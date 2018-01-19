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Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли в Казахстане

19 января 2018, 16:03 |  Государство

Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixshark.com

"В соответствии с нормами нового Налогового кодекса предусмотрен новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками - горизонтальный мониторинг, который предполагает более расширенное взаимодействие между Комитетом государственных доходов и налогоплательщиком на основе заключенного соглашения", - сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Алматинской области.

В ДГД горизонтальный мониторинг пояснили так: "Бизнес, открывая доступ к информационным системам бухгалтерского и налогового учетов, взамен получает ряд преимуществ в виде:

  • отсутствия налоговых проверок;
  • проведения тестов правильности исполнения налоговых обязательств;
  • упрощения таможенного оформления;
  • неприменения ответственности к налогоплательщикам, допустившим нарушения в рамках горизонтального мониторинга, и других".

По их информации, горизонтальный мониторинг проводится с 1 января года, следующего за годом заключения соглашения о горизонтальном мониторинге, и действует в течение трех лет с возможностью его продления.

"При этом порядок заключения и расторжения соглашения о горизонтальном мониторинге, а также категории налогоплательщиков, с которыми заключается соглашение о горизонтальном мониторинге, устанавливаются уполномоченным органом. Вместе с тем налогоплательщики, состоящие на горизонтальном мониторинге, а также организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты, вправе получить от налогового органа предварительное разъяснение по возникновению налогового обязательства в отношении планируемых сделок (операций)", - отмечается в сообщении.

"Налоговый орган, рассмотрев запрос с описанием цели и условий сделки (операции) и приложенные документы, предоставляет налогоплательщику предварительное разъяснение. Кроме того, предусмотрена гарантия, что при изменении позиции Комитета к налогоплательщику не применяются штрафные санкции", - добавили в ДГД по Алматинской области.
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Комментарии к новости

123
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...




Отправлено: 19.01.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДГД уже проводят горизонтальный мониторинг,делают анализ не понять из чего,раньше хоть следствие проводили, и признают сделки недействительными! СМЭС завален делами. Почему палата предпринимателей не помогает и не жалуется в мин фин!? Ведь этими доначислениями они уничтожан всё и всех! Фирмы разорятся и тысячи людей будут на улице!

§ сайлау курманов
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2530
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется вся эта чехарда с новыми законами и кодексами придумана чтоб запудрить мозги народу , те в растерянности напутают там цифры , а армия проверяющих только этого и ждут , возможно так нажиты дворцы и рестораны у чиновников , а оформлены на родственников ,можно жить , жизнь удалась . Вот если каждую деятельность оценить по доходности и обязать платить только одну цену , нафига сдались проверяющие органы и людям упростить работу...
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