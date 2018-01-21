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КГСПС
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elektron
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В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от смартфонов

Tengrinews.kz

21 января 2018, 12:22 |  Общество

Жительница Таиланда придумала, как отучить ребенка от смартфона. Реакцию своих детей она сняла на видео, сообщает Tengrinews.kz.

"Мои дети не отлипали от мобильного телефона. Я поменяла заставку на экране блокировки, и теперь они боятся играть", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, что женщина буквально уговаривает детей поиграть со смартфоном, однако они не хотят даже брать его в руки. Потом ей удается убедить младшего ребенка взять смартфон - тот пытается его разблокировать, но, увидев пугающую заставку, начинает плакать.

Некоторые из пользователей назвали такой способ бороться с зависимостью от смартфонов гениальным, однако другие комментаторы посчитали его слишком жестоким.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вранье все это..
Не отучишь ребенка никакой заставкой.
Если только перед этим не бить по рукам хлыстом, вырабатывая некий отрицательный рефлекс у человекуса..
Ну или же как вариант, ошейник на шее с необходимыми Вольтами для подавляющего рефлекторного состояния..
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Лора
Re: В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от...




Отправлено: 21.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо попробывать!

Zanoza
Re: В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от...




Отправлено: 21.01.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не для наших детей этот метод)))). Наши ничего не боятся!!!! Вон, на коробках с сигаретами страшилки размещают... Уменьшилось количество курильщиков??? Да, ни фига!!! Девчонки, вон, портсигаров себе накупили с мундштуками. Смех, да и только, а рожать нЕкому. Успевают всю свою женственность "выкурить" до того(((

FOMA
Re: В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от...




Отправлено: 21.01.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ну да, курить же вас не отучили похожими картинками!

* сайлау курманов
Re: В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2536
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.01.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего не боятся , курят , колятся , гандонами раскидываются , уже видеокамеры наставил, а им пофиг
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§ 112
В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от смартфонов
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 19:27
Комментарий проходит проверку.
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