Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли в Казахстане

Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В соответствии с нормами нового Налогового кодекса предусмотрен новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками - горизонтальный мониторинг, который предполагает более расширенное взаимодействие между Комитетом государственных доходов и налогоплательщиком на основе заключенного соглашения", - сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Алматинской области.

В ДГД горизонтальный мониторинг пояснили так: "Бизнес, открывая доступ к информационным системам бухгалтерского и налогового учетов, взамен получает ряд преимуществ в виде:

отсутствия налоговых проверок;

проведения тестов правильности исполнения налоговых обязательств;

упрощения таможенного оформления;

неприменения ответственности к налогоплательщикам, допустившим нарушения в рамках горизонтального мониторинга, и других".

По их информации, горизонтальный мониторинг проводится с 1 января года, следующего за годом заключения соглашения о горизонтальном мониторинге, и действует в течение трех лет с возможностью его продления.

"При этом порядок заключения и расторжения соглашения о горизонтальном мониторинге, а также категории налогоплательщиков, с которыми заключается соглашение о горизонтальном мониторинге, устанавливаются уполномоченным органом. Вместе с тем налогоплательщики, состоящие на горизонтальном мониторинге, а также организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты, вправе получить от налогового органа предварительное разъяснение по возникновению налогового обязательства в отношении планируемых сделок (операций)", - отмечается в сообщении.

"Налоговый орган, рассмотрев запрос с описанием цели и условий сделки (операции) и приложенные документы, предоставляет налогоплательщику предварительное разъяснение. Кроме того, предусмотрена гарантия, что при изменении позиции Комитета к налогоплательщику не применяются штрафные санкции", - добавили в ДГД по Алматинской области.