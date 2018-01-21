Сдавать квартиру легально станет выгодно, заверил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, рассказывая о новом Налоговом кодексе на пресс-конференции в СЦК. Документ вступил в силу с 1 января текущего года, сообщает Informburo.kz.
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Раньше, как отметил вице-министр, чтобы сдавать квартиру легально, нужно было платить 2% от дохода. Теперь же ставка снижена вдвое. Он считает, что министерство максимально упрощает условия для таких предпринимателей, что подстегнёт их официально регистрировать свои ИП, пополняя казну государства.
- Мы считаем, что, поскольку налоговая нагрузка снижается в патенте в два раза, для тех, кто считал это налоговым препятствием – теперь будет не так дорого. Теперь встаёт вопрос о том, что нужно сдавать отчётность, справки носить. Эту работу мы совместно с Комитетом госдоходов проведём, чтобы было не только меньше платить, но и дёшево выполнять эти процедуры. Тогда мы считаем, что количество нелегально сдающих квартиры граждан резко сократится. По прогнозам, мы думаем, что на треть, – сказал Руслан Даленов.
По его словам, люди готовы регистрировать свой бизнес и платить, но для этого просят обеспечить им простой налоговый режим.
- Все готовы платить легально, говорят, дайте нам простой режим, чтобы суммы были небольшие, и я не подвергался каким-то проверкам, санкциям. Вот и всё. Эту простоту мы им обеспечим, – пообещал Руслан Даленов.
Новый Налоговый кодекс – очень неоднозначный документ, наделавший много шума. В начале прошлого года глава государства Нурсултан Назарбаев дал чёткое поручение: создать новый Налоговый кодекс. По мнению Президента, действующий "кто-то создал с вражеской целью". Однако новый документ подвергся критике экспертов и экономистов. Подробный материал о новом Налоговом кодексе вы можете прочитать здесь.
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