Быстрее не бывает

Форум
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
Кто в курсе, почему на банке с зелёным горошком,в казахском варианте написано ,что он синий? b.radikal.ru b.radikal.ru d.radikal.ru
20.01.18 20:31
Валентин
Новости казахскоязычной прессы
ваще: я же говорил что ты мальчик обидчивый. А ты, телепат. Говорю же, хамить в лицо куда веселее, а хамить через интернет скучно и уныло, поэтому пресекаю. ваще: как что так дно, ну что ты....
20.01.18 20:05
шал
Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский автопром?
не сдаш старый очередь на перроной да ладно в прессе пишут что в казахстане произведено 200 комбайнов я лично видел как с белоруссии пришли комбайны полессе выгрузили поставили ...
20.01.18 19:50
Александр
В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775 украденных сотовых телефонов
Так же перед новым годом супруга выронила телефон Самсунг А7. Заметили через час, что нет его. Позвонили на него, он уже отключен. Написали заявление в южный отдел, отвезли документы на телефон....
20.01.18 19:46
из вишневки
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Деньги нужны тем, кто их заработал трудом. Медведь еще не убитый. Закуп у соседей ни- как невозможен, товар не прошел ОТК.
20.01.18 19:37
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом

Tengrinews.kz

20 января 2018, 11:46 |  Общество

В казахстанских ассоциациях перевозчиков высказались о трагедии с автобусом, в котором погибли 52 человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Этот автобус самостоятельно, сам набрал людей и уехал. Но почему их никто не проверял? Есть транспортная инспекция, которая должна остановить и проверить документы. Есть местная полиция, до Актюбинской области столько постов. Почему пропускают?" - задаются вопросом в ОЮЛ "Южно-Казахстанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов".

В ассоциации пояснили, что в законодательстве есть такие понятия, как регулярные (те маршруты, которые ездят по графику с одного автовокзала на другой) и нерегулярные перевозки. По информации местной ассоциации, из ЮКО в северные регионы, такие как Караганда, Астана, ездят 120 автобусов, из них 50-60 процентов - "нерегулярщики".

"Мы постоянно говорим, что нерегулярщики стали регулярными, и просим с ними разобраться. На каждом совещании выступаем, они говорят, что будут принимать меры. Нерегулярщики и налоги не платят. Они работают в формате гражданско-правовой сделки с пассажиром. Их никто не контролирует. Нужно переименовывать в законе нерегулярные перевозки, сделать регулярные перевозки по заказу. Министры меняются, а из года в год закон не меняется. Эту тему мы поднимаем с 2010 года", - сказали в ОЮЛ "Южно-Казахстанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов".

Президент Ассоциации пассажирских перевозок РК Ирина Жайсанова предположила, что у сгоревшего автобуса, скорее всего, был заказчик.

"По всей видимости, был у них заказчик, чтобы перевезти людей в Казань. Водители должны пройти предрейсовый техосмотр хотя бы визуально и медосмотр. Автобус проходит техосмотр два раза в год. Это обязательно. Только на основании этого автобус должны пускать в рейс. Тут должна транспортная инспекция проверить, как этот автобус выехал. Есть ли договор, чьи страховые полисы", - сказала она.

По словам Ирины Жайсановой, в Казахстане компании, осуществляющие регулярные перевозки, обслуживают маршруты на практически новых автобусах.

"Автобусы у них 2000-х годов выпуска. Кстати, Китай поставил запрет на въезд автобусов старше 15 лет, Монголия - 10 лет. В Кыргызскую Республику у нас ездят микроавтобусы, а они практически новые. С Россией пока такого ценза нет. Если наше управление открывает маршрут, то они стараются старше 15, даже 12 лет не пропускать. На межобластные в документациях к тендеру четко написано, что автобусы старше 12 лет допускаются только 30 процентов от общего количества. У регулярщиков, которые выиграли тендер, практически нет автобусов старше 1990-х годов, у них 1998, 2000, 2014, 2015 годов выпуска. Из Южно-Казахстанской области есть маршруты в Челябинск. У нас международные маршруты развиты в основном на севере. Из Алматы ездят только в Бишкек, а в Китай едут по спецдокументам. В Бишкек и то не доезжают, едут только до границы. Считайте, что у нас Алматы не связан с международными перевозками", - пояснила она.

Генеральный директор Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев считает, что в Казахстане плохо контролируется сфера межобластных и международных нерегулярных перевозок.

"Два месяца назад наш автобус застрял на переезде под Волгоградом, 17 человек погибло, до этого за три месяца девять человек погибло. Постоянно происходят такие трагедии. Мы потеряли контроль на дорогах. У него нет ни лицензии, ни разрешения. Нелегальный перевозчик. Еще и автобусу 28-29 лет. У него должны быть свидетельство на маршрут и целый пакет документов. Два года техосмотр не проходил, больше 20 лет ездит на дорогах. Это как русская рулетка. Гарантий безопасности не может дать, усталость металла, проводка уже крошится, от времени высохла. Полный букет. Недавно было совещание, я поднял один вопрос об искоренении нелегальных перевозчиков, как раз таких, как этот. У нас законопослушные перевозчики работают нормально, более-менее стараются, такого не допустят. А другим лишь бы денег заработать. Смерть на колесах. Хорошо, что никого другого не зацепили", - сказал он.

