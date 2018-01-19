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Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году

19 января 2018, 11:43 |  Общество

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК рассказали о планируемых авиарейсах в 2018 году, передает Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

"В 2018 году казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Астана - Тюмень, Астана - Краснодар, Астана - Вильнюс, Астана - Милан, Астана - Томск, Астана - Челябинск, Астана - Сочи, Астана - Батуми, Астана - Душанбе", - говорится в сообщении КГА.

Кроме того, в 2018 году иностранными авиакомпаниями Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, "Аэрофлот", "Ангара" планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Рига - Алматы, Дубай - Алматы, Дубай - Актау, Москва - Кызылорда, Красноярск - Алматы. Также будет возобновлен рейс по направлению Астана - Хельсинки авиакомпанией Finnаir.

В 2017 году было открыто десять новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками: Finnаir, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China, по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели.

Вместе с тем на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент, Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.

"Причинами изменения программы полетов авиакомпании KLM в Астане и Алматы являются экономические причины и высокая конкуренция со стороны других перевозчиков, таких как "Аэрофлот", "МАУ", "Белавиа", WizzAir, что при высоких расходах делает рейс нерентабельным при средней коммерческой загрузке 90 процентов в летний период", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что, по информации авиакомпании KLM, убытки генерируются начиная с 2008 года, за один сезон - 1,6 миллиона долларов.

Высокий уровень конкуренции на европейском направлении обусловлен тем, что в настоящее время из Казахстана в Европу пассажиров перевозят десять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "МАУ", "Белавиа", LOT, WizzAir, Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines и "Эйр Астана".
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Комментарии к новости

§ drakon
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13111
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне нужен прямой рейс,Гамбург - Кустанай - Гамбург... :lol:
Профайл

коматозник
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
- Кустанай -

ага, ты никогда не долетишь, нет его на карте

§ лимон
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.01.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
планируют они ))) авиа-керосина хватит-то, с очередной остановкой одного из местных НПЗ?
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне нужен прямой рейс,Гамбург - Кустанай - Гамбург... :lol:

прямого нет, есть проходящие рейсы с парашютом в придачу. У тебя сколько прыжков, у меня мало. Всего 26.

маке
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера по КТК сказали,что наоборот наши задрали цены на обслуживание и практически все ино компании уходят из КЗ. Во всём мире цены на аэропортовское обслуживание регулирует гос-во,но мы(как обычно) пошли своим путём и отдали в частные руки аэровокзалы. Короче всё по-нашему и предсказуемо.

Все просто
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне нужен прямой рейс,Гамбург - Кустанай - Гамбург..

Дракош, только гужевой транспорт. Надежней и безопасней.

Марк Стаканыч
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маке:
Вчера по КТК сказали,что наоборот наши задрали цены на обслуживание и практически все ино компании уходят из КЗ. Во всём мире цены на

Имеет место быть сей факт.Много ушло.У каждой медали две стороны.Так и тут -статья про нурлыкун в аэропортах, а жизня про то,что ниже спины...

кустанаец
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маке:
пошли своим путём и отдали в частные руки аэровокзалы.


в Кустанае скоро тоже в аэропорту похоже только воробьи и вороны будут летать.
как только отдадут в частные руки .

Марк Стаканыч
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
в Кустанае скоро тоже в аэропорту похоже только воробьи и вороны будут летать.
как только отдадут в частные руки .

Не приведи господи!У меня глиссада прям над домом,это ж всю крышу загадят!

Гыр
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
кустанаец:
в Кустанае скоро тоже в аэропорту похоже только воробьи и вороны будут летать.
как только отдадут в частные руки .

Не приведи господи!У меня глиссада прям над домом,это ж всю крышу загадят!

Зачем же так? вы наверное слышали какой контракт заключили с Америкой на закуп боингов, вот они пойдут на центральные линии а та трехомудия советского и Российского производства будут пахать на второстепенных наших линиях.

Бывалый
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
У меня глиссада прям над домом

чет вспомнилось:
Призывник стоит перед приёмной комиссией.
- Так, молодой человек, в каких войсках хотите служить?
- В ПВО! В ПВО возьмите! В ПВО служить очень хочу!
- А с чего это у вас нервишки так сильно расшатаны, явные проблемы со сном, как я погляжу, ещё и со слухом проблемы явные.
- Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО!

коматозник
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
- Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО!

Не , ну а чо?
Мысль!....

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