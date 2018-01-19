На территорию Костанайской области пришел антициклон из Сибири
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Сибирский, он же Монгольский антициклон, несущий мороз без осадков, в ближайшее время будет влиять на погоду на обширной территории, включая и нашу область.
- С понедельника по среду, то есть, с 22-го по 24 января будет ясно, лишь местами возможен туман, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Мороз по ночам будет достигать 25-30 градусов, а местами - 33-38. Днем температура воздуха будет более терпима - минус 15-20, местами 25 градусов мороза.
По прогнозам синоптиков, ветер в эти дни будет очень слабым.
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