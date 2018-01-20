"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом

В казахстанских ассоциациях перевозчиков высказались о трагедии с автобусом, в котором погибли 52 человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Этот автобус самостоятельно, сам набрал людей и уехал. Но почему их никто не проверял? Есть транспортная инспекция, которая должна остановить и проверить документы. Есть местная полиция, до Актюбинской области столько постов. Почему пропускают?" - задаются вопросом в ОЮЛ "Южно-Казахстанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов".

В ассоциации пояснили, что в законодательстве есть такие понятия, как регулярные (те маршруты, которые ездят по графику с одного автовокзала на другой) и нерегулярные перевозки. По информации местной ассоциации, из ЮКО в северные регионы, такие как Караганда, Астана, ездят 120 автобусов, из них 50-60 процентов - "нерегулярщики".

"Мы постоянно говорим, что нерегулярщики стали регулярными, и просим с ними разобраться. На каждом совещании выступаем, они говорят, что будут принимать меры. Нерегулярщики и налоги не платят. Они работают в формате гражданско-правовой сделки с пассажиром. Их никто не контролирует. Нужно переименовывать в законе нерегулярные перевозки, сделать регулярные перевозки по заказу. Министры меняются, а из года в год закон не меняется. Эту тему мы поднимаем с 2010 года", - сказали в ОЮЛ "Южно-Казахстанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов".

Президент Ассоциации пассажирских перевозок РК Ирина Жайсанова предположила, что у сгоревшего автобуса, скорее всего, был заказчик.

"По всей видимости, был у них заказчик, чтобы перевезти людей в Казань. Водители должны пройти предрейсовый техосмотр хотя бы визуально и медосмотр. Автобус проходит техосмотр два раза в год. Это обязательно. Только на основании этого автобус должны пускать в рейс. Тут должна транспортная инспекция проверить, как этот автобус выехал. Есть ли договор, чьи страховые полисы", - сказала она.

По словам Ирины Жайсановой, в Казахстане компании, осуществляющие регулярные перевозки, обслуживают маршруты на практически новых автобусах.

"Автобусы у них 2000-х годов выпуска. Кстати, Китай поставил запрет на въезд автобусов старше 15 лет, Монголия - 10 лет. В Кыргызскую Республику у нас ездят микроавтобусы, а они практически новые. С Россией пока такого ценза нет. Если наше управление открывает маршрут, то они стараются старше 15, даже 12 лет не пропускать. На межобластные в документациях к тендеру четко написано, что автобусы старше 12 лет допускаются только 30 процентов от общего количества. У регулярщиков, которые выиграли тендер, практически нет автобусов старше 1990-х годов, у них 1998, 2000, 2014, 2015 годов выпуска. Из Южно-Казахстанской области есть маршруты в Челябинск. У нас международные маршруты развиты в основном на севере. Из Алматы ездят только в Бишкек, а в Китай едут по спецдокументам. В Бишкек и то не доезжают, едут только до границы. Считайте, что у нас Алматы не связан с международными перевозками", - пояснила она.

Генеральный директор Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев считает, что в Казахстане плохо контролируется сфера межобластных и международных нерегулярных перевозок.

"Два месяца назад наш автобус застрял на переезде под Волгоградом, 17 человек погибло, до этого за три месяца девять человек погибло. Постоянно происходят такие трагедии. Мы потеряли контроль на дорогах. У него нет ни лицензии, ни разрешения. Нелегальный перевозчик. Еще и автобусу 28-29 лет. У него должны быть свидетельство на маршрут и целый пакет документов. Два года техосмотр не проходил, больше 20 лет ездит на дорогах. Это как русская рулетка. Гарантий безопасности не может дать, усталость металла, проводка уже крошится, от времени высохла. Полный букет. Недавно было совещание, я поднял один вопрос об искоренении нелегальных перевозчиков, как раз таких, как этот. У нас законопослушные перевозчики работают нормально, более-менее стараются, такого не допустят. А другим лишь бы денег заработать. Смерть на колесах. Хорошо, что никого другого не зацепили", - сказал он.

По данным Аманбаева, из зарегистрированных в Казахстане 100 529 автобусов 58 процентов (58 490 единиц) зарегистрированы на физические лица. Из них в возрасте до 5 лет - 3,4 процента, 5-10 лет - 9,6 процента, 10-15 лет - 22,3 процента, свыше 15 лет - 64,6 процента. У юридических лиц ситуация другая: до 5 лет - 16,3 процента, 5-10 лет - 22,4 процента, 10-15 лет - 23,7 процента, свыше 15 лет - 37,6 процента.

Также Сабит Аманбаев в целях кардинального улучшения ситуации считает необходимым разработать и утвердить национальную программу по безопасности дорожного движения.

"Необходимы комплексные меры. Во-первых, нужен боеспособный, сильный, профессиональный уполномоченный орган. Также необходимо предусмотреть законодательную норму по запрету регистрации автобусов длиной более 10,5 метра, массой свыше 5 тонн на физических лиц. Предлагаемые нормы будут стимулировать появление на рынке крупных перевозчиков с намерениями долгосрочной работы, которые будут оказывать услуги населению на цивилизованном уровне, что, в свою очередь, обеспечит безопасность перевозок", - отметил он.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации. Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.

Автобус марки Setra был зарегистрирован на Мехтиева Ордухана Сабироглы. У него не было разрешения на перевозки пассажиров. Кроме этого, автобус был 1989 года выпуска. Также сообщалось, что транспорт проходил техосмотр в последний раз в 2015 году.