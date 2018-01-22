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1952/доктор СИЗО
В Таиланде мама нашла необычный способ отучить детей от смартфонов
Достали значит детки. Похвалялись, что в тамошних школах учитель вообще лишен права хоть как то наказывать, ругать, ставить плохие отметки.
22.01.18 05:27
Алиса
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
elektron: так палишь? Електрон, да че ж так то вы меня?))) Я только отрытые источники использовала, да при том еще и "авторские". Че ж я вообще плохая такая? :oops: :lol: :lol: ...
22.01.18 00:34
1952/ Доктор СИЗО
"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом
Подождем, что расскажут выжившие узбеки, по приезду к себе домой. Многие думали, что не доедут они домой. Узбекская МЧС их спасла. Кто поверит басням наших полканов, про замыкание электропроводки или...
22.01.18 00:07
1952/ Доктор СИЗО
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
112: Заплатил 1 процент и сплю спокойно. Не спишь ты давно спокойно, а просыпаешься каждые полчаса в холодном поту. Какая гарантия, что тебя не кинет или не сдаст в налоговую твой очередной...
21.01.18 23:56
1952/ Доктор СИЗО
Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку
привет из тунгуски: Вы бы та определились :lol: оставьте этого тык мыка. Тут их целая стая бродит. Лишь бы кого куснуть за пятки(((((
21.01.18 23:47
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В Костанае отменены занятия для 0-9 классов первой смены

22 января 2018, 06:19 |  Общество

Школьники 0- 9 классов, занимающиеся с утра, могут продолжать спать - 22 января в Костанае -27 градусов при ветре 5-8 м/с. Отдел образования акимата Костаная объявил об отмене занятий.

По прогнозу днем несколько потеплеет.
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Комментарии к новости

Гость
В Костанае отменены занятия для 0-9 классов первой смены




Отправлено: 22.01.18 - 07:15
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