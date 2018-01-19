Крещение в Костанае прошло без происшествий - руководство спасательного отряда
Татьяна НАЗАРУК
Ни одному из окунувшихся в крещенскую прорубь в районе городского пляжа в Костанае не понадобилась помощь спасателей и медработников. Об этом «НГ» сообщил заместитель руководителя Северного РАОСО Комитета по ЧС РК Сергей ШМИДТ.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- В этом году всё прошло отлично, в штатном режиме, - отметил он. - Не было никаких неординарных случаев, обошлось без эксцессов. Каждый год купаться приходит большое количество людей, но всегда все стабильно. Нырять запускали с трех сторон купели, четвертую из соображений безопасности перекрыли, потому что там было установлено освещение. Но и трех входов в купель было вполне достаточно, очередь шла быстро.
По словам Сергея Шмидта, основной поток людей пришелся с 21 часа 18 января до 4 утра 19 января. Сегодня утром костанайцы массово заезжали с 8 до 9 часов утра, перед работой.
Во время празднования Крещения на городском пляже рядом с купелью дежурили посменно 18 спасателей.
Службу во время праздника несла и полиция. В их обязанности входило, помимо обеспечения общей безопасности дорожного движения и людей, предотвратить несанкционированные купания и распитие спиртного.
По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, полиция до сих пор продолжает дежурить на городском пляже.
Сегодня в полдень купель засыпали.
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