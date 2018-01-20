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ЦОНы предложат казахстанцам новую услугу при переименовании улиц

Tengrinews.kz

20 января 2018, 12:47 |  Государство

Глава госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Опанов рассказал о новой планируемой услуге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Жизненный пример. Переименовали улицу, гражданин обращается в ЦОН, мы направляем в архитектуру и вам выдается справке о смене адреса. Ее предоставляют в ЦОН и меняют данные в недвижимости. Мы поняли, что после переименования вносятся изменения в адресный регистр, эти сведения автоматически должны попадать в государственную базу данных и выводить новый адрес в справке", - рассказал глава госкорпорации.

По словам Аблайхана Оспанова, план мероприятий по данному виду услуг уже принят. Сейчас планируется его реализация. Он также напомнил о планируемой услуге электронной перерегистрации автомобилей.

"Один из хороших проектов, который, я думаю, понравится всем гражданам - электронная перерегистрация автотранспорта. Традиционная форма, конечно, останется, но для тех граждан, которые не хотят тратить время в ожидании своего техпаспорта в спецЦОНах, мы будем предлагать такую услугу. Думаю, в первом полугодии мы ее уже запустим", - добавил Оспанов.

По его словам, для этой процедуры человеку нужно будет зайти на портал электронного правительства, и выбрать покупателя. Далее покупатель должен подтвердить свою ЭЦП, пройти проверку по всем учетам: штрафы, налоги, криминальные учеты, и оплатить госпошлину.

"После оплаты госпошлины и выбора госномера полицейские принимают решение. На первом этапе в любом случае необходимо будет приехать на пять минут, чтобы криминалист сверил номер кузова, и в будущем МВД прорабатывает вопрос отменить необходимость сверки для авто, которым более трех-пяти лет в Казахстане. И тогда нет уже необходимости посещать спецЦОН", - пояснил Аблайхан Оспанов.
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Комментарии к новости

zass
Re: ЦОНы предложат казахстанцам новую услугу при переименовании...




Отправлено: 20.01.18 - 13:05
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: ЦОНы предложат казахстанцам новую услугу при переименовании...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8887
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал что новое имя и фамилию дают, привязанную к улице..
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