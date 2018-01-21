Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК

Финансирования высшего образования из республиканского бюджета на строительство общежитий, столовых, библиотек практиковаться больше не будет. Об этом министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал на встрече, посвящённой ряду реформ в образовании в Актау, сообщает informburo.kz со ссылкой на tumba.kz.

Фото с сайта arnapress.kz

По его словам, в этом году министерство образования не закладывает на строительство общежитий ни одного тенге. Эти деньги уйдут на гранты. Глава МОН отметил, что все деньги так или иначе достанутся казахстанским вузам.

По словам министра, за счёт этой практики в 2017 году в стране смогли увеличить количество грантов бакалавриата на 10 тысяч, магистратуры – на тысячи. В целом количество грантов увеличили на 25-30%.

"Предусматривается финансовая свобода. Сколько преподаватели должны получать – мы постараемся убрать из расчётов. Это мы отдадим на откуп самим вузам вместе с инвестиционными программами, но будет усилен наблюдательный совет высших учебных заведений. Будут увеличены его полномочия, создана служба внутреннего аудита, которая будет подчиняться только председателю наблюдательного совета. Все государственные высшие учебные заведения перейдут в некоммерческие акционерные вузы. Наблюдательный совет автоматически станет советом директоров, соответственно его полномочия ещё более вырастут", – объяснил он.

Он подчеркнул, что штатное расписание, назначения, зарплаты, инвестиционные программы, стратегии также будут выноситься на рассмотрение наблюдательному совету.

Закон об академической свободе, то есть внутреннее освобождение нормативов распределения финансов, по мнению министра, позволит вузам экономить, накапливать собственные ресурсы.

"Они должны стать независимыми, стабильными предприятиями, с нормами накопления. Это то, чего мы добиваемся на сегодняшний день", – продолжил министр.

По его словам, в этом году министерство образования не закладывает на строительство общежитий ни копейки. Эти деньги уйдут на гранты.

Ерлан Сагадиев также отметил, что и акиматы могут выделять гранты. В прошлом году четыре области выделили гранты. Мангистау в этом плане лидирует.