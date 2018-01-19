Как костанайцы окунались в крещенскую прорубь - репортаж «НГ»

В ночь с 18 на 19 января православные отметили Крещение Господне. К этому празднику в Костанае, на городском пляже, традиционно вырезали купель. В этом году впервые сделали не два, а четыре входа в иордань, чтобы ночью не создавать столпотворения.

Сегодня, 19 января, в 10 часов утра возле купели было малолюдно, поэтому вход в купель оставили только один. Рядом дежурили спасатели. Горожане подходили к проруби из палаток-раздевалок каждые 10 минут. Так что купель не пустовала.

На подходе к городскому пляжу уже искупавшиеся и новоприбывшие обменивались короткими фразами.

- Ну, как водичка?

- Горячая!

Олег РУДОЙ соблюдает праздничный обряд четвертый год подряд, делает это из желания вести здоровый образ жизни и придерживаться веры. Про его словам, «моржевание» избавило его от простуды, гриппа, которым подвержены все и главное - головных болей, мучивших его много лет подряд.

- Я ежегодно ныряю в прорубь на Крещение, еженедельно окунаюсь в ледяную воду и ежедневно обливаюсь холодной водой, - раскрыл он секрет своего здоровья. - Ровно 4 года назад начал жизнь заново и могу сказать: вот так вот жить - здорово! Я избавился от вредных привычек, начал правильно питаться, выбрал семью, как главный ориентир в жизни. В этот день неважно, какой ты нации и религии. Сегодня все объединяются!

По большей части в иордань окунались мужчины, но были среди них и девушки, женщины, маленькие девочки. Одни верят, что купание в проруби - хорошая возможность подправить здоровье, другие ныряют ради азарта.

- Я сама окуналась в купель одн раз, - поделилась с «НГ» Лида ЧЕРНИКОВА. - Моей дочери 9 лет, сегодня она тоже купалась. Вообще все семейство у нас придерживается этой традиции. Это очень полезно для здоровья, после такого организм перестает болеть. Я очень люблю после бани нырять в снег, но в этом году его мало.

Впервые в жизни окунулась в прорубь 10-летняя Ксения ПОЛШКОВА. Ее бабушка Галина Апполинарьевна РОМАНЕНКО рассказала, что внучка просилась сделать это еще три года назад, но родители не разрешали. Ксюша смело спустилась по лестнице, один раз нырнула с головой и побежала в объятия теплого полотенца.

- В воде классно, тело отдыхает, - описала девочка свои ощущения. - Сначала все горит, потом перестает. Сейчас я оделась и мне не холодно. Мерзнешь только поначалу - когда раздеваешься и только идешь к проруби. В следующем году я тоже собираюсь искупаться.

- Родители не пускали ее купаться, боялись за нее, - говорит Галина Апполинарьевна. - Это для здоровья хорошо, но я сама никогда не ныряла. Боюсь!

К 11.00 народ все еще прибывал. Все желающие хотели искупаться до 12.00, потому что организаторы предупредили, что в полдень прорубь засыпят.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА