Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Sputnik Казахстан
С 9 по 25 февраля в Пхенчхане сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх. Sputnik Казахстан узнал, во сколько обойдутся отечественному бюджету зимние игры 2018 года.
Как сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана, расходы на проживание, питание и иные нужды покрываются за счет принимающей стороны, то есть организационного комитета Олимпийских игр-2018. Из республиканского бюджета выделяют средства на транспортные расходы, экипирование и страхование спортсменов."Цена на перелет по маршруту Астана – Сеул – Астана, Алматы – Сеул – Алматы составляет в среднем 300 тысяч тенге в зависимости от даты приобретения данных билетов. На экипировку одного члена делегата из республиканского бюджета выделено 288 тысяч тенге", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее официальный представитель Национального олимпийского комитета Казахстана сообщил, что для участия в олимпиаде для сборной было пошито боле 100 комплектов формы. Путем несложной арифметики получается, что только на экипировку из бюджета страны было затрачено свыше 28 миллионов тенге.
На сегодняшний день у сборной Казахстана 33 лицензии по 4 видам спорта, всего планируется завоевать более 50 лицензий. Согласно требованиям организационного комитета Олимпийских игр-2018, количество тренерского состава, обслуживающего персонала, врачей, массажистов и членов штаба не должно превышать 50 процентов от количества спортсменов, завоевавших лицензии на Олимпийские игры-2018. Получается, что приблизительное количество делегатов равно 75 членам. Если стоимость одного олимпийского перелета в оба конца составляет порядка 300 тысяч тенге, то в общем получаем 22 миллиона 500 тысяч тенге. В общей сложности приблизительная сумма расходов из республиканского бюджета на зимних играх составляет свыше 50 миллионов тенге (не считая расходов на страховку).Как уточнили в профильном комитете, на сегодняшний день состав делегаций находится на стадии формирования. При этом приоритетным, помимо спортсменов, является командирование тренерского состава, обслуживающего персонала, врачей и массажистов. Учитывая жесткие требования организационного комитета по количеству делегации, за счет средств фонда поддержки индустрии туризма и спорта на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею командируется дополнительно 28 человек, куда вошли главные, старшие тренера, смазчики, механики, врачи и массажисты.
Отметим, что глава министерства Арыстанбек Мухамедиулы также поедет на игры в Пхенчхан. Планируется, что он прибудет в Корею 7 февраля, в тот же день пройдет поднятие казахстанского флага в олимпийской деревне.
В случае победы спортсменов предусмотрена ощутимая государственная награда. Так, за каждую золотую медаль государство выплатит по 250 тысяч долларов, за второе призовое место предусмотрена премия в размере 150 тысяч долларов, за каждую бронзовую медаль по 75 тысяч условных единиц.
В предстоящих Олимпийских играх планируется участие около 2 900 спортсменов, представляющих 95 национальных Олимпийских комитетов. Всего будет разыграно 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах. От Казахстана планируется участие 50 спортсменов по девяти видам спорта.
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