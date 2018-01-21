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Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК

21 января 2018, 11:19 |  Государство

Сдавать квартиру легально станет выгодно, заверил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, рассказывая о новом Налоговом кодексе на пресс-конференции в СЦК. Документ вступил в силу с 1 января текущего года, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

Раньше, как отметил вице-министр, чтобы сдавать квартиру легально, нужно было платить 2% от дохода. Теперь же ставка снижена вдвое. Он считает, что министерство максимально упрощает условия для таких предпринимателей, что подстегнёт их официально регистрировать свои ИП, пополняя казну государства.

- Мы считаем, что, поскольку налоговая нагрузка снижается в патенте в два раза, для тех, кто считал это налоговым препятствием – теперь будет не так дорого. Теперь встаёт вопрос о том, что нужно сдавать отчётность, справки носить. Эту работу мы совместно с Комитетом госдоходов проведём, чтобы было не только меньше платить, но и дёшево выполнять эти процедуры. Тогда мы считаем, что количество нелегально сдающих квартиры граждан резко сократится. По прогнозам, мы думаем, что на треть, – сказал Руслан Даленов.

По его словам, люди готовы регистрировать свой бизнес и платить, но для этого просят обеспечить им простой налоговый режим.

- Все готовы платить легально, говорят, дайте нам простой режим, чтобы суммы были небольшие, и я не подвергался каким-то проверкам, санкциям. Вот и всё. Эту простоту мы им обеспечим, – пообещал Руслан Даленов.

Новый Налоговый кодекс – очень неоднозначный документ, наделавший много шума. В начале прошлого года глава государства Нурсултан Назарбаев дал чёткое поручение: создать новый Налоговый кодекс. По мнению Президента, действующий "кто-то создал с вражеской целью". Однако новый документ подвергся критике экспертов и экономистов. Подробный материал о новом Налоговом кодексе вы можете прочитать здесь.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как я и говорил, по патенту это 1 процент налогов..
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1952/ Доктор СИЗО
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну как я и говорил, по патенту это 1 процент налогов

Цитата:
112:

У тебя шея не треснет? Когда остальные предприниматели платят 35-55 процентов от своих доходов. Надо конфисковывать в доход государства ваши съемные и посуточные квартиры после трех жалоб от соседей и трех махинаций по налогам. Вот тогда будет настоящий порядок. :-) :-( ;-) :lol: 8-) :-o :oops: :-P :-x

Директор Пляжа
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ога, с этого года, без тебя знаем. В прошлом даже на этот оплачивалось по старой ставке.
Так что спалился ты, незаконно сдаешь квартиры, налоги не платишь. Услышав звон, спалился.

§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
, с этого года, без тебя знаем. В прошлом даже на этот оплачивалось по старой ставке.

Ты ничего не знал, пока я тебе не сказал..
В прошлом было 2, с этого 1.
Исключение года два назад первое полугодие, когда 5 на социалку брали..
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§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
Когда остальные предприниматели платят 35-55 процентов

Тебе жаль олигархов казмуная или Шевронских амьериканцев?
Не их не жаль.
50 процентов с десяти миллиардов евро в год можно и заплатить, не обеднеют..
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Иолис
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сё, щас все выйдут из сумрака. А потом, штрафами всех завалят, за прописку, за шум, заставят стучат на съемщиков и тд и тп.

§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
Надо конфисковывать в

Ну по крайней мере у нас нет тут ваших пакистанских законов..
Что, на приданное дочери не насобирал и завидуешь?
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§ Алиса
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3965
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 21.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Так что спалился ты, незаконно сдаешь квартиры, налоги не платишь.

так вроде Марик никогда не затрагивал вопроса - законно или незаконно он сдает. Все "местные" знают что он сдает, а о судьбе финансов))) мало кто интересовался)))
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§ elektron
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Зачем Марика так палишь? ;-) :lol:
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Директор Пляжа
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Кому ты заливаешь. Говорю спалился. Была в НГ даже статья как налоговики на Складской это разъясняли. Не юли. Налоговая уже взяла тебя на заметку ))

рудничанин
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
так вроде Марик


ви эго бухалтер? понял типерь почему ви ево та любитете взасос.

§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Которые помесячно сдаешь, тоже какой толк за них платить..
Я сдал например в Костанае, тот 8 лет прожил.
Сейчас одна там живет уже 3 года, вышла замуш, привела туда мужика и живет..
Вторая тоже, вышла замуш и живет третий год в Костанае..
Накупили они там мебель всякую и живут и не хотят еще уходить..
Вот за эти хаты зачем платить?
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рудничанин
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 14:56
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК

лучшеб МНЭ РК на прогнозировал строительство жилья в стране. Потому что нехватка очевидная. А то копеечки считают - кто то кому то сдал. А в соседней статье вообще насмешили - не будут финансировать строительство!

§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Кому ты заливаешь. Говорю спалился. Была в НГ даже статья как налоговики на Складской это

Что на Складской?
Не знаю что там они объясняли..
Заплатил 1 процент и сплю спокойно..
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