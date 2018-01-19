Быстрее не бывает

Форум
коматозник
Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж «НГ»
112: Ну и сам выдул три литра после такой мерзлоты.. В раздевалке там такой перегар стоял, грелись.. Ээ, нуу , тогда с крещением, 112 й! Помнишь Маугли? Мы ,теперь с тобой одной крови...
19.01.18 19:13
коматозник
Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
Бывалый: - Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО! Не , ну а чо? Мысль...
19.01.18 19:00
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сегодня с утречка, минус 25, детишки уже на горке гоняют.. c.radikal.ru
19.01.18 18:56
112
«Я и моя машина» «Механический» Solaris
непонятливый: реалиях на мехе ездят тока дедул Как вариант легче из лунок враскачку, на автомате практически невозможно или трудно..
19.01.18 18:49
112
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
С профессионалом Яндекс Бамбила, директором не поспоришь.. Профессионал жеж, как никак бомбил дешевых оттуда заказывает и говорит на них таксисты..
19.01.18 18:47
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж «НГ»

Татьяна НАЗАРУК

19 января 2018, 12:08 |  Общество

В ночь с 18 на 19 января православные отметили Крещение Господне. К этому празднику в Костанае, на городском пляже, традиционно вырезали купель. В этом году впервые сделали не два, а четыре входа в иордань, чтобы ночью не создавать столпотворения.

Сегодня, 19 января, в 10 часов утра возле купели было малолюдно, поэтому вход в купель оставили только один. Рядом дежурили спасатели. Горожане подходили к проруби из палаток-раздевалок каждые 10 минут. Так что купель не пустовала.

На подходе к городскому пляжу уже искупавшиеся и новоприбывшие обменивались короткими фразами.

- Ну, как водичка?

- Горячая!

Олег РУДОЙ соблюдает праздничный обряд четвертый год подряд, делает это из желания вести здоровый образ жизни и придерживаться веры. Про его словам, «моржевание» избавило его от простуды, гриппа, которым подвержены все и главное - головных болей, мучивших его много лет подряд.

- Я ежегодно ныряю в прорубь на Крещение, еженедельно окунаюсь в ледяную воду и ежедневно обливаюсь холодной водой, - раскрыл он секрет своего здоровья. - Ровно 4 года назад начал жизнь заново и могу сказать: вот так вот жить - здорово! Я избавился от вредных привычек, начал правильно питаться, выбрал семью, как главный ориентир в жизни. В этот день неважно, какой ты нации и религии. Сегодня все объединяются!

По большей части в иордань окунались мужчины, но были среди них и девушки, женщины, маленькие девочки. Одни верят, что купание в проруби - хорошая возможность подправить здоровье, другие ныряют ради азарта.

- Я сама окуналась в купель одн раз, - поделилась с «НГ» Лида ЧЕРНИКОВА. - Моей дочери 9 лет, сегодня она тоже купалась. Вообще все семейство у нас придерживается этой традиции. Это очень полезно для здоровья, после такого организм перестает болеть. Я очень люблю после бани нырять в снег, но в этом году его мало.

Впервые в жизни окунулась в прорубь 10-летняя Ксения ПОЛШКОВА. Ее бабушка Галина Апполинарьевна РОМАНЕНКО рассказала, что внучка просилась сделать это еще три года назад, но родители не разрешали. Ксюша смело спустилась по лестнице, один раз нырнула с головой и побежала в объятия теплого полотенца.

- В воде классно, тело отдыхает, - описала девочка свои ощущения. - Сначала все горит, потом перестает. Сейчас я оделась и мне не холодно. Мерзнешь только поначалу - когда раздеваешься и только идешь к проруби. В следующем году я тоже собираюсь искупаться.

- Родители не пускали ее купаться, боялись за нее, - говорит Галина Апполинарьевна. - Это для здоровья хорошо, но я сама никогда не ныряла. Боюсь!

