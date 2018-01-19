В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775 украденных сотовых телефонов

По сообщению пресс-службы ДВД Костанайской области, третья часть всех зарегистрированных в регионе преступлений - кражи сотовых телефонов. Практически через день в Костанайской области похищают 3-5 мобильных гаджетов. В 2017 году было раскрыто 775 таких краж, а за первый неполный месяц 2018 года - 17.

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Последний такой факт был зарегистрирован 18 января в п. Лысановка Федоровского района.

- 38-летняя жительница поселка позвонила на телефон доверия дежурной части ДВД Костанайской области и сообщила о пропаже своего телефона, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД. - Оттуда собщение было передано федоровским полицейским, которые уже в тот же день установили 24-летнего подозреваемого. Похищенный мобильный изъят. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

В управлении криминальной полиции ДВД Костанайской области отмечает, что украденный мобильный телефон можно найти просто и быстро, если передать полиции документы на телефон и индивидуальный IMEI код.

- Оперативники рекомендуют населению при покупке сотовых телефонов записывать IMEI коды, так как технически будет невозможно блокировать телефон, не зная 15-значного номера.