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Кто в курсе, почему на банке с зелёным горошком,в казахском варианте написано ,что он синий? b.radikal.ru b.radikal.ru d.radikal.ru
20.01.18 20:31
Валентин
Новости казахскоязычной прессы
ваще: я же говорил что ты мальчик обидчивый. А ты, телепат. Говорю же, хамить в лицо куда веселее, а хамить через интернет скучно и уныло, поэтому пресекаю. ваще: как что так дно, ну что ты....
20.01.18 20:05
шал
Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский автопром?
не сдаш старый очередь на перроной да ладно в прессе пишут что в казахстане произведено 200 комбайнов я лично видел как с белоруссии пришли комбайны полессе выгрузили поставили ...
20.01.18 19:50
Александр
В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775 украденных сотовых телефонов
Так же перед новым годом супруга выронила телефон Самсунг А7. Заметили через час, что нет его. Позвонили на него, он уже отключен. Написали заявление в южный отдел, отвезли документы на телефон....
20.01.18 19:46
из вишневки
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Деньги нужны тем, кто их заработал трудом. Медведь еще не убитый. Закуп у соседей ни- как невозможен, товар не прошел ОТК.
20.01.18 19:37
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По подозрению в подделке документов на «Ланд Крузер Прадо» задержан житель Костаная

20 января 2018, 12:59 |  Криминал

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками погранслужбы КНБ РК задержали на границе Казахстана с Россией костанайца на автомобиле «Ланд Крузер Прадо».

Иллюстративное фото

При проверке оказалось, что документы на автомобиль у водителя - поддельные.

Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, нарушителя задержали около пограничного поста «Аят». По словам водителя, «Ланд Крузер» он купил накануне в Челябинске. Однако документы на автомобиль, которые предъявил 28-летний житель Костаная, не подтверждали факт сделки купли-продажи автомобиля, а также имели признаки подделки. 

Ведется досудебное расследование по ст. 385 ч. 1 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Назначены судебные экспертизы.
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