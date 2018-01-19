"Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных премий рассказали в АДГСПК

Новая система оплаты труда лишит госслужащих премий перед праздниками и введет бонусные выплаты "за эффективность" один раз в конце года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По новой системе все госорганы будет формировать свой отдельный бонусный фонд. Его размер будет прямо пропорционален уровню оценки эффективности по всем направлениям деятельности госоргана.

По словам заместителя председателя АДГСПК Айгуль Шаимовой, при таких условиях каждый госслужащий будет заинтересован в достижении результатов.

- Премиальных выплат, как сейчас, в рамках бонусной системы не будет. Как было, что к каждому празднику госслужащие получали равного размера премии, мы от этого уходим. В настоящее время премиальные выплаты зависят от наличия экономии у госоргана, как правило на сельском и районном уровне госслужащие практически не получают их. Теперь вместо премиальных выплат к праздникам результативные служащие всех уровней гарантированно получат по итогам года бонусы, - рассказала Шаимова на брифинге СЦК.

Она отметила, что бонусы будут устанавливаться исключительно эффективным госслужащим по результатам их деятельности. Оценка по новой методологии будет проводиться один раз в год в декабре. Оплата будет производиться один раз в год.

- Ожидается, что размеры бонусов будут составлять не менее четырех действующих окладов. Бонусный фонд будет зависеть от результатов деятельности всего госоргана. То есть, если госорган будет достигать тех целей, которые перед ним поставлены, соответственно они получат бонусы в полном объеме, в случае недостижения результата бонусный фонд будет уменьшаться, - сообщила она.

Максимальный объем выплат пока не утвержден и будет установлен после оценки пилотного внедрения.

Напомним, в четырех госорганах Казахстана будет апробирована новая система оплаты труда. Теперь должностной оклад будет зависеть от характера и сложности работы. Это отличается от традиционной системы, которая учитывает только уровень должности и стаж работы госслужащего.