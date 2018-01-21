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Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу

«Но вот ведь парадокс - в советские годы мы не чувствовали себя духовной и культурной провинцией»
21 января 2018, 10:17 |  Мнения

Эти беглые мысли рождены своеобразным дуплем: открытием в областной библиотеке выставки Георгия Сокова и встречей, посвященной памяти Владимира Высоцкого, прошедшей в той же библиотеке, но уже в литературной гостиной.

Пересказывать ход встреч – задача репортажей. Я же о другом. О том, чего коснулся и Георгий Михайлович, говоря о Высоцком, и о чем жарко говорили другие. Не стану ввязываться в спор о значимости Высоцкого как автора и как актера. Нравится нам это или не, но актеры, заполонившие экраны, если взглянуть на них, а также телеведущих и режиссеров глазами историка, это лишь пыльца или, если хотите, запахи, вкус Своего Времени. Но как человек, даже видевший Высоцкого воочию, сможет передать свои ощущения тем, кто родился позже? Это все равно, что рассказывать о вкусе родниковой воды тому, кто привык только к коле или пепси. Да и сохранившиеся кадры нам, развалившимся на диване перед экранами, вряд ли способны передать атмосферу былых времен. К тому же и мы уже иные, и то, что еще позавчера казалось, да и было откровением, сегодня может восприниматься как что-то банальное.

А что может быть более временным, преходящим, чем сценическое действо? Это как полет бабочки: вот есть, а вот уже и нет. Правда, останутся песни - как крепостная кладка старинных стен. Но, честно говоря, меня волнует не это и не то, насколько достойно мы оценили того или иного корифея культуры недавних лет. Корифеи на то и корифеи, чтобы оставаться живыми. А о живых как не спорить?

Но проблема, а, может быть, и наша беда в ином. В том, что при бурной, подчас чудовищно трагической, то гротескно комической истории последних десятилетий мы не слышим сегодняшних Высоцких, Вознесенских, Пастернаков, новых Сулейменовых…

Нет, у меня не хватит такой наглости, чтобы с маху утверждать: мол, перевелись богатыри слова на Руси и во всем СНГ. Есть, в конце-концов, Дмитрий Быков. И не он один. Просто мы сами, здесь сидючи, маловато знаем. Да и не зря говорится: «Большое видится на расстоянии»…

Но вот ведь и парадокс, и беда одновременно: в советские годы при всех несуразицах и недоразвитости СМИ мы здесь, в Костанае, не чувствовали себя духовной и культурной провинцией. А сейчас? Вроде бы и телеканалов – море, и Интернет под рукой вместе со всякими гаджетами и прочими чудесами техники. И думающие, и ищущие люди есть. И творцы прекрасного не вымерли как мамонты. Но, судя по крупицам встреч с теми, кто из «иных миров», включая и возможности скайпа, мы все более становимся провинциалами.

Ведь в свое время тех же Евгения Евтушенко, Римму Казакову, Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Роберта Рождественского знала интеллигенция (включая и студенчество) значительнейшей части огромной страны. Не просто границы были общими - мы дышали одним воздухом в едином духовно-информационном пространстве. А что мы видим сегодня? Кто из нас, да и из большей части нынешней молодежи назовет хотя бы десяток тех, кого, пусть несколько стандартно и с налетом высокопарности, можно было бы назвать современными нам «властителями дум»? И, если все же те или иные имена могут быть названы, насколько они сопоставимы по масштабам с упомянутыми? Насколько в том, что пишут носители этих имен, пульсирует уже наше время, которое ничуть не менее интересно и драматично, чем прошлое?
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нынешней молодежи должны быть свои Пастернаки или Высоцкие или Саши Белые..
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Директор Пляжа
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу




Отправлено: 21.01.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Саши Белые

Да нет, промахнулся.
Данила Багров.

§ Валентин
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7263
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.01.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть, в конце-концов, Дмитрий Быков.


Сразу после этого читать перестал :)
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коматозник
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу




Отправлено: 21.01.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но вот ведь и парадокс, и беда одновременно: в советские годы при всех несуразицах и недоразвитости СМИ мы здесь, в Костанае, не чувствовали себя духовной и культурной провинцией. А сейчас?

У автора ошибка в тексте, которая и является ,одновременно ответом на его вопрос.
Если мы говорим о советских временах ,следует писать Кустанай.

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Данила Багров.

Безруков играл и Есени6а и Высоцкого и Сашу..
Так что в этом жанре он скорее впереди..
Багров хороший актер, но боевиков игровых..
Ну тогда и Акиньшину можно записать, но она ведь покинула Россию на всегда..
Тогда как Безруков остался патриотом России..
Пока что..
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Мистер
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу




Отправлено: 21.01.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Цитата:
112:


Так то он БоДров Сергей Сергеевич.

Директор Пляжа
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу




Отправлено: 21.01.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты артистов с персонажами попутал.
Тебя уже вон даже поправили.
В коматозе поди от уколов и барокамеры?
Или по жизни. :lol:

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
то он БоДров Сергей Сергеевич.

Одно другому не мешает
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§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Быков и другие, типа Авдотья Смирновой..
Один оппозиционер, другая жена Чубайса..
Спорные личности конечно..
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§ yudjin
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5046
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.01.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
можно было бы назвать современными нам «властителями дум»

нуртас, ёптить...
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§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
артистов с персонажами попутал

Со многими артистами это сразу известно, многие из них артисты одной роли..
Ну кто из нас знал Толоконникова или Броневого?
А Шарикова и Мюллера знали все..
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Директор Пляжа
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу




Отправлено: 21.01.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

С собой не путай ))
Цитата:
yudjin:


:lol: :lol: :lol:

Бывалый
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу




Отправлено: 21.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет властителей дум?
Ну так это же хорошо!
Общество перестаёт быть стадом баранов, ведомых этими властителями дум...

шанхай уральская
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу




Отправлено: 21.01.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто из нас знал Толоконникова или Броневого?
А Шарикова и Мюллера знали все..
Толоколнников и более Броневой актёры явно не двух ролей ты что то человечик попутал похоже на твою безграмотность.

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Толоколнников и более Броневой актёры явно не двух ролей ты что

Цитата:
шанхай уральская:
Толоколнников и более Броневой актёры явн

Хм..
В лет 7 или 8, смотря каждый год этот фильм про Мюллера, я вообще не знал Броневого..
То же самое и с Шариковым или с Легким паром , мне тогда лет 9 по моему было и актеров я так же не знал..
Ты интересовалась тогда что ли?
Да даже не знал актрису и до сих пор не помню, которая Маленькую Веру сыграла.
Зато Веру помню..
Меня тогда по паспорту только в кинотеатр Кустанай пустили со второго раза..
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