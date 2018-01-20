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20.01.18 19:46
из вишневки
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Деньги нужны тем, кто их заработал трудом. Медведь еще не убитый. Закуп у соседей ни- как невозможен, товар не прошел ОТК.
20.01.18 19:37
zass
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Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018

Sputnik Казахстан

20 января 2018, 16:01 |  Спорт

С 9 по 25 февраля в Пхенчхане сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх. Sputnik Казахстан узнал, во сколько обойдутся отечественному бюджету зимние игры 2018 года.

Как сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана, расходы на проживание, питание и иные нужды покрываются за счет принимающей стороны, то есть организационного комитета Олимпийских игр-2018. Из республиканского бюджета выделяют средства на транспортные расходы, экипирование и страхование спортсменов.

"Цена на перелет по маршруту Астана – Сеул – Астана, Алматы – Сеул – Алматы составляет в среднем 300 тысяч тенге в зависимости от даты приобретения данных билетов. На экипировку одного члена делегата из республиканского бюджета выделено 288 тысяч тенге", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее официальный представитель Национального олимпийского комитета Казахстана сообщил, что для участия в олимпиаде для сборной было пошито боле 100 комплектов формы. Путем несложной арифметики получается, что только на экипировку из бюджета страны было затрачено свыше 28 миллионов тенге.

На сегодняшний день у сборной Казахстана 33 лицензии по 4 видам спорта, всего планируется завоевать более 50 лицензий. Согласно требованиям организационного комитета Олимпийских игр-2018, количество тренерского состава, обслуживающего персонала, врачей, массажистов и членов штаба не должно превышать 50 процентов от количества спортсменов, завоевавших лицензии на Олимпийские игры-2018. Получается, что приблизительное количество делегатов равно 75 членам. Если стоимость одного олимпийского перелета в оба конца составляет порядка 300 тысяч тенге, то в общем получаем 22 миллиона 500 тысяч тенге. В общей сложности приблизительная сумма расходов из республиканского бюджета на зимних играх составляет свыше 50 миллионов тенге (не считая расходов на страховку).

Как уточнили в профильном комитете, на сегодняшний день состав делегаций находится на стадии формирования. При этом приоритетным, помимо спортсменов, является командирование тренерского состава, обслуживающего персонала, врачей и массажистов. Учитывая жесткие требования организационного комитета по количеству делегации, за счет средств фонда поддержки индустрии туризма и спорта на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею командируется дополнительно 28 человек, куда вошли главные, старшие тренера, смазчики, механики, врачи и массажисты.

Отметим, что глава министерства Арыстанбек Мухамедиулы также поедет на игры в Пхенчхан. Планируется, что он прибудет в Корею 7 февраля, в тот же день пройдет поднятие казахстанского флага в олимпийской деревне.

В случае победы спортсменов предусмотрена ощутимая государственная награда. Так, за каждую золотую медаль государство выплатит по 250 тысяч долларов, за второе призовое место предусмотрена премия в размере 150 тысяч долларов, за каждую бронзовую медаль по 75 тысяч условных единиц.

В предстоящих Олимпийских играх планируется участие около 2 900 спортсменов, представляющих 95 национальных Олимпийских комитетов. Всего будет разыграно 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах. От Казахстана планируется участие 50 спортсменов по девяти видам спорта.
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Комментарии к новости

коматозник
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как уточнили в профильном комитете, на сегодняшний день состав делегаций находится на стадии формирования.

То есть закуп олимпийцев у соседей ещё не завершён?

§ 112
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 8887
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поехать туда что ли..
Там зима интересно есть?
Профайл

Максим
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а почему награда за медали в Долларах? вроде как нам вдалбливают что мы независимая страна от доллара, или за тенге никто не хочет первые места занимать?

из державинки
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во сколько бы она не обошлась,
эти деньги не получат те, кому они нужнее :-x :-x :-x

из вишневки
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги нужны тем, кто их заработал трудом.
Медведь еще не убитый. Закуп у соседей ни-
как невозможен, товар не прошел ОТК.

Гость
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 20:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 20:12
Комментарий проходит проверку.

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