В Костанае отменены занятия для 0-9 классов первой смены

Школьники 0- 9 классов, занимающиеся с утра, могут продолжать спать - 22 января в Костанае -27 градусов при ветре 5-8 м/с. Отдел образования акимата Костаная объявил об отмене занятий.

По прогнозу днем несколько потеплеет.