Костанайский "Тобол" открыл счет забитым голам на первом УТС в Турции

Матч «Тобол» — «Тирана» (третий контрольный матч УТС 1 в Турции) закончился со счетом 1:1, гол забил Жасулан Молдакараев. Об этом сообщила пресс-служба костанайского футбольного клуба.

Фото с сайта fctobol.kz

Во втором тайме Молдакараев воспользовался ошибкой голкипера албанского клуба и пробил по воротам. Вратарь «Тираны» трижды отражал его удары, но всякий раз мяч рикошетил к Жасулану. В итоге Молдакараев сумел распорядиться им правильно и отквитать пропущенный «Тоболом» гол в первом тайме. Ассистентом выступил Эгон Вух.

Первые две контрольные игры «Тобола» на этом учебно-тренировочном сборе закончились поражениями: «Тобол» — «Ризеспор» 0:2, «Тобол» — «Сивасспор» 0:1.