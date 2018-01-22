В Костанае отменены занятия для 0-9 классов первой смены
Школьники 0- 9 классов, занимающиеся с утра, могут продолжать спать - 22 января в Костанае -27 градусов при ветре 5-8 м/с. Отдел образования акимата Костаная объявил об отмене занятий.
По прогнозу днем несколько потеплеет.
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Достали значит детки. Похвалялись, что в тамошних школах учитель вообще лишен права хоть как то наказывать, ругать, ставить плохие отметки.
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привет из тунгуски: Вы бы та определились :lol: оставьте этого тык мыка. Тут их целая стая бродит. Лишь бы кого куснуть за пятки(((((