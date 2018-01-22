Житель Камыстинского района осужден на 9 лет за убийство и кражу

Дело в отношении жителя Камыстинского района А. Рериха рассмотрел Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 20 октября 2017 года Рерих вместе со своей 46-летней знакомой Г. распивал спиртные напитки в нежилой квартире в селе Арка Камыстинского района. Между ними произошла ссора: Рерих начал высказывать претензии по поводу того, что Г. не отдает 20 000 тенге, которые она заняла у него в мае. Г. сказала, что вернет деньги после того, как её сожителя Ш. выпишут из областного наркодиспансера. Однако Рерих не поверил ей и начал душить.

"Когда Г., перестав хрипеть, упала на пол, Рерих пнул несколько раз знакомую по телу и голове. Убедившись, что она не подает признаков жизни, Рерих скинул тело в погреб , расположенный в той же комнате, где они пили, накрыл погреб досками, и застелил линолеумом. После этого он забрал себе сотовый телефон гражданки Г, стоимостью 5 000 тенге" - сообщает пресс-служба.

Через два дня Рерих позвонил жителю того же села Ж., который ранее работал в органах внутренних дел, и сообщил, что нашел в погребе заброшенного дома труп. Ж. съездил на указанное место, обнаружил труп и позвонил участковому инспектору полиции.

В ходе допроса Рерих признался в убийстве и в краже мобильного телефона.

Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст.99, ч.1 ст. 188 УК РК (убийство, кража) и приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.