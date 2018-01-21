В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от смартфонов
Tengrinews.kz
Жительница Таиланда придумала, как отучить ребенка от смартфона. Реакцию своих детей она сняла на видео, сообщает Tengrinews.kz.
"Мои дети не отлипали от мобильного телефона. Я поменяла заставку на экране блокировки, и теперь они боятся играть", - говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, что женщина буквально уговаривает детей поиграть со смартфоном, однако они не хотят даже брать его в руки. Потом ей удается убедить младшего ребенка взять смартфон - тот пытается его разблокировать, но, увидев пугающую заставку, начинает плакать.
Некоторые из пользователей назвали такой способ бороться с зависимостью от смартфонов гениальным, однако другие комментаторы посчитали его слишком жестоким.
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