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"Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных премий рассказали в АДГСПК

19 января 2018, 13:15 |  Государство

Новая система оплаты труда лишит госслужащих премий перед праздниками и введет бонусные выплаты "за эффективность" один раз в конце года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с yvision.kz

По новой системе все госорганы будет формировать свой отдельный бонусный фонд. Его размер будет прямо пропорционален уровню оценки эффективности по всем направлениям деятельности госоргана.

По словам заместителя председателя АДГСПК Айгуль Шаимовой, при таких условиях каждый госслужащий будет заинтересован в достижении результатов.

- Премиальных выплат, как сейчас, в рамках бонусной системы не будет. Как было, что к каждому празднику госслужащие получали равного размера премии, мы от этого уходим. В настоящее время премиальные выплаты зависят от наличия экономии у госоргана, как правило на сельском и районном уровне госслужащие практически не получают их. Теперь вместо премиальных выплат к праздникам результативные служащие всех уровней гарантированно получат по итогам года бонусы, - рассказала Шаимова на брифинге СЦК.

Она отметила, что бонусы будут устанавливаться исключительно эффективным госслужащим по результатам их деятельности. Оценка по новой методологии будет проводиться один раз в год в декабре. Оплата будет производиться один раз в год.

- Ожидается, что размеры бонусов будут составлять не менее четырех действующих окладов. Бонусный фонд будет зависеть от результатов деятельности всего госоргана. То есть, если госорган будет достигать тех целей, которые перед ним поставлены, соответственно они получат бонусы в полном объеме, в случае недостижения результата бонусный фонд будет уменьшаться, - сообщила она.

Максимальный объем выплат пока не утвержден и будет установлен после оценки пилотного внедрения.

Напомним, в четырех госорганах Казахстана будет апробирована новая система оплаты труда. Теперь должностной оклад будет зависеть от характера и сложности работы. Это отличается от традиционной системы, которая учитывает только уровень должности и стаж работы госслужащего.
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Комментарии к новости

кустанаец
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо бы также ввести штрафы в конце года.
результатов нет, штраф не менее четырех должностных окладов.
тогда все будет логично.

Бывалый
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы корова поменьше кушала кормов и побольше давала молока, ее надо поменьше кормить и побольше доить.
Вот это краткая суть этой бонусной системы.

§ Volonter
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бонусы будут устанавливаться исключительно эффективным госслужащим по результатам их деятельности
Пардон, а кто оценивать будет, насколько тот или иной госслужащий эффективен? Или будут предоставляться статистические данные, типа когда кучу актов выполненных работ подпис... ой, простите, чего эт я... в смысле много хороших дел (строго согласно поданного списка) завершил и всё - ай молодец! Получи свои бонусы!!!
Профайл

Бывалый
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
а кто оценивать будет, насколько тот или иной госслужащий эффективен?

Руководитель непосредственный будет оценивать.
Как в спорте: "выиграл" (вовремя и полностью исполнил порученное и достиг целевых показателей) - +2 балла; "ничья" (исполнил с просрочкой) - +1 балл; "проиграл" (не исполнил или не достиг целевых показателей) - +0 баллов.
Потом считать коэффициент эффективности деятельности: сумма набранных баллов, деленная на удвоенное количество порученных к исполнению задач.
По итогу года распределение бонусов прямо пропорционально должностному окладу и коэффициенту эффективности деятельности.
Так полагаю будет.

§ Victor Yang
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10185
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.01.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госслужба внедряет стандарт менеджмента качества?
Профайл

Бывалый
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Госслужба внедряет стандарт менеджмента качества?

Гм.
В силу разнородности выполняемых на госслужбе работ, классическая СМК госслужбе не светит никогда в силу этих объективных причин.
Просто формально привязывают размер вознаграждения к результативности работы.
Чтобы во-1 избежать выписывания премий "своим", а во-2 наконец-то материально заинтересовать госслужащих трепетно относиться к качеству выполняемой работы, а не только кнутом, как это сейчас (попробуй в срок не исполни - быстро узнаешь где раки зимуют)

гость
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Да ну, непохоже, уже б стандарт тот ПиАрили б вовсе фанфары

кустанаец
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Руководитель непосредственный будет оценивать.


ога, бонусы 20 окладов- откат 10 окладов.
бонусы 10 окладов- откат 5 окладов. и тд
они оценивать умеют.
слуг народа должен оценивать народ.
ладно клерки.
народ пусть оценит руководителя скажем города.
отлично, хорошо, средне, плохо.
соответственно скажем три оклада, 2 оклада, один оклад. 0 окладов (увольнение).
все это проецируется соответственно на клерков в тех же цифрах.
а то у нас уже за пойманного "преступника", бросившего бумажку мимо урны,
дают премии, повышают по службе и представляют к наградам.
так и эти госы, с чего вообще у них какие то премии и бонусы? с какого перепугу?
они выполняют свою работу, получают зарплату. имеют социальный пакет. думаю достаточно.

...
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
попробуй в срок не исполни - быстро узнаешь где раки зимуют


адский труд. кабала. рабство.

азат
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то все эти движения напоминают басню Крылова "Квартет". На счет откатов от бонусов, некоторые правы, так и будет. Если у них берут откаты от премий, тем более возьмут от бонусов.

Бывалый
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 16:16
Комментарий удален модератором.

Zanoza
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""""""в случае недостижения результата бонусный фонд будет уменьшаться"""""""""""
А, если структура сильно "прокосячилась", ну, например директор бессовестно пользовался служебным положением и переводил средства в свой карман, может ли этот фонд быть отрицательным???? А куда будет направляться экономия?? Ну, если нЕкому давать, ну, не заработал никто??

кустанаец
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
А, если структура сильно "прокосячилась", ну, например директор бессовестно пользовался служебным положением и переводил средства в свой карман,


пост#1

Zanoza
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
пост#1

Это не ответ, а предложение. А я хочу знать Разгонят ли на х...н, казнокрадов, и лишат ли работы их пособников. Пока ещё система только планируется ко вводу, пусть все нюансы учтут. А то, знаем, как это делается. В конце года бОльшая часть "рабочих лошадок", вдруг окажется недостойной, а всё получит руководство - за "истраченные нервы" и особо приближённые. Теперь, ещё структуру нужно отдельную создать, которая будет высчитывать эффективность работы каждого отдельно взятого ведомства и рассматривать жалобы и разногласия.

родитель
Re: "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных...




Отправлено: 19.01.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой ребенок работает в школе уже более 10 лет,но НИКОГДА не давали никакой премии.В то же время,слышу,что медикам в больницах и поликлиниках дают премии.В чем разница? Те бюджетники,и другие тоже.Вы можете спросить,что может он плохой педагог,нет,хороший и пользуется уважением и почетом,но премий не получает.Почему?

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