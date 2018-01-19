Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли в Казахстане
Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта pixshark.com
"В соответствии с нормами нового Налогового кодекса предусмотрен новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками - горизонтальный мониторинг, который предполагает более расширенное взаимодействие между Комитетом государственных доходов и налогоплательщиком на основе заключенного соглашения", - сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Алматинской области.
В ДГД горизонтальный мониторинг пояснили так: "Бизнес, открывая доступ к информационным системам бухгалтерского и налогового учетов, взамен получает ряд преимуществ в виде:
- отсутствия налоговых проверок;
- проведения тестов правильности исполнения налоговых обязательств;
- упрощения таможенного оформления;
- неприменения ответственности к налогоплательщикам, допустившим нарушения в рамках горизонтального мониторинга, и других".
По их информации, горизонтальный мониторинг проводится с 1 января года, следующего за годом заключения соглашения о горизонтальном мониторинге, и действует в течение трех лет с возможностью его продления.
"При этом порядок заключения и расторжения соглашения о горизонтальном мониторинге, а также категории налогоплательщиков, с которыми заключается соглашение о горизонтальном мониторинге, устанавливаются уполномоченным органом. Вместе с тем налогоплательщики, состоящие на горизонтальном мониторинге, а также организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты, вправе получить от налогового органа предварительное разъяснение по возникновению налогового обязательства в отношении планируемых сделок (операций)", - отмечается в сообщении.
"Налоговый орган, рассмотрев запрос с описанием цели и условий сделки (операции) и приложенные документы, предоставляет налогоплательщику предварительное разъяснение. Кроме того, предусмотрена гарантия, что при изменении позиции Комитета к налогоплательщику не применяются штрафные санкции", - добавили в ДГД по Алматинской области.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 137
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
112: Ну и сам выдул три литра после такой мерзлоты.. В раздевалке там такой перегар стоял, грелись.. Ээ, нуу , тогда с крещением, 112 й! Помнишь Маугли? Мы ,теперь с тобой одной крови...
Бывалый: - Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО! Не , ну а чо? Мысль...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сегодня с утречка, минус 25, детишки уже на горке гоняют.. c.radikal.ru
«Я и моя машина» «Механический» Solaris
непонятливый: реалиях на мехе ездят тока дедул Как вариант легче из лунок враскачку, на автомате практически невозможно или трудно..
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
С профессионалом Яндекс Бамбила, директором не поспоришь.. Профессионал жеж, как никак бомбил дешевых оттуда заказывает и говорит на них таксисты..