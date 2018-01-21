Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли на бегу

Эти беглые мысли рождены своеобразным дуплем: открытием в областной библиотеке выставки Георгия Сокова и встречей, посвященной памяти Владимира Высоцкого, прошедшей в той же библиотеке, но уже в литературной гостиной.

Пересказывать ход встреч – задача репортажей. Я же о другом. О том, чего коснулся и Георгий Михайлович, говоря о Высоцком, и о чем жарко говорили другие. Не стану ввязываться в спор о значимости Высоцкого как автора и как актера. Нравится нам это или не, но актеры, заполонившие экраны, если взглянуть на них, а также телеведущих и режиссеров глазами историка, это лишь пыльца или, если хотите, запахи, вкус Своего Времени. Но как человек, даже видевший Высоцкого воочию, сможет передать свои ощущения тем, кто родился позже? Это все равно, что рассказывать о вкусе родниковой воды тому, кто привык только к коле или пепси. Да и сохранившиеся кадры нам, развалившимся на диване перед экранами, вряд ли способны передать атмосферу былых времен. К тому же и мы уже иные, и то, что еще позавчера казалось, да и было откровением, сегодня может восприниматься как что-то банальное.

А что может быть более временным, преходящим, чем сценическое действо? Это как полет бабочки: вот есть, а вот уже и нет. Правда, останутся песни - как крепостная кладка старинных стен. Но, честно говоря, меня волнует не это и не то, насколько достойно мы оценили того или иного корифея культуры недавних лет. Корифеи на то и корифеи, чтобы оставаться живыми. А о живых как не спорить?

Но проблема, а, может быть, и наша беда в ином. В том, что при бурной, подчас чудовищно трагической, то гротескно комической истории последних десятилетий мы не слышим сегодняшних Высоцких, Вознесенских, Пастернаков, новых Сулейменовых…

Нет, у меня не хватит такой наглости, чтобы с маху утверждать: мол, перевелись богатыри слова на Руси и во всем СНГ. Есть, в конце-концов, Дмитрий Быков. И не он один. Просто мы сами, здесь сидючи, маловато знаем. Да и не зря говорится: «Большое видится на расстоянии»…

Но вот ведь и парадокс, и беда одновременно: в советские годы при всех несуразицах и недоразвитости СМИ мы здесь, в Костанае, не чувствовали себя духовной и культурной провинцией. А сейчас? Вроде бы и телеканалов – море, и Интернет под рукой вместе со всякими гаджетами и прочими чудесами техники. И думающие, и ищущие люди есть. И творцы прекрасного не вымерли как мамонты. Но, судя по крупицам встреч с теми, кто из «иных миров», включая и возможности скайпа, мы все более становимся провинциалами.

Ведь в свое время тех же Евгения Евтушенко, Римму Казакову, Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Роберта Рождественского знала интеллигенция (включая и студенчество) значительнейшей части огромной страны. Не просто границы были общими - мы дышали одним воздухом в едином духовно-информационном пространстве. А что мы видим сегодня? Кто из нас, да и из большей части нынешней молодежи назовет хотя бы десяток тех, кого, пусть несколько стандартно и с налетом высокопарности, можно было бы назвать современными нам «властителями дум»? И, если все же те или иные имена могут быть названы, насколько они сопоставимы по масштабам с упомянутыми? Насколько в том, что пишут носители этих имен, пульсирует уже наше время, которое ничуть не менее интересно и драматично, чем прошлое?