К 11.00 народ все еще прибывал. Все желающие хотели искупаться до 12.00, потому что организаторы предупредили, что в полдень прорубь засыпят.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
19.01.18 17:19 В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775 украденных сотовых телефонов
19.01.18 16:07 На территорию Костанайской области пришел антициклон из Сибири
19.01.18 16:03 Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли в Казахстане
19.01.18 15:54 Крещение в Костанае прошло без происшествий - руководство спасательного отряда
19.01.18 13:48 Костанайский "Тобол" открыл счет забитым голам на первом УТС в Турции
19.01.18 13:15 "Мы от этого уходим". О бонусах вместо праздничных премий рассказали в АДГСПК
19.01.18 11:43 Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
19.01.18 10:54 Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку
19.01.18 10:12 В Костанае во второй раз пройдет ярмарка государственных услуг
19.01.18 09:40 Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли выбраться из горящего автобуса

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

гость111
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я избавился от вредных привычек, начал правильно пытаться"
Это как? интересно. "НГ" научите)))

§ Anna Болейн
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 19.01.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
класс ! видео супер ,такой эффект как будто сам окунулся . Просмотрела несколько раз , ощущения непередаваемые!!!!!
Профайл

любопытный
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 13:24
Комментарий удален модератором.

§ Татьяна Назарук
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 17
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость111:
"Я избавился от вредных привычек, начал правильно пытаться"
Это как? интересно. "НГ" научите)))


это дано лишь избранным)))
Профайл

любопытный
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:
это дано лишь избранным)))
вы не ответили на мой вопрос? Почему?

§ 112
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8855
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя коньячок выпила после этого, племяшке дал пиво, согреться..
Ну и сам выдул три литра после такой мерзлоты..
В раздевалке там такой перегар стоял, грелись..
Профайл

всезнайка
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:
это дано лишь избранным)))


кто такие? почему не знаю?

мои предложения..
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость111:
егодня, 19 января, в 10 часов утра возле купели было малолюдно, поэтому вход в купель оставили только один.

Явно недоработка акимата, вроде начали хорошо. Купель соорудили за счет государства, очень даже хорошая купель ей могли бы позавидовать многие города миллионники, даже новшество придумали входить в нее с четырех сторон, палатки, медиков, мчс, мвд всех подключили, оторвав их от основной работы. Но увы..., как всегда не до конца, нет массовости, ведь можно было к этому обряду задействовать бюджетников, установить график, к примеру 18-30 до 19-00 часов учителя, 19-30 до 20-00 часов прокуратура, 20-21 суды, 21-21-30 Департамент гос доходов и т.д. на выходе из купели отмечать по списку прибывших, как то, поощрять впервые участвовавших в обряде грамотами и ценными подарками, бог то один, пути к нему разные.

рудничанин
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Моя коньячок выпила после этого, племяшке дал пиво, согреться..
Ну и сам выдул три литра


даже в такой день бухали по черному.
ничего святого.

анти 112
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 14:18
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3958
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
сам выдул три литра

Марик, ты ж вроде в барокамере собирался быть? как же так? Или все же нырял?))))
Профайл

§ Volonter
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Или все же нырял?))))

Да он вроде ещё вчера говорил, что нырять собирается!
Профайл

§ Vital
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.01.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, да Марик купался вчера. Я видел его, даже видео снял.
[video]https://youtu.be/-GvAuWNH7LE[/video] 8-)
Профайл

§ 112
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8855
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Марик, ты ж вроде в барокамере собирался быть? как же так? Или все же нырял

Не, не нырял потому что уже тут
Профайл

222
Re: Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж...




Отправлено: 19.01.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
потому что уже тут


думаю ты в барокамеру не влезешь.
точнее влезешь еле-еле, но не вытерпешь минут сорок.
она узкая для тебя, ни ногой , ни рукой не сможешь пошевелить.

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 1
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх