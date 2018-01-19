Костанайский "Тобол" открыл счет забитым голам на первом УТС в Турции
Матч «Тобол» — «Тирана» (третий контрольный матч УТС 1 в Турции) закончился со счетом 1:1, гол забил Жасулан Молдакараев. Об этом сообщила пресс-служба костанайского футбольного клуба.
Фото с сайта fctobol.kz
Во втором тайме Молдакараев воспользовался ошибкой голкипера албанского клуба и пробил по воротам. Вратарь «Тираны» трижды отражал его удары, но всякий раз мяч рикошетил к Жасулану. В итоге Молдакараев сумел распорядиться им правильно и отквитать пропущенный «Тоболом» гол в первом тайме. Ассистентом выступил Эгон Вух.
Первые две контрольные игры «Тобола» на этом учебно-тренировочном сборе закончились поражениями: «Тобол» — «Ризеспор» 0:2, «Тобол» — «Сивасспор» 0:1.
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