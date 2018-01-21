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Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК

21 января 2018, 14:25 |  Государство

Финансирования высшего образования из республиканского бюджета на строительство общежитий, столовых, библиотек практиковаться больше не будет. Об этом министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал на встрече, посвящённой ряду реформ в образовании в Актау, сообщает informburo.kz со ссылкой на tumba.kz.

Фото с сайта arnapress.kz

По его словам, в этом году министерство образования не закладывает на строительство общежитий ни одного тенге. Эти деньги уйдут на гранты. Глава МОН отметил, что все деньги так или иначе достанутся казахстанским вузам.

По словам министра, за счёт этой практики в 2017 году в стране смогли увеличить количество грантов бакалавриата на 10 тысяч, магистратуры – на тысячи. В целом количество грантов увеличили на 25-30%.

"Предусматривается финансовая свобода. Сколько преподаватели должны получать – мы постараемся убрать из расчётов. Это мы отдадим на откуп самим вузам вместе с инвестиционными программами, но будет усилен наблюдательный совет высших учебных заведений. Будут увеличены его полномочия, создана служба внутреннего аудита, которая будет подчиняться только председателю наблюдательного совета. Все государственные высшие учебные заведения перейдут в некоммерческие акционерные вузы. Наблюдательный совет автоматически станет советом директоров, соответственно его полномочия ещё более вырастут", – объяснил он.

Он подчеркнул, что штатное расписание, назначения, зарплаты, инвестиционные программы, стратегии также будут выноситься на рассмотрение наблюдательному совету.

Закон об академической свободе, то есть внутреннее освобождение нормативов распределения финансов, по мнению министра, позволит вузам экономить, накапливать собственные ресурсы.

"Они должны стать независимыми, стабильными предприятиями, с нормами накопления. Это то, чего мы добиваемся на сегодняшний день", – продолжил министр.

По его словам, в этом году министерство образования не закладывает на строительство общежитий ни копейки. Эти деньги уйдут на гранты.

Ерлан Сагадиев также отметил, что и акиматы могут выделять гранты. В прошлом году четыре области выделили гранты. Мангистау в этом плане лидирует.
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Комментарии к новости

катализатор
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 21.01.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать уже столько настроили что пора завязывать... хотелось бы узнать у министра: если эти деньги выделялись все эти годы (27 лет) то где общежития?

Житель
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 21.01.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я смотрю у нас столько общежитий,просто завались.Ну и ляпнул.

FOMA
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 21.01.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК

Правильно, на Экспо 2017г. сэкономили, теперь экономим на олимпиаду 2018г. Все "калькулейтед"!

Иолис
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 21.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кина не будет, электричество кончилось.

§ костанаец
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 21.01.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
катализатор:
Видать уже столько настроили что пора завязывать... хотелось бы узнать у министра: если эти деньги выделялись все эти годы (27 лет) то где общежития?

как это где, у нужных людей на счетах, или вы реально думали что на выделенные деньги что то делается?
Профайл

Марина
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 21.01.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Российских вузах стипендия - 2,5 тыс.руб. А в колледжах- 600 рублей. Не надо огульно хаять свои власти.

Марина
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 21.01.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев поднял пенсию пенсионерам- 9%, т.е. маме моей сразу добавили 1 тысячу рублей. А Путин своим пенсионерам добавил 3%. Я жила в Казахстане и скажу вам, что в России бардака гораздо больше! В Казахстане власть президента, а в России власть олигархов. Акимы хоть, что то делают для города. Костанай как игрушка, чистый и нарядный!

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