По данным Аманбаева, из зарегистрированных в Казахстане 100 529 автобусов 58 процентов (58 490 единиц) зарегистрированы на физические лица. Из них в возрасте до 5 лет - 3,4 процента, 5-10 лет - 9,6 процента, 10-15 лет - 22,3 процента, свыше 15 лет - 64,6 процента. У юридических лиц ситуация другая: до 5 лет - 16,3 процента, 5-10 лет - 22,4 процента, 10-15 лет - 23,7 процента, свыше 15 лет - 37,6 процента.

Также Сабит Аманбаев в целях кардинального улучшения ситуации считает необходимым разработать и утвердить национальную программу по безопасности дорожного движения.

"Необходимы комплексные меры. Во-первых, нужен боеспособный, сильный, профессиональный уполномоченный орган. Также необходимо предусмотреть законодательную норму по запрету регистрации автобусов длиной более 10,5 метра, массой свыше 5 тонн на физических лиц. Предлагаемые нормы будут стимулировать появление на рынке крупных перевозчиков с намерениями долгосрочной работы, которые будут оказывать услуги населению на цивилизованном уровне, что, в свою очередь, обеспечит безопасность перевозок", - отметил он.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации. Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.

Автобус марки Setra был зарегистрирован на Мехтиева Ордухана Сабироглы. У него не было разрешения на перевозки пассажиров. Кроме этого, автобус был 1989 года выпуска. Также сообщалось, что транспорт проходил техосмотр в последний раз в 2015 году.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
20.01.18 16:01 Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
20.01.18 12:59 По подозрению в подделке документов на «Ланд Крузер Прадо» задержан житель Костаная
20.01.18 12:47 ЦОНы предложат казахстанцам новую услугу при переименовании улиц
20.01.18 09:28 Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский автопром?
19.01.18 17:19 В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775 украденных сотовых телефонов
19.01.18 16:07 На территорию Костанайской области пришел антициклон из Сибири
19.01.18 16:03 Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли в Казахстане
19.01.18 15:54 Крещение в Костанае прошло без происшествий - руководство спасательного отряда
19.01.18 13:48 Костанайский "Тобол" открыл счет забитым голам на первом УТС в Турции
19.01.18 13:15 "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных премий рассказали в АДГСПК

Комментарии к новости

Житель
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 20.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая инспекция?Вы посмотрите какие автобусы ходят по нашим дорогам это металлолом,в районы микроавтобусы вообще жуть,ещё превышают скорость при движении,никто их не смотрит и не проверяет,гаишник две тысячи и поехал дальше так и остальные все службы,вот и результат.А сколько в районах таксистов?В Сарыколе таксистов больше чем населения,почему налоговая сидит не работает,где гаи,до первого такого случая?Потом будем крайних искать?Ни чего не будет пока будут поборы на дороге и организациях всё это до смеха доходит,просто болтовня.

§ сайлау курманов
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погибли совсем юные пацаны , самому младшему 18 лет , а старшему 36 , как жаль , ситуация совсем мутная ,
Профайл Посетить вебсайт

§ 112
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8887
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Тут человек сам выбирает, или дороже и типа безопасней, или со свояками и дешевле..
Сам договаривается, сам разводит на дорогах с гаишниками..
Ну иногда и случается форсмажор, ничего не поделать, такова жизнь..
Профайл

андрей 117
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 20.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока толстобрюхие взяточники будут грести своими ненасытными лапами мзду.будут такие трагедии. от грязных чиновников до транспортников и гаи. сколько лет этот автобус ездил и по России и по РК по сути не имея права на перевозку людей

Читатель 1
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 20.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что? Пока "петух жареный в ж...не клюнет" молчат, а тут заголосили заголосили....

мотя
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 20.01.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи,это где новые автобусы на регулярных рейсах ездят?Зачем врать-то!!В Житикару одни развалюхи ездят!!Когда только беда случится - тогда в затылке чешут , но и на этом дело останавливаетс.Зря эти уроды страну развалили( СССр).Там люди хоть в безопасности были..

§ КГСПС
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.01.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мотя:
В Житикару одни развалюхи ездят!!

Это точно. Прошлым летом чуть из машины не выпал, когда на трассе встретил ПАЗ-672 с гордой вывеской Житикара
Профайл

коматозник
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 20.01.18 - 16:33
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Два месяца назад наш автобус застрял на переезде под Волгоградом///Под Владимиром, шли в обход постов.
Профайл

Гость
"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом




Отправлено: 20.01.18 - 20:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом




Отправлено: 20.01.18 - 20:16
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 92
Пользователей: 1
Всего: 93

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх