня Рерих позвонил жителю того же села Ж., который ранее работал в органах внутренних дел, и сообщил, что нашел в погребе заброшенного дома труп. Ж. съездил на указанное место, обнаружил труп и позвонил участковому инспектору полиции.

В ходе допроса Рерих признался в убийстве и в краже мобильного телефона.

Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст.99, ч.1 ст. 188 УК РК (убийство, кража) и приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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Комментарии к новости

андрей
Re: Житель Камыстинского района осужден на 9 лет за убийство и...




Отправлено: 22.01.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально за убийство и кражу , интересно у нас за всех так дают ???? Или кто то ровнее " среди равных" ...

4798
Re: Житель Камыстинского района осужден на 9 лет за убийство и...




Отправлено: 22.01.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж.за убийсто как за кражу дают.абсурд

§ 112
Re: Житель Камыстинского района осужден на 9 лет за убийство и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8954
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название села впервые слышу, в камыстинском районе..
Профайл

nik58
Re: Житель Камыстинского района осужден на 9 лет за убийство и...




Отправлено: 22.01.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьет люд до помрачения,Ратель пишет на той же почве в Карабалыке голову отрезал собутыльнице :-(

moriarti
Re: Житель Камыстинского района осужден на 9 лет за убийство и...




Отправлено: 22.01.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

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