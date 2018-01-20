По подозрению в подделке документов на «Ланд Крузер Прадо» задержан житель Костаная
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками погранслужбы КНБ РК задержали на границе Казахстана с Россией костанайца на автомобиле «Ланд Крузер Прадо».
Иллюстративное фото
При проверке оказалось, что документы на автомобиль у водителя - поддельные.
Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, нарушителя задержали около пограничного поста «Аят». По словам водителя, «Ланд Крузер» он купил накануне в Челябинске. Однако документы на автомобиль, которые предъявил 28-летний житель Костаная, не подтверждали факт сделки купли-продажи автомобиля, а также имели признаки подделки.
Ведется досудебное расследование по ст. 385 ч. 1 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Назначены судебные экспертизы.
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